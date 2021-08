NBA - Die Los Angeles Lakers nach der Verpflichtung von Carmelo Anthony: The Expendables

Die Los Angeles Lakers haben nach dem Trade für Russell Westbrook nicht viel Zeit verschwendet und ihren Kader größtenteils schon aufgefüllt. Mit Carmelo Anthony kam vor allem ein großer Name, die wichtigeren Personalien waren aber wohl andere. Wie steht der Meister von 2020 nun da?

Es wird nie langweilig mit den Lakers. In Los Angeles werden keine kleinen Brötchen gebacken. Das entspricht schlichtweg nicht dem Selbstverständnis.

Und das zeigt sich auch in der bisherigen Offseason. L.A. leitete diese mit dem Trade für Russell Westbrook ja ohnehin schon etwas früher ein, in den ersten beiden Tagen der Free Agency war dann ebenfalls kaum ein Team aktiver. Die Lakers haben es dabei nicht zuletzt mal wieder auf Namen und Erfahrung abgesehen.

Acht Neuzugänge haben die Lakers bereits "eingetütet", sechs davon haben schon mindestens neun NBA-Jahre auf dem Buckel. Nur vier Spieler aus dem Meisterteam von 2020 stehen aktuell noch im Kader, wobei Dwight Howard erst zurückgeholt wurde und Talen Horton-Tucker beim damaligen Playoff-Run noch kein fester Teil der Rotation war (insgesamt 17 Minuten Einsatzzeit). Es ist also fast alles anders.

Ist das Team, das im Vergleich zum Vorjahr in Howard, Carmelo Anthony und Westbrook drei künftige Hall-of-Famer hinzugewonnen hat, auch besser geworden? Oder ist es nur prominenter besetzt - und älter?

Lakers: Die Zugänge der Offseason

Russell Westbrook (Trade)

Kendrick Nunn (2 Jahre, 10 Mio. Dollar)

Malik Monk (Konditionen noch unbekannt)

Wayne Ellington (1 Jahr, Minimum)

Kent Bazemore (1 Jahr, Minimum)

Trevor Ariza (1 Jahr, Minimum)

Dwight Howard (1 Jahr, Minimum)

Vertragsverlängerung: Talen Horton-Tucker (3 Jahre, 32 Mio. Dollar)

Lakers: Die Abgänge der Offseason

Kyle Kuzma (Trade)

Montrezl Harrell (Trade)

Kentavious Caldwell-Pope (Trade)

Alex Caruso (Chicago)

Andre Drummond (Philadelphia)

Markieff Morris (Miami)

Ben McLemore (Portland)

Alfonzo McKinnie (entlassen)

Noch offen: Dennis Schröder, Wesley Matthews, Jared Dudley

Der dem Namen nach spannendste Free Agent dürfte Anthony sein. Nach mehreren Jahren der Gerüchte über eine "Kooperation" zwischen ihm und Kumpel LeBron ist es nun tatsächlich so weit, nachdem Anthony seinen ramponierten Ruf über die vergangenen beiden Saisons in Portland reparieren konnte.

Melo ist bei weitem nicht mehr der Superstar vergangener Tage, doch in Portland erfüllte er eine Rolle, zuletzt als Sixth Man. Anthony hat mit 37 Jahren noch immer einen exzellenten Wurf, vergangene Saison traf er knapp 40 Prozent seiner Catch-and-Shoot-Dreier. Damit erfüllt er einen Need bei einem zuletzt sehr schlechten Spacing-Team wie den Lakers.

Andere Facetten seines Spiels haben weit mehr gelitten - Anthony kam vergangene Saison kaum noch zum Ring, als Isolation-Scorer erzielte er zwar sehr gute 1,03 Punkte pro Play, allerdings bei limitiertem Volumen. Bei den Lakers dürfte er angesichts der Kollegen um ihn herum noch deutlich seltener isoliert werden, zumindest dann, wenn er mit LeBron und Anthony Davis gemeinsam auf dem Court steht.

Die Lakers können Carmelo Anthony beschützen

Gerade Davis dürfte für Melo wichtig werden - denn The Brow wäre die Art von Absicherung, die Anthony mittlerweile braucht. 20/21 stand er regelmäßig gemeinsam mit Portlands Backup-Center Enes Kanter gemeinsam auf dem Court und wurde in dieser Zeit bloßgestellt: In Melos Minuten sackte das ohnehin miese Defensiv-Rating der Blazers noch weiter herunter (115,8 gegnerische Punkte pro 100 Ballbesitze).

Anthony ist defensiv eher fußlahm und braucht (mindestens) einen guten Ringbeschützer hinter sich. Die Lakers können das bieten: Davis soll in dieser Spielzeit häufiger auf der Fünf spielen, dazu ist mit Howard der altbewährte Backup aus der Meistersaison zurück.

