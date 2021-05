NBA Playoff Preview New York Knicks vs. Atlanta Hawks: Die Rückkehr des Knurrers

Die Playoffs stehen kurz vor der Tür und auch wenn die finalen Serien im Play-In-Turnier noch ausgespielt werden, blicken wir schonmal voraus. Heute kommt die Vorschau für das Duell zwischen den New York Knicks und den Atlanta Hawks.

Hier gibt es den Überblick zu allen Serien.

New York Knicks vs. Atlanta Hawks: Die Ausgangslage

Es reicht zwar nicht ganz für das Spiderman-Meme, aber mit den Knicks und Hawks treffen in der ersten Runde zwei Teams mit einigen Ähnlichkeiten aufeinander. Beide Teams wiesen die gleiche Bilanz (41-31) auf, beide kehren nach jahrelanger Pause (vier für die Hawks, acht für die Knicks) in die Playoffs zurück, beide werden von einem Playoff-Debütanten (Julius Randle, Trae Young) angeführt. Und beide gehen in ihrer besten Verfassung in die Postseason.

Seit dem 1. April weisen die Knicks die viertbeste Bilanz der NBA auf und gewannen zwischenzeitlich neun Spiele am Stück, weil sie die ohnehin die gesamte Saison über starke Defense durch immer stärkeres Shooting ergänzten - nur die Nets schossen in diesem Zeitraum besser! Die Hawks wiederum legten die zweitbeste Bilanz in dieser Zeit hin.

Beide Teams gehen außerdem nahezu gesund in die Playoffs, was insbesondere in Atlanta nicht selbstverständlich ist. Dort fehlt zwar Cameron Reddish, ansonsten kann Coach Nate McMillan, der das Team während der Saison vom glücklosen Lloyd Pierce übernahm, aus dem Vollen schöpfen. Sein Gegenüber Tom Thibodeau muss weiter auf Mitchell Robinson verzichten.

Apropos Thibodeau. Der legendäre "Knurrer" hat in seiner Debütsaison mit den Knicks längst alle Erwartungen übertroffen. New York galt als Team im Rebuild, stattdessen reichte es nun sogar für den Heimvorteil. Die Knicks leben vom Kampf, verteidigen mit einer Intensität, die in der Regular Season nur wenige Teams kontern konnten. Auch offensiv ist das Team aber stärker geworden.

