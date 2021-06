NBA-News: Mavs-Star Luka Doncic fühlt sich nach Nackenverletzung offenbar besser

Aufgrund von Nackenproblemen war Luka Doncic in Spiel 4 der Dallas Mavericks gegen die L.A. Clippers sichtlich eingeschränkt. Am Montag habe sich seine Zerrung im Nackenbereich allerdings bereits "verbessert". Für die Mavs steht in der Nacht auf Donnerstag Spiel 5 auf dem Programm.

Nach Informationen von Adrian Wojnarowski von ESPN ist Doncic wohl auf dem Weg der Besserung. Nach Spiel 4 in der Nacht auf Montag und vor Spiel 5 in der Nacht auf Donnerstag hat der 22-Jährige zwei volle Tage zur Erholung.

Bereits in Spiel 3 hatte sich der Mavs-Star an seinem Nacken verletzt, in Spiel 4 war er nicht bei 100 Prozent und verzog öfters sein Gesicht zu schmerzverzerrten Grimassen. Seine 19 Punkte bei 9/24 aus dem Feld und 1/7 von Downtown war seine mit Abstand schlechteste Ausbeute in der bisherigen Erstrundenserie.

Zwar gab Doncic selbst an, er sei bei 100 Prozent gewesen und habe einfach "schrecklich" gespielt, doch sein Head Coach Rick Carlisle sah das offensichtlich anders: "Er hat Schmerzen. Für mich sah es so aus, als ob er sich nicht nach links drehen könnte. Er konnte seinen Nacken nicht nach links bewegen und das macht es für jemanden wie ihn, der auf sein peripheres Sehen angewiesen ist, schwierig. Wir haben zwei Tage Pause, das ist in diesem Fall etwas Positives."

In den ersten beiden Spielen führte Doncic die Mavs mit dominanten Auftritten zu einer 2-0-Serienführung, in den vergangenen beiden Spielen konnten die L.A. Clippers die Serie aber wieder ausgleichen. Über die komplette Serie legt der Slowene im Schnitt 33,3 Punkte, 8,3 Assists und 8,0 Rebounds bei 48,6 Prozent aus dem Feld auf.

Clippers vs. Mavs: Die Serie im Überblick