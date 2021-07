NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Wird Dinwiddie zum Westbrook-Ersatz?

Nach dem NBA Draft ist vor der Free Agency! Zwar darf erst ab dem 2. August offiziell mit Free Agents verhandelt werden, natürlich brodelt es aber auch schon in den Tagen zuvor. Bei Rund um die NBA bleibt ihr bei allen Trades, News und Gerüchten auf dem Laufenden!

16.10 Uhr: Einer der größeren Free Agents auf dem Markt ist John Collins von den Atlanta Hawks - in unserem Ranking schaffte der Big Man es auf Platz 1 der Power Forwards. Collins ist allerdings Restricted, und das ist seinem Team auch bewusst: Wie Marc Stein gerade berichtet, werden rivalisierende Teams immer pessimistischer, dass man den Hawks Collins tatsächlich abluchsen könnte. Eigentlich keine Überraschung, es wäre für Atlanta schlichtweg nicht ratsam, einen so guten jungen Spieler ohne Gegenwert abzugeben. Vielleicht geht aber ja auch hier etwas in Sachen Sign-and-Trade.

Ein Mavs-Ziel - und sonst? Die 15 besten Power Forwards © getty 1/31 Nach den Point Guards, Shooting Guards und Small Forwards werfen wir nun einen Blick auf die besten Power Forwards der Free Agency 2021. Unter ihnen ist auch ein Spieler, auf denen es die Mavs scheinbar abgesehen haben. © getty 2/31 Platz 15: JAMES JOHNSON | Team: New Orleans Pelicans | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 16 Mio. | Stats 20/21: 7,2 Punkte und 3,5 Rebounds bei 44,6 Prozent FG und 25,8 Prozent Dreier in 20,5 Minuten (51 Spiele) © getty 3/31 Schlug in Dallas nicht ein, erst in New Orleans ging es wieder etwas bergauf. "Bloodsport" bleibt ein Schweizer Taschenmesser und tough guy, auch wenn die Athletik langsam ein wenig schwindet. © getty 4/31 Platz 14: MARKIEFF MORRIS | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,6 Mio. | Stats 20/21: 6,7 Punkte und 4,4 Rebounds bei 40,5 Prozent FG und 31,1 Prozent Dreier in 19,7 Minuten (61 Spiele) © getty 5/31 Spielte ein schwaches Jahr, vor allem als Shooter, wobei das womöglich auch der komplizierten Ausfälle bei den Lakers geschuldet war. In Normalform bietet Morris Teams eine gute Kombination aus Shooting und hartgesottener Defense. © getty 6/31 Platz 13: GEORGES NIANG | Team: Utah Jazz | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,8 Mio. | Stats 20/21: 6,9 Punkte und 2,4 Rebounds bei 43,7 Prozent FG und 42,5 Prozent Dreier in 16 Minuten (72 Spiele) © getty 7/31 Trotz einer komischen Wurfform hat sich Niang zu einem der konstantesten Schützen der Liga entwickelt. Viel mehr bringt er nicht, aber drei Jahre in Folge über 40 Prozent von draußen sind eine Ansage. © getty 8/31 Platz 12: NEMANJA BJELICA | Team: Miami Heat | Alter: 33 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 7,2 Mio. | Stats 20/21: 6,5 Punkte und 3,4 Rebounds bei 45,4 Prozent FG und 31,8 Prozent Dreier in 16,1 Minuten (37 Spiele) © getty 9/31 Hat ein mieses Jahr hinter sich, kann aber viel mehr: Exzellenter Shooter mit gutem Auge für seine Mitspieler. Defensiv bringt Bjelica nicht viel, dennoch sollte sich ein Team für ihn finden lassen. © getty 10/31 Platz 11: P.J. TUCKER | Team: Milwaukee Bucks | Alter: 36 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 8 Mio. | Stats 20/21: 3,7 Punkte und 3,9 Rebounds bei 37,3 Prozent FG und 33,6 Prozent Dreier in 26,1 Minuten (52 Spiele) © getty 11/31 Offensiv trägt der NBA-Champion mittlerweile außer Eckendreiern und Offensiv-Rebounds fast nichts mehr bei, defensiv bleibt er einer der besten seines Fachs. Kann damit weiter jedem Contender helfen. © getty 12/31 Platz 10: RUDY GAY | Team: San Antonio Spurs | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 14,5 Mio. | Stats 20/21: 11,4 Punkte und 4,8 Rebounds bei 42 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 21,6 Minuten (63 Spiele) © getty 13/31 Nicht mehr der Jüngste, trotzdem kann Gay vor allem mit seinem Jumper noch immer einen positiven Einfluss nehmen. Dürfte mit seinem nächsten Deal deutlich günstiger werden als in den vergangenen Jahren. © getty 14/31 Platz 9: PAUL MILLSAP | Team: Denver Nuggets | Alter: 36 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 10 Mio. | Stats 20/21: 9 Punkte und 4,7 Rebounds bei 47,6 Prozent FG und 34,3 Prozent Dreier in 20,8 