Im Play-In-Turnier für die NBA-Playoffs treffen die Golden State Warriors heute auf die Los Angeles Lakers. Dieser Artikel verrät Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Ihr wollt das Play-In-Turnier der NBA live sehen? Dann holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

NBA Playoffs: Termine und Zeiten des Play-In-Turniers

Das Play-In-Turnier, das über die letzten Teams in den NBA Playoffs entscheidet, begann bereits letzte Nacht. Um 0.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, den 19. Mai 2021, stieg das Spiel zwischen den Indiana Pacers und den Charlotte Hornets.

Noch in der gleichen Nacht fand auch das zweite Spiel aus der Eastern Conference statt: Um 3 Uhr spielten die Boston Celtics gegen die Washington Wizards. Der Verlierer des zweiten Spiels trifft in der Nacht auf den 21. Mai dann auf den Sieger des ersten Spiels.

Die Western Conference startet eine Nacht später. Um 1.30 Uhr treffen die Memphis Grizzlies in der Nacht auf Donnerstag auf die San Antonio Spurs. Um 4 Uhr spielen die Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors. Auch im Westen spielt anschließend der Sieger des ersten Spiels gegen den Verlierer des zweiten Spiels.

NBA Playoffs: Alle Spiele des Play-In-Turniers im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 19. Mai 0.30 Uhr (9) Indiana Pacers (10) Charlotte Hornets 19. Mai 3 Uhr (7) Boston Celtics (8) Washington Wizards 20. Mai 1.30 Uhr (9) Memphis Grizzlies (10) San Antonio Spurs 20. Mai 4 Uhr (7) Los Angeles Lakers (8) Golden State Warriors 21. Mai 2 Uhr Boston/Washington Indiana/Charlotte 22. Mai tba Lakers/Warriors Memphis/San Antonio

NBA Playoffs: Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das heutige Spitzenspiel zwischen den Warriors und den Lakers live sehen? Mit einem DAZN-Abo ist das kein Problem!

Der Streamingdienst zeigt alle Partien des Play-In-Turniers live und in voller Länge. Das Spiel zwischen den Warriors und den Lakers fällt also ebenso darunter wie das anschließende Duell des Verlierers gegen den Sieger aus dem Duell zwischen Memphis und San Antonio.

DAZN kostet im Jahresabo einmalig 119,99 Euro, alternativ könnt Ihr auch ein Monatsabo abschließen. In diesem Fall zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen. Hier könnt Ihr Euch den Gratismonat sichern.

Neben den NBA-Playoffs zeigt DAZN auch die NFL und NHL sowie jede Menge Fußball (Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1, ausgewählte Bundesliga-Spiele), außerdem Tennis, Golf, Darts und Kampfsport.

Natürlich könnt Ihr die NBA-Playoffs auch mit dem NBA League Pass schauen. Dieser kostet 24,99 Euro pro Monat.

© getty

NBA Playoffs: Wie funktioniert das Play-In-Turnier?

Anders als lange gewohnt, qualifizieren sich in dieser Saison nicht mehr automatisch die besten acht Teams jeder Conference für die Playoffs. Die Siebt- bis Zehntplatzierten nehmen stattdessen am Play-In-Turnier teil.

Dieses funktioniert folgendermaßen: Zunächst treffen der Siebte und Achte jeder Conference aufeinander. Der Sieger dieses Spiels qualifiziert sich für die Playoffs. Außerdem treffen der Neunte und der Zehnte aufeinander. Der Verlierer dieser Begegnung scheidet aus dem Playoff-Rennen aus.

Der letzte verbliebene Platz in jeder Conference wird schließlich in einem Spiel zwischen dem Verlierer aus der Partie zwischen dem Siebten und dem Achten sowie dem Sieger aus der Begegnung zwischen dem Neunten und dem Zehnten ermittelt. Der Sieger dieses letzten Spiels nimmt als achtes Team in seiner Conference an den Playoffs teil.