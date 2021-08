NBA, Free Agency: Kyle Lowry wechselt via Sign-and-Trade von den Toronto Raptors zu den Miami Heat - Butler verlängert vorzeitig

Kyle Lowry wird in der kommenden Saison für die Miami Heat spielen. Der 35-Jährige verkündete in den sozialen Medien, dass er die Toronto Raptors verlassen wird und künftig im Heat-Jersey auflaufen wird. Jimmy Butler verlängerte seinen Vertrag in Miami vorzeitig.

Lowry wird gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) über drei Jahre 90 Millionen Dollar einstreichen, der Point Guard wird via Sign-and-Trade zu den Miami Heat stoßen, noch ist unklar, welchen Gegenwert die Heat in Richtung Toronto schicken werden. Zuletzt wurden Goran Dragic und Center Precious Achiuwa gehandelt.

Lowry galt schon im März als Kandidat bei den Heat, die Raptors entschieden sich letztlich jedoch dafür, ihr Aushängeschild nicht abzugeben. Der Spielmacher pflegt vor allem zu Franchise-Star Jimmy Butler, der Berichten zufolge eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 184 Millionen Dollar unterschreiben, eine gute Beziehung, Die beiden hatten sich während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 angefreundet.

Durch die Entscheidung pro Miami gingen unter anderem die Dallas Mavericks und New Orleans Pelicans leer aus, sie beide hatten sich ebenfalls um den Point Guard bemüht.

In Toronto geht somit eine kleine Ära zu Ende. In neun Jahren legte Lowry durchschnittlich 17,5 Punkte, 7,1 Assists und 1,5 Steals auf. In dieser Zeit wurde der Aufbauspieler sechsmal All-Star und wurde einmal ins All-NBA Third Team gewählt. Der Champion von 2019 führt die Raptors im All-Time-Ranking bei den Dreiern, Assists, Steals und Triple-Doubles an, nur DeMar DeRozan erzielte mehr Punkte im Raptors-Jersey als Lowry.