Mit dem ebenfalls langsamen Marc Gasol dürfte Melo nicht allzu oft gemeinsam auf dem Court stehen, aber wenn die Lakers ihn richtig einsetzen und seine Rolle sich im Wesentlichen auf die des Floor-Spacers beschränkt, kann er dem Team zumindest in der Regular Season durchaus weiterhelfen.

Die Lakers: Frischer Wind auf dem Flügel

Da die Lakers jedoch mit LeBron und Davis zwei Stars haben, die (viel) Zeit auf Melos mittlerweile einziger Position (Power Forward) verbringen dürften, ist seine Verpflichtung bei weitem nicht die wichtigste, auch wenn sie aufgrund der Banana-Boat-Verbindung sicherlich die größte Beachtung findet. Was auf dem Flügel passiert und passierte, dürfte für einen erneuten Titel-Run entscheidender werden.

Die Lakers haben hier insbesondere beim Abgang von Alex Caruso eine interessante Entscheidung getroffen, als dem defensivstarken Guard The Athletic zufolge gar kein Angebot unterbreitet wurde. Da Kentavious Caldwell-Pope bereits im Deal für Westbrook abgegeben wurde, sind die beiden wichtigsten "kleinen" Verteidiger der Vorsaison weg.

Die neuen Guards, die nun geholt wurden, sind fast allesamt eindeutig offensiv orientiert - Westbrook, Nunn, Ellington und Monk werten den Angriff der Lakers auf, wer von ihnen gegnerische Guards stoppen soll, ist aber unklar. Bazemore oder Ariza sind zumindest nominell Two-Way-Wings, gerade Ariza ist mittlerweile aber doch recht weit über seinen Zenit.

