NBA, Trade: Dallas Mavericks traden Josh Richardson zu den Boston Celtics

Die Dallas Mavericks haben Josh Richardson zu den Boston Celtics getradet. Durch den Move sparen die Texaner Geld und könnten nun in der Free Agency einen großen Namen verpflichten.

Richardson zog dafür seine Spieler-Option in Höhe von 11,6 Millionen Dollar und wurde dann umgehend nach Boston getradet. Dallas bekommt dafür jedoch keinen Gegenwert, da die Celtics den Shooting Guard in ihre Trade Exception aufnehmen konnten, welche sie vergangenen November durch den Sign-and-Trade-Deal für Gordon Hayward (Charlotte Hornets) geschaffen hatten.

Es war für die Celtics bereits der zweite Deal des Tages, nachdem sie zuvor in einem Drei-Team-Trade Tristan Thompson nach Sacramento abgeschoben hatten und dafür aus Atlanta Guard Kris Dunn, Center Bruno Fernando und einen Zweitrundenpick für das Jahr 2023 erhalten hatten.

Dallas könnte damit zum 2. August, dem Start der Free Agency, rund 33 Millionen Dollar Cap Space haben und damit einen großen Namen verpflichten. Gehandelt wird vor allem Kyle Lowry von den Toronto Raptors, der 35-Jährige ist Free Agent und könnte der benötigte Point Guard für Dallas sein.

Richardson kam am Draft Day 2020 via Trade aus Philadelphia zu den Mavericks, konnte aber nie die Erwartungen voll erfüllen. Der 27-Jährige legte in 59 Spielen 12,1 Punkte, 3,3 Rebounds und 2,6 Assists im Schnitt auf und kam dabei auf Wurfquoten von 42,7 Prozent aus dem Feld sowie 33,0 Prozent von der Dreierlinie.