Minuten (56 Spiele) © getty 15/31 Hat über die letzten Jahre merklich abgebaut, ist aber noch immer ein kluger Verteidiger mit schnellen Händen. Vorne mittlerweile ein reiner Rollenspieler, der Veteran dürfte einem ambitionierten Team dennoch als Backup noch weiterhelfen. © getty 16/31 Platz 8: CARMELO ANTHONY | Team: Portland Trail Blazers | Alter: 37 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,6 Mio. | Stats 20/21: 13,4 Punkte und 3,1 Rebounds bei 42,1 Prozent FG und 40,9 Prozent Dreier in 24,5 Minuten (69 Spiele) © getty 17/31 Als Bankspieler gewann Melo seinem Team vergangene Saison ein paar Spiele, wenngleich er defensiv ein zumeist großer Schwachpunkt ist. Ist in die Jahre gekommen, aber der künftige Hall-of-Famer weiß noch immer, wo der Korb hängt. © getty 18/31 Platz 7: BLAKE GRIFFIN | Team: Brooklyn Nets | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 0,8 Mio. | Stats 20/21: 11 Punkte und 4,9 Rebounds bei 42,3 Prozent FG und 34,1 Prozent Dreier in 25,8 Minuten (46 Spiele) © getty 19/31 Wirkte in Detroit völlig verloren, bevor er sich in Brooklyn ein Stück weit neu erfand. Blake ist nicht mehr der Star früherer Tage, hat aber als Rollenspieler seinen Wert. Kassiert noch von den Pistons und muss beim nächsten Deal nicht auf Geld achten. © getty 20/31 Platz 6: DOUG MCDERMOTT | Team: Indiana Pacers | Alter: 29 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 7,3 Mio. | Stats 20/21: 13,6 Punkte und 3,3 Rebounds bei 53,2 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 24,5 Minuten (66 Spiele) © getty 21/31 Exzellenter Shooter, der mittlerweile fast ausschließlich auf der Vier agiert. McDermott liest das Spiel gut und nutzt den Respekt vor seinem Wurf gekonnt, um auch zum Korb zu kommen. Dürfte bei einigen Teams Begehrlichkeiten wecken. © getty 22/31 Platz 5: JEFF GREEN | Team: Brooklyn Nets | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 2,6 Mio. | Stats 20/21: 11 Punkte und 3,9 Rebounds bei 49,2 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 27 Minuten (68 Spiele) © getty 23/31 Uncle Jeff ist mittlerweile schon 34, in Brooklyn legte er jedoch eins seiner besten Jahre hin. Noch immer ein starker Athlet, der in Small-Ball-Lineups sogar auf der Fünf funktioniert und generell weiß, was er zu tun hat. © getty 24/31 Platz 4: BOBBY PORTIS | Team: Milwaukee Bucks | Alter: 26 | Status: Spieler-Option (3,8 Mio.) | Gehalt 20/21: 3,6 Mio. | Stats 20/21: 11,4 Punkte und 7,1 Rebounds bei 52,3 Prozent FG und 47,1 Prozent Dreier in 20,8 Minuten (66 Spiele) © getty 25/31 Der Finals-Held spielte in Milwaukee zuletzt mehr auf der 5, kann aber beide großen Positionen bekleiden. Sein starker Distanzwurf macht ihn wertvoll, dazu mit jeder Menge Herz und Hustle. Kann mehr verdienen als die 3,8 Mio. aus seiner Spieler-Option. © getty 26/31 Platz 3: LAURI MARKKANEN | Team: Chicago Bulls | Alter: 24 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 6,7 Mio. | Stats 20/21: 13,6 Punkte und 5,3 Rebounds bei 48 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 25,8 Minuten (51 Spiele) © getty 27/31 Der Finnisher ist in Chicago bisher nicht glücklich geworden. Sein Wurf ist eine Waffe, trotzdem ist seine Spielzeit seit zwei Jahren rückläufig. Womöglich braucht es einen Szenenwechsel, um sein Offensiv-Potenzial endgültig zu entfachen. © getty 28/31 Platz 2: KELLY OLYNYK | Team: Houston Rockets | Alter: 30 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 12,8 Mio. | Stats 20/21: 13,5 Punkte und 7 Rebounds bei 48,4 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier in 28,5 Minuten (70 Spiele) © getty 29/31 Olynyk so weit oben dürfte viele überraschen, tatsächlich war der Big nach seinem Trade nach Houston jedoch unheimlich produktiv (19 PPG bei 62,1 eFG). Olynyk ist ein immer wieder unterschätzter Offensivspieler. © getty 30/31 Platz 1: JOHN COLLINS | Team: Atlanta Hawks | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 4,1 Mio. | Stats 20/21: 17,6 Punkte und 7,4 Rebounds bei 55,6 Prozent FG und 39,9 Prozent Dreier in 29,3 Minuten (63 Spiele) © getty 31/31 Lehnte während der Saison eine Vertragsverlängerung ab, da er ein Max-Player sein will. Das ist zwar etwas viel, der Markt gibt aber her, dass der hochtalentierte Scorer seinen Wunsch erfüllt bekommt. Von den Hawks - oder von einem anderen Team.

16.05 Uhr: Warum die Jazz das machen? Es geht in erster Linie natürlich darum, Geld zu sparen. Wie Bobby Marks (ESPN) richtig schreibt, fallen die Jazz ohne Favors 13 Millionen Dollar unter die Luxussteuer-Grenze. Wenn sie Free Agent Mike Conley Jr. halten, landen sie vermutlich trotzdem drüber, aber eben nicht in einem ganz so hohen Maße.

16 Uhr: Keine Sorge übrigens: Die Insider in den Staaten sind auch schon längst wieder (oder immer noch?) wach und haben den ersten größeren Deal des Tages schon vermeldet: Sam Presti ist sich treu geblieben und hat einen weiteren Erstrundenpick ergaunert. OKC nimmt von Utah einen künftigen Erstrundenpick sowie den Vertrag von Derrick Favors auf und schickt dafür einen künftigen Second-Rounder zurück nach Salt Lake City. Favors ist nach Mason Plumlee und Steven Adams schon der dritte Center, dessen lukrativer Deal aus dem Vorjahr von seinem Team nun teuer abgestoßen wird.

15.56 Uhr: Gemeint war eigentlich natürlich der Trade von Russell Westbrook zu den Lakers. Washington hat dadurch einerseits an Tiefe hinzugewonnen, andererseits fehlt ein Starter auf der Eins - dieser könnte womöglich Spencer Dinwiddie sein. Wie Wizards-Insider Quinton Mayo berichtet, hat der Nets-Guard Interesse daran, einen Backcourt mit Bradley Beal zu formieren. Möglich wäre das vermutlich nur via Sign-and-Trade, allerdings gilt das in dieser Offseason ja für viele potenzielle Deals. HoopsHype ergänzt, dass Dinwiddie auch Rui Hachimura gut findet und der Meinung ist, ein Kern aus ihm, Beal und dem Japaner könnte für einen Angriff auf die Playoffs reichen.

