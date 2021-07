NBA - Der Pelicans-Grizzlies-Trade in der Kurz-Analyse: Und nun freie Bahn für Lonzo Ball?

Die Memphis Grizzlies und New Orleans Pelicans haben den ersten Trade vor dem Draft eingefädelt. Dabei geht es in Steven Adams, Jonas Valanciunas und Eric Bledsoe weniger um die beteiligten Spieler, sondern vielmehr um die Zukunftspläne der beiden Franchises.

Nach dem Trade von Kemba Walker zu den Oklahoma City Thunder haben wir die zweite Transaktion dieser Offseason. Die New Orleans Pelicans galten nach einer abermals enttäuschenden Saison, in der die Playoffs deutlich verpasst wurden, als heißer Kandidat für einen Trade, nun betätigte Präsident David Griffin bereits drei Tage vor dem Draft den Abzug, auch wenn der Deal erst am 6. August offiziell gemacht werden kann (dazu später mehr).

Grizzlies und Pelicans: Der Trade im Detail

Team Bekommt New Orleans Pelicans Jonas Valanciunas, No.17-Pick (2021), No.51-Pick (2021) Memphis Grizzlies Steven Adams, Eric Bledsoe, No.10-Pick (2021), No.40-Pick (2021), Erstrundenpick Lakers (2022, Top-10 geschützt)

Der Trade aus der Sicht der New Orleans Pelicans

Die Ungeduld in New Orleans wuchs beinahe täglich. In Zion Williamson haben die Pelicans einen jungen All-Star, um welchen so schnell wie möglich ein konkurrenzfähiges Team aufgebaut werden soll. Diese Marschrichtung gab Griffin schon im Vorjahr aus, die Veteranen Bledsoe und Adams, welche im Trade von Jrue Holiday in den Big Easy kamen, passten aber nicht zum Team.

Ein Jahr später sind beide schon wieder weg (obwohl Adams nach dem Trade sogar eine Vertragsverlängerung bekam), gleiches gilt für Coach Stan Van Gundy, der nach nur einer Spielzeit weichen musste. Durch den Trade schicken die Pelicans rund 35 Millionen Dollar an Gehalt weg und bekommen dafür im Gegensatz den Vertrag von Valanciunas, der in seinem letzten Vertrag 21/22 noch 14 Millionen bekommt.

Der Litauer hat ein ähnliches Skillset wie Adams, war mit durchschnittlich 17,1 Punkten und 12,5 Rebounds im Schnitt deutlich produktiver als der Kiwi. Das ist aber gar nicht der Punkt dieses Trades, das ist der finanzielle Aspekt. New Orleans spart hier Geld, welches sie für die anstehende Free Agency brauchen werden.

Was machen die Pelicans mit Lonzo Ball?

Hier gibt es zwei Szenarien für die Pelicans, die aller Voraussicht nach, die Spielmacher-Position priorisieren werden. New Orleans hat nun genug Spielraum, um Restricted Free Agent Lonzo Ball zu bezahlen bzw. Angebote für den 23-Jährigen zu matchen, ohne in die Luxussteuer abzudriften. Auch für den anderen RFA, Flügelspieler Josh Hart, ist nun genügend Geld übrig.

Und dann ist da noch Tor zwei, nämlich die Variante, dass man sowohl Ball als auch Hart ziehen lässt. Dann hätten die Pelicans plötzlich über 36 Millionen Dollar in Cap Space zur Verfügung und könnte in das Rennen um einen großen Namen einsteigen. Adrian Wojnarowski (ESPN) brachte den 35-jährigen Kyle Lowry ins Gespräch, aber auch Namen wie Mike Conley (33), Spencer Dinwiddie (28) oder Dennis Schröder (27) könnten hier interessant sein. Der Point-Guard-Markt ist der einzige Lichtblick dieser doch recht dünnen Free-Agency-Klasse.

