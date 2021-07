NBA Playoffs: Giannis Antetokounmpo könnte in einem Spiel 7 gegen die Atlanta Hawks wieder dabei sein

Kehren die Stars in den Eastern Conference Finals noch einmal zurück? Giannis Antetokounmpo kann wohl bei einem möglichen Spiel 7 wieder spielen, Trae Young bleibt fraglich.

Wie Chris Haynes von Yahoo Sports berichtet, glaubt man innerhalb der NBA, dass Antetokounmpo nach seiner Verletzung in Spiel 4 bei einer entscheidenden siebten Partie das "grüne Licht" der Bucks bekommen könnte. Der Grieche leidet an einer Überdehnung des linken Knies und ist für Spiel 6 als "zweifelhaft" auf dem Injury Report gelistet. Antetokounmpo reiste aber mit dem Team nach Atlanta.

Die Bänder im Knie seien jedoch trotz einer heftigen Überstreckung "nicht beschädigt", berichteten zuletzt Adrian Wojnarowski und Zach Lowe von ESPN. "Wir schauen einfach von Tag zu Tag, wie er sich fühlt", erklärte Bucks-Coach Mike Budenholzer vor Spiel 5. "Wenn man sich die viele Möglichkeiten anschaut, wie das hätte ausgehen können, muss diese Diagnose als positiv angesehen werden. Das war ein harter Sturz."

Auch ohne ihren zweifachen MVP entschieden die Bucks Spiel 5 mit 123:112 für sich, auch weil auf Seiten der Hawks mit Trae Young ebenfalls der beste Spieler fehlte. Dem Hawks-Guard macht ein Knochenmarködem am Knöchel zu schaffen, eine äußerst schmerzhafte Verletzung.

Trae Young weiter fraglich bei Atlanta

Atlanta listete den Guard für Spiel 6 als "fraglich", Coach Nate McMillan hatte dem nichts hinzuzufügen. "Ich kann euch nichts dazu sagen", erklärte der Coach auf Nachfrage der Journalisten. Young war in Spiel 3 auf den Fuß eines Schiedsrichters gestiegen und dabei umgeknickt. In den Partien 4 und 5 kam er nicht zum Einsatz.

"Wenn Trae spielen könnte, dann würde er das tun", sagte McMillan auf eine weitere Nachfrage. "Es ist nichts Langfristiges, aber er hat Schmerzen und fühlt sich nicht wohl dabei, auf das Feld zu gehen. Es reicht nicht, damit er das Gefühl hat, seinem Team zu helfen."

Spiel 6 findet in der Nacht auf Sonntag um 2.30 Uhr statt, die Bucks können mit einem Sieg erstmals seit 1974 wieder die Finals erreichen. Atlanta kann dagegen mit einem Erfolg ein entscheidendes siebtes Spiel in Milwaukee erreichen, dieses würde in der Nacht auf Dienstag um 2.30 Uhr stattfinden.

Bucks vs. Hawks: Die Serie im Überblick - Stand: 3-2