NBA News: Sixers-Star Ben Simmons will an seinem Spiel arbeiten und verzichtet auf Olympia

Sixers-Star Ben Simmons hat dem australischen Olympia-Basketballteam mitgeteilt, dass er für die Spiele in Tokio nicht zur Verfügung steht und stattdessen in der Offseason an seinem Spiel arbeiten möchte. Dies teilte Trainer Brian Goorjian mit und erklärte, dass Team Australia die Entscheidung verstehe und unterstütze.

"Das Beste ist es derzeit für alle, wenn er seine Fähigkeiten erweitert und sich in einigen Bereichen für seine nächste Saison in der NBA verbessert", teilte Goorjian mit. "Die Boomers sind immer für ihn da. Wir wollten ihn wissen lassen, dass die Jungs immer hinter ihm stehen und ihn unterstützen, wenn er uns braucht."

ESPNs Brian Windhorst hatte bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass hinter dem Einsatz von Simmons bei Olympia ein großes Fragezeichen stehe. Das australische Team, das sich Hoffnungen auf eine Medaille machen darf, startet in dieser Woche in Los Angeles ins Training Camp und trifft im Juli in zwei Vorbereitungsspielen auf Team USA.

Doc Rivers, Head Coach der Philadelphia 76ers, hatte bereits nach dem Aus in Spiel 7 gegen die Atlanta Hawks mitgeteilt, "auf die richtige Art und Weise" die Wurfprobleme von Simmons beheben zu wollen. Dieser traf in den Playoffs gerade einmal 34,2 Prozent seiner Freiwürfe, im vierten Viertel der Spiele 4 bis 7 nahm er gegen Atlanta keinen einzigen Wurf aus dem Feld und kam in den letzten drei Spielen nur auf 19 Punkte.

Sein Agent Rich Paul soll am Rande der Pre-Draft-Combine in Chicago in der vergangenen Woche mit den Verantwortlichen der Sixers über die Zukunft seines Klienten gesprochen und dabei sogar einen möglichen Trade ins Spiel gebracht haben. Das Front Office soll laut Adrian Wojnarowski von ESPN allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereit sein, das Star-Duo um Simmons und Joel Embiid aufzubrechen.