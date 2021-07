NBA Playoffs: Spielt Giannis Antetokounmpo in den Finals? Bucks-Coach gibt Update

Giannis Antetokounmpo verpasste die letzten beiden Spiele der Eastern Conference Finals der Milwaukee Bucks wegen einer Knieverletzung. Coach Mike Budenholzer gab nach Spiel 6 ein Update, ob der Grieche nun in den NBA Finals gegen die Phoenix Suns mitwirken kann.

Budenholzer erklärte, dass man bei Antetokounmpo von Tag zu Tag schauen werde. Der Superstar der Bucks wurde vor den Spielen 5 und 6 jeweils als "zweifelhaft" auf dem Injury Report geführt, letztlich war aber jeweils einige Stunden vor den Spielen klar, dass er nicht auflaufen würde.

Antetokounmpo war in Spiel 4 der Hawks-Serie bei einer Landung mit dem linken Knie nach hinten weggeknickt, eine MRT-Untersuchung ergab dann, dass der 26-Jährige keine strukturellen Schäden im Knie davongetragen hat und es sich lediglich um eine Überdehnung handelte.

"Wir werden zu einem passenden Zeitpunkt ein Update geben", sagte Budenholzer zur möglichen Verfügbarkeit von Antetokounmpo. "Es wird Unterhaltungen zwischen Giannis und mir sowie Giannis und dem medizinischen Stab geben. Wir werden das intern regeln und dann Tag für Tag schauen."

Budenholzer lobte zudem das Engagement seines Superstars, der im stetigen Austausch mit seinen Mitspielern stand. "Mir hat das gefallen. Es sind Führungsqualitäten eines Spielers, der dafür sterben würde, auf dem Feld zu stehen. Es war schon bittersüß, dass er nicht spielen konnte, aber ich denke, dass Giannis es verstanden hat."

Antetokounmpo bekommt nun ein paar Tage Zeit, um an seiner Genesung zu arbeiten, letztlich gewannen die Bucks beide Partien ohne ihren Superstar, um die erste Teilnahme an den Finals seit 1974 perfekt zu machen. Spiel 1 der NBA Finals startet erst in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr in Phoenix.

NBA Finals: Die Termine der Serie

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns DAZN 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5* 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich