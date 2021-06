NBA News: Clippers-Star Kawhi Leonard verpasst Spiel 5 und womöglich den Rest der Serie

Kawhi Leonard von den L.A. Clippers konnte in der Schlussphase von Spiel 4 gegen die Utah Jazz bereits nur noch zusehen, da er sich verletzt hatte. Nun droht er mindestens das fünfte Spiel der Serie ebenfalls zu verpassen.

Dies berichtet ESPN. Demnach hat sich Leonard am Knie verletzt und ein Einsatz in Spiel 5 in der Nacht auf Donnerstag käme wohl noch zu früh. Bereits am Dienstabend soll er seine Mitspieler informiert haben, dass sie wohl ohne ihn auskommen müssen.

Ob er danach noch einmal in die Serie eingreifen kann, sei ebenfalls unsicher.

Leonard war in Spiel 4 bei einem Zug zum Korb unglücklich gelandet. Im Anschluss versuchte er zunächst, trotz Schmerzen weiterzuspielen, die letzten Minuten der Partie verfolgte er jedoch von der Seitenlinie aus.

Der 29-jährige Leonard war in dieser Postseason bisher die überragende Figur bei den Clippers. Im Schnitt kommt er über elf Spiele auf 30,4 Punkte, 7,7 Rebounds und 4,4 Assists.