NBA-Deals: Spurs zerfallen - Contender klotzen © getty 1/87 Auch an Tag zwei der Free Agency war jede Menge geboten, in San Antonio war der Aderlass enorm. Erneut gab es über 20 Deals. Hier gibt es den Überblick zu allen neuen Verträgen der Offseason. © getty 2/87 TAG 2: Zunächst blicken wir auf alle Wechsel des Tages. Der Übersicht halber erfolgt die Sortierung nach dem Alphabet. Auch Sign-and-Trades werden hier aufgeführt. © getty 3/87 CARMELO ANTHONY (Forward, 37) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 4/87 NEMANJA BJELICA (Forward, 33) wechselt von den Miami Heat zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 5/87 DEMAR DEROZAN (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Chicago Bulls - Vertrag: 3 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 6/87 ANDRE DRUMMOND (Center, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, Minimum-Vertrag © getty 7/87 BRYN FORBES (Guard, 28) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den San Antonio Spurs - Vertrag: Konditionen noch unbekannt © getty 8/87 RUDY GAY (Forward, 34) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Utah Jazz - Vertrag: 2 Jahre, 12,1 Mio. Dollar © getty 9/87 RODNEY HOOD (Forward, 28) wechselt von den Toronto Raptors zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 10/87 JAMES JOHNSON (Forward, 34) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 11/87 JOCK LANDALE (Center, 25) wechselt von den Melbourne United (NBL) zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 12/87 ROBIN LOPEZ (Center, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Orlando Magic - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 13/87 PATTY MILLS (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 2 Jahre, 12 Mio. Dollar © getty 14/87 MALIK MONK (Guard, 22) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 15/87 MARKIEFF MORRIS (Forward, 31) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 16/87 GEORGES NIANG (Forward, 28) wechselt von den Utah Jazz zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 17/87 KENDRICK NUNN (Guard, 26) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / Schüler 18/87 ISH SMITH (Guard, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 19/87 TONY SNELL (Forward, 29) wechselt von den Atlanta Hawks zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 20/87 KEIFER SYKES (Guard, 27) wechselt von den South East Melbourne Phoenix (NBL) zu den Indiana Pacers - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 21/87 HASSAN WHITESIDE (Center, 32) wechselt von den Sacramento Kings zu den Utah Jazz - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 22/87 Gleiches Spiel mit den Verlängerungen, sie sind alphabetisch sortiert. © getty 23/87 BRUCE BROWN (Guard, 24) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 24/87 STEPHEN CURRY (Warriors, 33) verlängert seinen Vertrag vorzeitig bei den Golden State Warriors - 4 Jahre, 215 Mio. Dollar © getty 25/87 TAJ GIBSON (Center, 36) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 2,7 Mio. Dollar © getty 26/87 TALEN HORTON-TUCKER (Guard, 20) bleibt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 27/87 ABDEL NADER (Forward, 27) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 2 Jahre, 4,2 Mio. Dollar © getty 28/87 TAG 1: Der richtige Wahnsinn passierte aber gleich zum Auftakt, hier noch einmal alle Wechsel, wie schon zuvor ist alles alphabetisch angeordnet. © getty 29/87 TREVOR ARIZA (Forward, 36) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 30/87 LONZO BALL (23, Point Guard) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 31/87 KENT BAZEMORE (Forward, 32) wechselt von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 32/87 STERLING BROWN (26, Forward) wechselt von den Houston Rockets zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 6,2 Mio. Dollar © getty 33/87 REGGIE BULLOCK (30, Forward) wechselt von den New York Knicks zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 30,5 Mio. Dollar © getty 34/87 ALEX CARUSO (Point Guard, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 35/87 ZACH COLLINS (23, Center) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 22 Mio. Dollar © getty 36/87 TORREY CRAIG (30, Small Forward) wechselt von den Phoenix Suns zu den Indiana Pacers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 37/87 GORGUI DIENG (Center, 31) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, 4 Mio. Dollar © getty 38/87 WAYNE ELLINGTON (Forward, 33) wechselt von den Detroit Pistons zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 39/87 EVAN FOURNIER (Shooting Guard, 28) wechselt von den Boston Celtics zu den New York Knicks - Vertrag: 4 Jahre, 78 Mio. Dollar © getty 40/87 DEVONTE' GRAHAM (Guard, 26) wechselt von den Charlotte Hornets zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 4 Jahre, 47 Mio. Dollar © getty 41/87 JEFF GREEN (35, Forward) wechselt von den Brooklyn Nets zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 42/87 DWIGHT HOWARD (Center, 35) wechselt von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 43/87 ALEX LEN (28, Center) wechselt von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 44/87 KYLE LOWRY (35, Point Guard) wechselt von den Toronto Raptors zu den Miami Heat - Vertrag: 3 Jahre, 90 Mio. Dollar © imago images / Agencia EFE 45/87 TREY LYLES (Forward, 25) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 5 Mio. Dollar © getty 46/87 DOUG MCDERMOTT (29, Forward) wechselt von den Indiana Pacers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 42 Mio. Dollar © getty 47/87 JAVALE MCGEE (Center, 33) wechselt von den Denver Nuggets zu den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 48/87 BEN MCLEMORE (Small Forward, 28) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 49/87 SEMI OJELEYE (Forward, 25) wechselt von den Boston Celtics zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 50/87 KELLY OLYNYK (30, Center) wechselt von den Houston Rockets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 51/87 OTTO PORTER JR. (Forward, 28) wechselt von den Orlando Magic zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 52/87 GARRETT TEMPLE (35, Guard) wechselt von den Chicago Bulls zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 53/87 DANIEL THEIS (Power Forward/Center, 29) wechselt von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets - Vertrag: 4 Jahre, 36 Mio. Dollar © getty 54/87 P.J. TUCKER (Forward, 36) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 55/87 CODY ZELLER (Center, 28) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 56/87 Weiter geht es mit den Vertragsverlängerungen von Tag 1. Auch hier: Die Deals sind alphabetisch sortiert. © getty 57/87 JARRETT ALLEN (23, Center) bleibt bei den Cleveland Cavaliers - Vertrag: 5 Jahre, 100 Mio. Dollar © getty 58/87 WILL BARTON (30, Guard) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 59/87 NICOLAS BATUM (Forward, 32) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 60/87 ALEC BURKS (30, Guard) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 30 Mio. Dollar © getty 61/87 MIKE CONLEY (33, Point Guard) bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 72,5 Mio. Dollar © getty 62/87 DEWAYNE DEDMON (Center, 31) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 63/87 JAMYCHAL GREEN (31, Forward) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 17 Mio. Dollar © getty 64/87 BLAKE GRIFFIN (Power Forward, 32) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 65/87 TIM HARDAWAY JR. (29, Guard) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 4 Jahre, 74 Mio. Dollar © getty 66/87 MOE HARKLESS (28, Forward) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 67/87 SOLOMON HILL (30, Forward) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 68/87 RICHAUN HOLMES (Center, 27) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 4 Jahre, 55 Mio. Dollar © getty 69/87 CORY JOSEPH (Guard, 29) bleibt bei den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 70/87 FURKAN KORKMAZ (24, Guard) bleibt bei den Philadelphia 76ers - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 71/87 BOBAN MARJANOVIC (32, Center) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 72/87 T.J. MCCONNELL (29, Point Guard) bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 4 Jahre, 35,2 Mio. Dollar © getty 73/87 MIKE MUSCALA (30, Center) bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Vertrag: 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 74/87 NERLENS NOEL (27, Center) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 75/87 DAVID NWABA (28, Forward) bleibt bei den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 76/87 CHRIS PAUL (36, Point Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 4 Jahre, 120 Mio. Dollar © getty 77/87 CAMERON PAYNE (26, Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 19 Millionen Dollar © getty 78/87 BOBBY PORTIS (26, Center) bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 79/87 NORMAN POWELL (Guard, 28) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 80/87 AUSTIN RIVERS (Guard, 29) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 81/87 DUNCAN ROBINSON (26, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 82/87 DERRICK ROSE (Point Guard, 32) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 43 Mio. Dollar © getty 83/87 MAX STRUS (Forward, 25) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 84/87 GARY TRENT JR. (22, Guard) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 3 Jahre, 54 Mio. Dollar © getty 85/87 GABE VINCENT (25, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar © getty 86/87 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Guard, 23) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Oklahoma City Thunder - 5 Jahre, 172 Mio. Dollar © getty 87/87 TRAE YOUNG (Point Guard, 22) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Atlanta Hawks - 5 Jahre, 207 Mio. Dollar

