NBA: Werden die New York Knicks bevorzugt behandelt? Hawks-Coach muss Strafe zahlen

Nate McMillan, Coach der Atlanta Hawks, wird von der NBA zur Kasse gebeten. Der Grund für die Geldstrafe waren Aussagen von McMillan, der andeutete, dass die NBA gerne erfolgreiche New York Knicks sehen würde und sein Team in der kommenden Playoff-Serie womöglich benachteiligt werden würde.

McMillan muss 25.000 Dollar Strafe für seine Aussagen berappen. Am Mittwoch hatte der Coach in einem Zoom-Call mit den Medien noch gesagt, dass es die NBA gerne sieht, wenn die Knicks in den Playoffs seien und er darüber bereits mit seinem Team gesprochen habe.

"Ich habe ihnen gesagt, dass die Liga das will", sagte McMillan. "Sie brauchen New York, das ist ein großer Markt und New York war nun viele Jahre nicht in den Playoffs. Das ist ein Team, welches sie gerne sehen. Sie haben viele Fans und sie wollen New York deswegen gerne in den Playoffs sehen."

Für McMillan ist es auch ein Zeichen für die Popularität der Knicks, dass Spiel 1 der Serie auf Sonntag verlegt wurde. "Jeder setzt auf New York und viele Leute wollen New York in den Playoffs sehen. Es wird ein Kampf für uns gegen New York zu spielen mit all den Dingen, die damit einhergehen."

Problematisch war vermutlich auch die Aussage des Coaches, dass "es viele Calls geben werde, die wahrscheinlich nicht zu unserem Vorteil sein werden." McMillan appellierte an sein Team, dennoch die Ruhe zu bewahren. Der 56-Jährige übernahm während der Saison für Lloyd Pierce und führte Atlanta mit 27 Siegen aus 38 Spielen auf Platz fünf in der Eastern Conference. Spiel 1 gegen die Knicks findet im Madison Square Garden in der Nacht auf Montag um 1 Uhr deutscher Zeit statt.

Knicks vs. Hawks: Die Spiele der Serie