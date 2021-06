NBA News: Kawhi Leonard fehlt den L.A. Clippers auch in Spiel 6 - Fragezeichen bei Mitchell und Conley

Im möglicherweise entscheidenden Spiel 6 der Western Conference Semifinals gegen die Utah Jazz müssen die L.A. Clippers erneut auf den verletzten Kawhi Leonard verzichten. Bei den Jazz gibt es derweil Fragezeichen bei gleich zwei Star-Guards.

Clippers-Coach Tyronn Lue bestätigte am Freitag, dass Leonard aufgrund einer Knieverletzung erneut ausfallen wird. Die Klaue hatte sich im vierten Viertel von Spiel 4 bei einem Drive zum Korb verletzt und musste die letzten Minuten der Partie auf der Bank verbringen.

Anschließend trat er zwar die Reise nach Salt Lake City mit dem Team an, kehrte aber noch vor Spiel 5 nach L.A. zurück. Einen genauen Zeitplan für ein potenzielles Comeback des 29-Jährigen gibt es weiterhin nicht. Das Team will weitere Testergebnisse am lädierten rechten Knie abwarten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Leonard die komplette restliche Serie oder sogar die Playoffs verpasst.

Auch ohne ihren Superstar gewann L.A. Spiel 5 mit 119:111, Paul George sprang mit einer starken Performance in die Bresche und führte die Gäste zur 3-2-Führung in der Best-of-Seven-Serie. Die Clippers werden auch in Spiel 6 einen George in Bestform benötigen, um den Sprung in die Western Conference Finals, wo die Phoenix Suns bereits auf ihren Gegner warten, zu schaffen.

Auch die Jazz kämpfen derweil mit Verletzungssorgen. Mike Conley, der bisher alle Spiele der Serie gegen die Clippers verpasst hat, wird auch für Spiel 6 aufgrund einer Oberschenkelverletzung als fraglich gelistet. Zudem stehen wohl auch hinter dem Einsatz von Donovan Mitchell Fragezeichen. Der 24-Jährige ist ebenfalls fraglich, schon seit mehreren Partien macht sein rechter Knöchel Probleme.

Das beste Team der regulären Saison kämpft in der Nacht auf Samstag ums Überleben, beim Gastspiel in der Stadt der Engel, muss ein Sieg her, um ein Spiel 7 zu erzwingen. Das würde am Sonntagabend um 21.30 Uhr deutscher Zeit in Salt Lake City stattfinden.