Lakers: Alter vs. Jugend

Immerhin wurde Youngster Horton-Tucker gehalten, der kommende Saison idealerweise eine deutlich größere Rolle einnehmen sollte. Seinen Wurf muss er zwar noch verbessern, aber es hat Gründe, dass die Lakers so große Stücke auf ihn halten. Er hat alle Anlagen, um defensiv ein sehr wichtiger Teil des Teams zu werden.

Er kann am ehesten die klaffende Lücke bei der Point-of-Attack-Defense füllen - wenn die Lakers nicht doch noch eine Einigung mit Dennis Schröder erzielen, und sei es nur für ein Jahr. Es spricht momentan allerdings nicht viel dafür, es ist generell sehr ruhig um den Braunschweiger geworden.

Generell sind die Lakers Stand jetzt ziemlich alt besetzt, was angesichts der Tatsache, dass sie fast nur mit Minimalverträgen ködern konnten, allerdings auch niemanden verwundern sollte. Und das Problem wurde am Dienstag teilweise angegangen, mit THT (20), Monk (23) und Nunn (26) gibt es nun zumindest etwas frisches Blut im Kader.

Monk und Nunn könnten sich als Glücksgriffe erweisen. Vor allem bei Nunn profitierten die Lakers von ihrem Standortvorteil: ESPN zufolge verzichtete der frühere Heat-Guard auf mehr Geld anderswo, um in L.A. einen Titel zu jagen. Dazu waren auch Otto Porter Jr. (Golden State) oder Patty Mills (Brooklyn) bereit, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen.

Das aktuelle Depth Chart der Los Angeles Lakers

Point Guard (Alter) Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Russell Westbrook (32) Wayne Ellington (33) LeBron James (36) Anthony Davis (28) Marc Gasol (36) Kendrick Nunn (26) Malik Monk (23) Kent Bazemore (32) Carmelo Anthony (37) Dwight Howard (35) Talen Horton-Tucker (20) Trevor Ariza (36)

Los Angeles Lakers: Wie viel ist Balance wert?

Unterm Strich stehen die Lakers nun mit einem Kader da, dem in mehrerer Hinsicht die Balance fehlt: Das Spacing-Problem wurde angegangen, aber viele der besten Schützen sind defensiv angreifbar. Defensiv sind die Lakers in einer Disziplin (Rim-Protection) das beste Team von allen und in der anderen (Point of Attack) suspekt. Ein Großteil der besten Spieler befindet sich auf der falschen Seite der 30.

Und dennoch: Gemäß der Einschränkungen, die man sich mit dem Westbrook-Trade selbst auferlegt hat, haben die Lakers bisher eine vernünftige Free Agency hingelegt. Der Caruso-Abgang ist bitter und schwer verständlich, auch wenn die Lakers laut ESPN schon jetzt Luxussteuern in Höhe von 42 Mio. Dollar blechen müssen.

Die restlichen Transaktionen hatten jedoch Hand und Fuß. Fast alle Neuzugänge haben nun Einjahresverträge, das war 2020 jedoch ähnlich. Es werden nicht alle zwölf Spieler, die aktuell unter Vertrag sind, in den Playoffs eine Rolle spielen können, aber auch das liegt in der Natur der Sache.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Es sind selten Teams mit vielen jungen Spielern, die Titel holen, und nur darum geht es bei den Lakers. Frank Vogel hat auch in den vergangenen beiden Jahren gezeigt, was er aus nicht idealem Personal defensiv schnitzen kann. Und wer seinen Teil nicht abliefert, wird eben aussortiert - das würde trotz aller Freundschaft wohl auch für Melo gelten.