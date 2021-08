NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Kemba Walker vor Buyout und Engagement bei den Knicks - Collins bleibt in Atlanta

Die Free Agency geht in die dritte Runde und mittlerweile sind schon viele Topspieler vom Markt - speziell aus deutscher Sicht blickt jedoch weiter alles auf Dennis Schröder. Bei Rund um die NBA verpasst ihr nichts!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Free Agency: Die Vertragsverlängerungen an Tag 3

John Collins bleibt für 5 Jahre und 125 Millionen Dollar bei den Atlanta Hawks.

15.53 Uhr: Collins bleibt bei den Hawks

Collins bleibt bei den Hawks 15.46 Uhr: Dragic wartet auf Rückmeldung aus Toronto

NBA Free Agency: Kemba Walker vor Engagement bei den Knicks

16.07 Uhr: Walker hat übrigens noch 2 Jahre und 74 Millionen Dollar aus seinem alten Deal offen. Der Guard kam erst im Juni via Trade aus Boston, die dafür Al Horford und Moses Brown bekamen. OKC bekam zusätzlich noch den 16. Pick im Draft, den sie später in zwei zukünftige Erstrundenpicks umwandelten. Wie viel Geld Kemba nun für das Knicks-Engagement auf dem Tisch liegen lässt, ist noch nicht klar.

16.03 Uhr: Hui, das scheppert aber früh! Kemba Walker und die Oklahoma City Thunder haben sich auf einen Buyout geeinigt! Der Point Guard wird laut Woj und Shams in der Folge bei den New York Knicks anheuern! Kemba's coming home!

NBA Free Agency: John Collins verlängert in Atlanta

16.01 Uhr: Der Blick auf das Cap Sheet der Hawks ist aber durchaus interessant, schließlich bezahlt Atlanta bald gleich fünf Spieler fürstlich (min. 20 Mio.). Das gilt aber erst ab 22/23, wenn Youngs Max-Verlängerung anläuft. Bis dahin fließt aber noch jede Menge Wasser den (hier bitte ein Gewässer in Georgia einsetzen) herunter.

15.58 Uhr: Und damit ist der nächste große Fisch weg, auch wenn es für Collins kaum mehr Alternativen gab. 25 Millionen jährlich ist ein solider Kompromiss für beide Seiten. Sind wir mal ehrlich, Collins ist kein Max-Spieler, auch wenn er letztlich nur für ein paar Millionen drunter unterschrieb.

15.53 Uhr: Vergesst Dragic für einen Moment, die Hawks und John Collins haben sich laut Woj endlich geeinigt. 5 Jahre, 125 Millionen Dollar, das letzte Jahr enthält eine Spieler-Option. Erstaunlich, dass Collins diese bekommt!

NBA Free Agency: Goran Dragic wartet auf neues Team

15.50 Uhr: Wer ist also dieses dritte Team? Dragic machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er gerne an der Seite von Kumpel Luka Doncic in Dallas spielen würde, die Mavs sind vermutlich das ominöse "dritte Team". Dragic kassiert diese Saison noch 19 Millionen Dollar, die Raptors werden einen Teufel tun und den Guard nicht einfach entlassen.

15.46 Uhr: Dragic äußerte sich gestern im slowenischen Fernsehen zu seiner Situation und hatte folgendes zu sagen: "Ich habe von Toronto noch nichts gehört, ich warte immer noch. Es kommt auf das dritte Team an. Wir werden in den kommenden Tagen mehr wissen."

15.43 Uhr: Beginnen wir doch einmal mit Goran Dragic, der noch ein wenig in der Luft hängt. Der Slowene wurde via Sign-and-Trade nach Toronto geschickt, damit Kyle Lowry seine Zelte am Südstrand aufschlagen kann. Noch ist der Deal aber nicht fix, es könnte also noch Bewegung hereinkommen.

15.40 Uhr: Hallo miteinander, Tag drei der Free Agency steht an und so langsam bekommen wir ein klares Bild, wie die 30 Teams in der kommenden Saison aussehen werden. Aber: Wir haben noch einige gute Jungs übrig, darunter auch einige Point Guards, aber dazu gleich mehr ...

NBA Free Agency: Die besten noch verfügbaren Spieler