Konkurrenz für Schröder: Die besten Point Guards auf dem Markt © getty 1/31 Die Free Agency (Start am 2. August) wirft schon jetzt ihren Schatten voraus. Die Gerüchteküche läuft heiß, auch was die Zukunft von Dennis Schröder betrifft. Doch welche namhaften Point Guards sind noch auf dem Markt? Hier die Top 15. © getty 2/31 Platz 15: KENDRICK NUNN | Team: Miami Heat | Alter: 25 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,7 Millionen | Stats 20/21: 14,6 Punkte und 2,6 Assists bei 48,5 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 29,5 Minuten (56 Spiele). © getty 3/31 Nunns All-Rookie-Saison wurde von der langen Unterbrechung und der anschließenden Bubble ziemlich auf den Kopf gestellt, seitdem hat er sich jedoch wieder etwas gefangen. Eher ein Scorer als der sekundäre Playmaker, den Miami noch braucht. © getty 4/31 Platz 14: CAMERON PAYNE | Team: Phoenix Suns | Alter: 26 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 2 Millionen | Stats 20/21: 8,4 Punkte und 3,6 Assists bei 48,4 Prozent FG und 44,0 Prozent Dreier in 18,0 Minuten (60 Spiele). © getty 5/31 Payne war einer der Gewinner der Playoffs, nachdem er schon aus der Liga war. Spielte sowohl als Backup als auch als direkter Ersatz von Paul ordentlich bis gut und ist erst 27 Jahre alt. Sein Dreier fiel deutlich besser als je zuvor. © getty 6/31 Platz 13: PATTY MILLS | Team: San Antonio Spurs | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 13,5 Millionen | Stats 20/21: 10,8 Punkte und 2,4 Assists bei 41,2 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 24,8 Minuten (68 Spiele). © getty 7/31 Mills wird vermutlich nicht noch einmal zweistellige Millionenbeträge pro Jahr verdienen, der Veteran ist mit seinem Shooting und seiner Erfahrung aber immer noch wertvoll. Es bleibt abzuwarten, ob die Spurs ihr Team weiter verjüngen wollen. © getty 8/31 Platz 12: ALEX CARUSO | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 2,7 Millionen | Stats 20/21: 6,4 Punkte und 2,8 Assists bei 43,6 Prozent FG und 40,1 Prozent Dreier in 21,0 Minuten (58 Spiele). © getty 9/31 Bei Caruso ist die große Frage, wie viel andere Teams für den Energizer von der Bank bereit sind zu bieten. Caruso hat bei den Lakers einen großen Befürworter in LeBron James, das Duo funktionierte auf dem Parkett bisher immer sehr gut. © getty 10/31 Platz 11: T.J. MCCONNELL | Team: Indiana Pacers | Alter: 29 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 3,5 Millionen | Stats 20/21: 8,6 Punkte, 6,6 Assists und 1,9 Steals bei 55,9 Prozent FG und 31,3 Prozent Dreier in 26,0 Minuten (69 Spiele). © getty 11/31 McConnell ist der Typ Backup, den jedes Team gut gebrauchen kann. Gerade Titelanwärter könnten an dem Pass-First-Guard interessiert sein, da er den Ball nicht in der Hand braucht und exzellent verteidigt. © getty 12/31 Platz 10: DEVONTE‘ GRAHAM | Team: Charlotte Hornets | Alter: 26 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,6 Millionen | Stats 20/21: 14,8 Punkte und 5,4 Assists bei 37,7 Prozent und 37,5 Prozent Dreier in 30,2 Minuten (55 Spiele). © getty 13/31 Graham ließ nach seinem Traumstart in die Saison 2019/20 noch in der gleichen Spielzeit nach, auch in dieser Saison war er als Scorer wieder eher ineffizient. Zu den jungen, schnell spielenden Hornets passte er jedoch sehr gut. © getty 14/31 Platz 9: REGGIE JACKSON | Team: L.A. Clippers | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 2,3 Millionen | Stats 20/21: 10,7 Punkte und 3,1 Assists bei 45,0 Prozent und 43,3 Prozent Dreier in 23,0 Minuten (67 Spiele). © getty 15/31 Jackson hat sich in den Playoffs wohl einige Millionen verdient, in den West-Finals gegen die Suns legte er 20,3 Punkte pro Spiel auf. Die Clippers haben auf der 1 aktuell wenige brauchbare Alternativen zu Jackson. © getty 16/31 Platz 8: GORAN DRAGIC | Team: Miami Heat | Alter: 35 | Status: Team Option (19,4 Mio.) | Gehalt 20/21: 18 Millionen | Stats 20/21: 13,4 Punkte und 4,4 Assists bei 42,3 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier in 26,7 Minuten (50 Spiele). © getty 17/31 Miami könnte Dragic für 19,4 Millionen für eine weitere Saison binden, der Dragon wirkte diese Saison jedoch schon deutlich älter und langsamer als in seiner starken Phase in