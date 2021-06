NBA Playoffs - 5 Fragen zum Playoff-Aus der Los Angeles Lakers: Geht das Titelfenster schon wieder zu?

Die Los Angeles Lakers haben bereits in Runde eins die Segel streichen müssen. Für den entthronten Champion geht eine absolute Seuchensaison zu Ende. Können die Lakers in der kommenden Spielzeit erneut angreifen und um den Titel spielen?

Warum scheiterte die Titelverteidigung so krachend?

An dieser Stelle müssen auch die Phoenix Suns erwähnt werden, die als Team besser waren als alle Konkurrenten, welche die Lakers während ihres Championship-Runs in der Bubble bespielten. Das bedeutet aber nicht, dass der gefallene Champion Phoenix nicht hätte schlagen können.

Verletzungen bestimmten die Saison der Lakers, LeBron James und Anthony Davis verpassten zusammengerechnet 63 Partien in der Regular Season, ADs Leistenverletzung ließ die Serie gegen die Suns endgültig kippen. Dazu fehlte Dennis Schröder in insgesamt elf Partien, weil er zweimal ins Corona-Protokoll musste.

Knackpunkt war der Zeitpunkt dieser Ausfälle. Bevor sich Davis am Valentinstag verletzte, standen die Lakers bei 21-7, für den Rest des Jahres wurden inklusive Playoffs nur 23 von 52 Partien gewonnen. Lakers-Coach Frank Vogel wies nach dem Ausscheiden auf genau diesen Umstand hin. Los Angeles fand nach der Rückkehr der Stars nie seinen Rhythmus, die Ausnahme war lediglich das dominante Spiel 3 gegen die Suns.

Suns vs. Lakers: Die Spiele der Serie - Stand: 4:2

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebniss 1 23. Mai 21.30 Uhr Suns Lakers 99:90 2 26. Mai 4 Uhr Suns Lakers 102:109 3 28. Mai 4 Uhr Lakers Suns 109:95 4 30. Mai 21.30 Uhr Lakers Suns 92:100 5 2. Juni 4 Uhr Suns Lakers 115:85 6 4. Juni 4.30 Uhr Lakers Suns 100:113

Es stellte sich heraus, dass die Lakers zu abhängig von ihren Stars waren, ein Umstand, welchen GM Rob Pelinka in der Offseason eigentlich korrigieren wollte. Das gelang jedoch nicht, Schröder war mit Abstrichen noch die größte Verstärkung, in den Playoffs konnte er dem Team aber auch nicht helfen.

Der Trade für den deutschen Nationalspieler bleibt vertretbar, anders sieht es bei Montrezl Harrell aus. Die Bubble zeigte, dass er in den Playoffs nicht auf dem Feld stehen sollte und genau so kam es dann auch. 39 Playoff-Minuten für fast 10 Millionen Dollar jährlich waren eine enorme Hypothek. Als Luxussteuer-Team darf man die Midlevel-Exception nicht so fahrlässig verplempern, da ansonsten nur noch Spieler zum Minimum verpflichtet werden können.

Mit Wesley Matthews und Marc Gasol wurde noch das Beste aus der Situation gemacht, echte Faktoren in den Playoffs waren aber auch sie nicht. Gleiches gilt für Andre Drummond, der bezeichnenderweise von Coach Frank Vogel in Spiel 6 ein DNP bekam, nachdem er zuvor immer gestartet war. Das Kind war zu diesem Zeitpunkt aber schon in den Brunnen gefallen.