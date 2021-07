NBA: Finals auf DAZN im Livestream sehen: Übertragungen, Termine, Serie Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns

In der NBA stehen die Finals an. Die Milwaukee Bucks treffen im Duell um den Titel des Champions auf die Phoenix Suns. Wir verraten Euch, wie Ihr die Serie auf DAZN im Livestream sehen könnt und an welchen Terminen die Spiele stattfinden sollen.

Ihr wollt die NBA Finals live sehen? Dann sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und verpasst kein Spiel!

NBA Finals: Termine und Daten

Die Termine für die NBA Finals zwischen den Milwaukee Bucks und den Phoenix Suns stehen bereits komplett fest. Der Auftakt in der Serie erfolgt in der Nacht auf Mittwoch, den 7. Juli. Um 3.00 Uhr soll das erste Match beginnen.

Auch die Termine für die anderen Spiele stehen bereits fest. Spiel zwei steigt am 9. Juli um 3.00 Uhr, Spiel drei am 12. Juli um 2.00 Uhr und Spiel vier am 15. Juli um 3.00 Uhr.

Ob und wie viele weitere Spiele in der Serie stattfinden werden, hängt vom Verlauf der Finals ab. Die Serie wird nach dem Best-of-Seven-Prinzip ausgetragen. Die Termine für ein mögliches Spiel fünf, Spiel sechs und Spiel sieben stehen jedoch bereits fest: Der 18. Juli, der 21. Juli und der 23. Juli um 3.00 Uhr.

NBA Finals: Die Termine im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Ort Spiel 1 7.7.2021 3.00 Uhr Phoenix Spiel 2 9.7.2021 3.00 Uhr Phoenix Spiel 3 12.7.2021 2.00 Uhr Milwaukee Spiel 4 15.7.2021 3.00 Uhr Milwaukee Spiel 5 18.7.2021 3.00 Uhr Phoenix Spiel 6 21.7.2021 3.00 Uhr Milwaukee Spiel 7 23.7.2021 3.00 Uhr Phoenix

© getty

NBA: Finals auf DAZN im Livestream sehen

Ihr könnt die gesamten NBA Finals auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt jede Partie aus der Finalserie der besten Basketball-Liga der Welt live und in voller Länge.

Ein Abo bei DAZN ist für 11,99 Euro pro Monat zu haben. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo abschließen. Dieses kostet einmalig 119,99 Euro. Achtung: Diese Preise gelten nur noch für kurze Zeit. Hier bekommt Ihr alle Infos zur baldigen Preis-Änderung von DAZN.

Ihr habt kein Abo bei DAZN? Kein Problem! Als Neukunde könnt Ihr das "Netflix des Sports" einen Monat lang kostenlos testen. Hier geht's zum Gratismonat.

Auf DAZN könnt Ihr noch deutlich mehr als "nur" die NBA Finals sehen. Der Streaminganbieter hat auch Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1), noch mehr US-Sport (NFL, NHL), Kampfsport (Boxen, UFC), Wintersport und vieles mehr im Angebot.

NBA Finals: Kann Giannis Antetokounmpo spielen?

Das größte Fragezeichen vor den diesjährigen NBA Finals ist wohl der Gesundsheitszustand von Giannis Antetokounmpo. Der Superstar der Milwaukee Bucks verpasste die letzten zwei Spiele der Eastern Conference Finals gegen die Atlanta Hawks wegen einer Überdehnung im Knie. Ob der Grieche in den Finals spielen können wird, ist noch unklar.

"Wir werden zu einem passenden Zeitpunkt ein Update geben", erklärte Bucks-Coach Mike Budenholzer. "Es wird Unterhaltungen zwischen Giannis und mir sowie Giannis und dem medizinischen Stab geben. Wir werden das intern regeln und dann Tag für Tag schauen."

Hier erhaltet Ihr noch mehr Infos zur Verletzung von Antetokounmpo.

NBA Finals: Die Sieger der letzten zehn Jahre