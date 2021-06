NBA-News: Nächster Zwischenfall - Fan rennt in Spiel 4 zwischen Wizards und Sixers auf den Court

Nach dem Popcorn-Wurf auf Russell Westbrook oder einem Flaschenwurf auf Kyrie Irving hat es in der NBA in der Nacht auf Dienstag den nächsten Zwischenfall mit einem Fan gegeben. In Spiel 4 zwischen den Washington Wizards und den Philadelphia 76ers rannte ein Fan auf den Court. Später wurde er verhaftet.

Die Szene ereignete sich im dritten Viertel des 122:114-Erfolgs der Hausherren, als ein Fan aus den Zuschauerrängen auf den Court sprintete. Das Spielgeschehen lief zu diesem Zeitpunkt in der anderen Hälfte des Parketts ab. Der Fan drehte eine kurze Runde durch die Zone und sprang hoch, um das Backboard zu berühren, bevor er von einem Security Guard zu Boden gebracht wurde.

Die Person wurde schließlich in Handschellen aus der Arena geführt. Noch während der Partie gaben die Wizards in einem offiziellen Statement bekannt, dass der Fan aus der Arena verbannt wurde und die örtliche Polizei Ermittlungen aufnehmen wird.

"Das ist einfach peinlich von den Fans, die so etwas tun", echauffierte sich Wizards-Coach Scott Brooks im Anschluss an die Partie über die Aktion. "Die NBA hat großartige Fans, aber ein Schwachkopf hat versucht, auf den Court zu kommen. Das ist nicht zu akzeptieren. Meine Mutter hätte mir so ein Verhalten niemals durchgehen lassen."

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Zwischenfällen in den NBA-Arenen, in denen nach den Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie mittlerweile wieder mehr Zuschauer erlaubt sind. In Philadelphia warf ein Fan mit Popcorn auf Russell Westbrook, in New York spuckte eine Person in Richtung von Trae Young und in Boston kam es zu einer Verhaftung, nachdem ein Fan eine Flasche auf Kyrie Irving warf.

Sixers vs. Wizards: Die Serie im Überblick