Picks der 1. Runde: Suggs fällt - Spurs und OKC mit dicken Überraschungen © imago images 1/31 30 Talente haben ein Team gefunden, der NBA Draft 2021 ist Geschichte. Auch einiges Trades gab es. SPOX hat die Picks der ersten Runde im Überblick. © getty 2/31 1. Pick: Detroit Pistons - Cade Cunningham (G/F - Oklahoma State) © getty 3/31 2. Pick: Houston Rockets - Jalen Green (G - G-League Ignite) © getty 4/31 3. Pick: Cleveland Cavaliers - Evan Mobley (C - USC) © getty 5/31 4. Pick: Toronto Raptors - Scottie Barnes (F - Florida State) © getty 6/31 5. Pick: Orlando Magic - Jalen Suggs (G - Gonzaga) © getty 7/31 6. Pick: Oklahoma City Thunder - Josh Giddey (G - Adelaide/Australien) © getty 8/31 7. Pick: Golden State Warriors - Jonathan Kuminga (F - G-League Ignite) © getty 9/31 8. Pick: Orlando Magic - Franz Wagner (F - Michigan) © getty 10/31 9. Pick: Sacramento Kings - Davion Mitchell (G - Baylor) © getty 11/31 10. Pick: New Orleans Pelicans (zu den Memphis Grizzlies getradet) - Ziaire Williams (F - Stanford) © getty 12/31 11. Pick: Charlotte Hornets - James Bouknight (G - UConn) © getty 13/31 12. Pick: San Antonio Spurs - Joshua Primo (G - Alabama) © getty 14/31 13. Pick: Indiana Pacers - Chris Duarte (G - Oregon) © getty 15/31 14. Pick: Golden State Warriors - Moses Moody (G - Arkansas) © getty 16/31 15. Pick: Washington Wizards - Corey Kispert (F - Gonzaga) © getty 17/31 16. Pick: Oklahoma City Thunder (zu den Houston Rockets getradet) - Alperen Sengün (C - Besiktas) © getty 18/31 17. Pick: Memphis Grizzlies (zu den New Orleans Pelicans getradet) - Trey Murphy (G/F - Virginia) © getty 19/31 18. Pick: Oklahoma City Thunder - Tre Mann (G - Florida) © getty 20/31 19. Pick: New York Knicks (zu den Hornets getradet) - Kai Jones (F/C - Texas) © getty 21/31 20. Pick: Atlanta Hawks - Jalen Johnson (F - Duke) © getty 22/31 21. Pick: New York Knicks (zu den Clippers getradet) - Keon Johnson (G - Tennessee) © getty 23/31 22. Pick: Los Angeles Lakers (zu den Pacers via Washington getradet) - Isaiah Jackson (F/C - Kentucky) © getty 24/31 23. Pick: Houston Rockets - Usman Garuba (F/C - Real Madrid) © getty 25/31 24. Pick: Houston Rockets - Josh Christopher (F - Arizona State) © getty 26/31 25. Pick: L.A. Clippers - Quentin Grimes (G - Houston) © getty 27/31 26. Pick: Denver Nuggets - Nah'Shon "Bones" Hylans (G - VCU) © getty 28/31 27. Pick: Brooklyn Nets - Cameron Thomas (G - LSU) © getty 29/31 28. Pick: Philadelphia 76ers - Jaden Springer (G - Tennessee) © getty 30/31 29. Pick: Phoenix Suns (zu den Nets getradet) - Day'Ron Sharpe (C - North Carolina) © Twitter/ Loyola Greyhounds 31/31 30. Pick: Utah Jazz (zu den Grizzlies getradet) - Santi Aldama (C, Loyola Maryland)

15.55 Uhr: Guten Tag allerseits! Der Draft liegt hinter uns, den ersten Blockbuster-Deal des Sommers haben wir auch schon gesehen. Mal sehen, wer heute so auf Ricky Rubio folgen wird. Gehen wir es an!