den Bubble-Playoffs. Die Guards sind die große Baustelle der Heat. © getty 18/31 Platz 7: LONZO BALL | Team: New Orleans Pelicans | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 11 Millionen | Stats 20/21: 14,6 Punkte und 5,7 Assists bei 41,4 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 31,8 Minuten (55 Spiele). © getty 19/31 Mit seinen Fähigkeiten im Fastbreak, der Defense und dem verbesserten Dreier hat sich Ball als passender Mitspieler von Zion Williamson empfohlen. Teams wie die Bulls könnten Ball jedoch einen großen Deal anbieten, bei dem NOLA eventuell passen muss. © getty 20/31 Platz 6: DERRICK ROSE | Team: New York Knicks | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 7,7 Millionen | Stats 20/21: 14,7 Punkte und 4,2 Assists bei 47 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (50 Spiele). © getty 21/31 Die Knicks-Offense war deutlich besser mit Rose, der in der enttäuschenden Playoff-Niederlage gegen die Hawks vermutlich der beste New Yorker war. Rose ist als Ballhandler im Pick'n'Roll auch im hohen Alter noch sehr gut. © getty 22/31 Platz 5: SPENCER DINWIDDIE | Team: Brooklyn Nets | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 11,5 Millionen | Stats 19/20: 20,6 Punkte und 6,8 Assists bei 41,5 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 31,2 Minuten (64 Spiele). © getty 23/31 Dinwiddie hat seine Spieleroption für nächste Saison im Wert von 12,3 Millionen abgelehnt und kommt somit auf den freien Markt. Verpasste fast die komplette Saison verletzungsbedingt. Nun aber wieder fit - und er will bezahlt werden. © getty 24/31 Platz 4: DENNIS SCHRÖDER | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 16 Millionen | Stats 20/21: 15,4 Punkte und 5,8 Assists bei 43,7 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 32,1 Minuten (61 Spiele). © getty 25/31 Schröder hat während der Saison offenbar eine langfristige Vertrangslängerung abgelehnt, um mit einem Vierjahresvertrag die 100-Millionen-Marke zu knacken. Das könnte jedoch an seinen schwachen Leistungen für die Lakers in den Playoffs scheitern. © getty 26/31 Platz 3: MIKE CONLEY | Team: Utah Jazz | Alter: 33 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 34,5 Millionen | Stats 20/21: 16,2 Punkte und 6,0 Assists bei 44,4 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 29,4 Minuten (51 Spiele). © getty 27/31 Wurde in seiner 14. NBA-Saison erstmal als All-Star nominiert und spielte deutlich besser als im ersten Jahr bei den Jazz, gerade im Zusammenspiel mit Rudy Gobert. Hier scheint eine Rückkehr zum Team die wahrscheinlichste Option zu sein. © getty 28/31 Platz 2: KYLE LOWRY | Team: Toronto Raptors | Alter: 35 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 30,5 Millionen | Stats 20/21: 17,2 Punkte und 7,3 Assists bei 43,6 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 34,8 Minuten (46 Spiele). © getty 29/31 Lowry war der heißeste Trade-Kandidat zur Deadline, jetzt könnten die Raptors ihn ohne Gegenwert verlieren - außer sie finden einen Sign-and-Trade oder verlängern. Lowry kann jeden Contender besser machen, Philly oder LAL sollen interessiert sein. © getty 30/31 Platz 1: CHRIS PAUL | Team: Phoenix Suns | Alter: 36 | Status: Player Option (44,2 Mio.) | Gehalt 20/21: 41,4 Millionen | Stats 20/21: 16,4 Punkte und 8,9 Assists bei 49,9 Prozent FG und 39,9 Prozent Dreier in 31,4 Minuten (70 Spiele). © getty 31/31 Spätestens seit dem Playoff-Run der Suns wird berichtet, dass Paul wohl seine Option nicht ziehen wird. Trotz des hohen Alters ist der Point God noch einer der besten Spieler der Liga, der eine Menge Interessenten auf den Plan rufen wird.

Es ist die Frage, was die Pelicans wollen. Ball ist deutlich jünger als all diese Kandidaten, Lowry wäre eher eine Übergangslösung, der für kurze Zeit New Orleans zu einem Playoff-Team machen könnte.

Um in diese Position zu kommen, trennten sich die Pelicans von einem zukünftigen Pick und tradeten in diesem Draft sieben Spots nach unten. Das ist in Ordnung, wenn damit die angesprochenen Ziele erreicht werden können. New Orleans hält weiterhin massenhaft Picks aus den Deals für Anthony Davis und Holiday, die wertvollen Auswahlrechte in späteren Jahren konnten alle gehalten werden.