NBA-Awards: Wer wird MVP, wer Defensive Player of the Year? © getty 1/26 Die Regular Season ist Geschichte und damit ist es höchste Zeit, Edelmetall für die Saison 2020/21 zu verteilen. SPOX wählt die Top 3 in jedem Award-Rennen und bestimmt einen Sieger. Wer wird MVP, Defense Player of the Year und Sixth Man des Jahres? © getty 2/26 EXECUTIVE OF THE YEAR: JAMES JONES (Phoenix Suns) - Der Trade für Chris Paul hat die Suns von einer Loser-Franchise in ein Gewinnerteam verwandelt. Dazu kamen Verpflichtungen wie Jae Crowder. Das Resultat ist die zweitbeste Bilanz der NBA. © getty 3/26 COACH OF THE YEAR - Platz 3: QUIN SNYDER (Utah Jazz) - Bilanz: 52-20, Platz eins in der Western Conference © getty 4/26 Platz 2: MONTY WILLIAMS (Phoenix Suns) - Bilanz: 51-21, Platz zwei in der Western Conference © getty 5/26 Platz 1: TOM THIBODEAU (New York Knicks) - Bilanz: 41-31, Platz vier in der Eastern Conference © getty 6/26 Die Knicks als Playoff-Team? Dann auch noch mit Heimvorteil in der ersten Runde? Damit hätte vor der Saison wohl kaum jemand gerechnet. Coach Thibs ist der Architekt hinter der Top-5-Defense, sein Kampfgeist prägt das ganze Team. © getty 7/26 MOST IMPROVED PLAYER - Platz 3: JERAMI GRANT (Detroit Pistons) - Stats 2020/21: 22,3 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,6 Assists bei 42,9 Prozent FG und 35,0 Prozent Dreier in 33,9 Minuten (54 Spiele) © getty 8/26 Platz 2: ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - Stats 2020/21: 27,4 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,9 Assists bei 50,7 Prozent FG und 41,9 Prozent Dreier in 35,1 Minuten (58 Spiele) © getty 9/26 Platz 1: JULIUS RANDLE (New York Knicks) - Stats 2020/21: 24,1 Punkte, 10,2 Rebounds und 6,0 Assists bei 45,6 Prozent FG und 41,1 Prozent Dreier in 37,6 Minuten (71 Spiele) © getty 10/26 Holt sich Randle den MIP-Award sogar einstimmig? Verdient hätte er es! Der 26-Jährige hat sein Spiel auf mehreren Ebenen auf ein neues Level gehoben und wird voraussichtlich sogar auf mehreren MVP-Stimmzetteln auftauchen. © getty 11/26 SIXTH MAN OF THE YEAR - Platz 3: DERRICK ROSE (Pistons/Knicks) - Stats 2020/21: 14,7 Punkte, 2,6 Rebounds und 4,2 Assists bei 47,0 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (50 Spiele) © getty 12/26 Platz 2: JOE INGLES (Utah Jazz) - Stats 2020/21: 12,1 Punkte, 3,6 Rebounds und 4,7 Assists bei 48,9 Prozent FG und 45,1 Prozent Dreier in 27,9 Minuten (67 Spiele) © getty 13/26 Platz 1: JORDAN CLARKSON (Utah Jazz) - Stats 2020/21: 18,4 Punkte, 4,0 Rebounds und 2,5 Assists bei 42,5 Prozent FG und 34,7 Prozent Dreier in 26,7 Minuten (68 Spiele) © getty 14/26 In den ersten Saisonmonaten war Clarkson absolut on fire. Zwar kühlte der Guard im Laufe der Saison etwas ab, mit seinem Scoring von der Bank war er dennoch eine wichtige Komponente im Erfolgsrezept der Jazz. © getty 15/26 ROOKIE OF THE YEAR - Platz 3: TYRESE HALIBURTON (Sacramento Kings) - Stats 2020/21: 13,0 Punkte, 3,0 Rebounds und 5,3 Assists bei 47,2 Prozent FG und 40,9 Prozent Dreier in 30,1 Minuten (58 Spiele) © getty 16/26 Platz 2: ANTHONY EDWARDS (Minnesota Timberwolves) - Stats 2020/21: 19,3 Punkte, 4,7 Rebounds und 2,9 Assists bei 41,7 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 32,1 Minuten (72 Spiele) © getty 17/26 Platz 1: LAMELO BALL (Charlotte Hornets) - Stats 2020/21: 15,7 Punkte, 5,9 Rebounds und 6,1 Assists bei 43,6 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier in 28,8 Minuten (51 Spiele) © getty 18/26 Edwards starker Schlussspurt und die längere Verletzungspause von LaMelo reichen nicht, um den Nr.3-Pick von seinem Thron zu stürzen. Ball hat sich über die gesamte Saison als der komplettere Spieler präsentiert - und mit jeder Menge Spektakel begeistert © getty 19/26 DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR - Platz 3: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - Stats 2020/21: 28,5 Punkte, 10,6 Rebounds, 1,0 Steals und 1,4 Blocks bei 51,3 Prozent FG in 31,1 Minuten (51 Spiele) © getty 20/26 Platz 2: DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) - Stats 2020/21: 7,0 Punkte, 7,1 Rebounds, 8,9 Assists und 1,7 Steals bei 44,7 Prozent FG in 31,5 Minuten (63 Spiele) © getty 21/26 Platz 1: RUDY GOBERT (Utah Jazz) - Stats 2020/21: 14,3 Punkte, 13,5 Rebounds und 2,7 Blocks bei 67,5 Prozent FG in 30,8 Minuten (71 Spiele) © getty 22/26 Zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren gibt es kein Vorbeikommen am Stifle Tower. Sein Einfluss auf die Top-3-Defense der Jazz ist immens, Beispiel gefällig? Mit Gobert auf dem Court hat Utah ein Def.-Rating von 100,9 - ohne ihn 112,8! © getty 23/26 MVP - Platz 3: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - Stats 2020/21: 32,0 Punkte, 5,5 Rebounds und 5,8 Assists bei 48,2 Prozent FG und 42,1 Prozent Dreier in 34,2 Minuten (63 Spiele) © getty 24/26 Platz 2: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - Stats 2020/21: 28,5 Punkte, 10,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 51,3 Prozent FG und 37,7 Prozent Dreier in 31,1 Minuten (51 Spiele) © getty 25/26 Platz 1: NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - Stats 2020/21: 26,4 Punkte, 10,8 Rebounds und 8,3 Assists bei 56,6 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (72 Spiele) © getty 26/26 Im MVP-Rennen fällt die Entscheidung für den Joker - und es ist nicht einmal knapp. Er hat alle 72 Spiele absolviert und eine der besten Offensiv-Saisons aller Zeiten hingelegt. Selbst nach der Murray-Verletzung war Denver dank Jokic ein Top-Team.

Randle gilt als Favorit auf den MIP-Award, R.J. Barrett hat sich enorm entwickelt, ein Wendepunkt war in dieser Hinsicht aber der Trade für Derrick Rose: Der Ex-MVP ist unter seinem alten Mentor Thibodeau wieder aufgeblüht und seit seiner Ankunft einer der besten Bankspieler der Liga. Mit Rose im Lineup sind die Knicks um satte +10,6 Punkte pro 100 Ballbesitze stärker - es gab Kritik an dem Trade (auch hier), aber Thibs hat es geschafft, Rose neben und nicht trotz Rookie Immanuel Quickley im Team zu integrieren.

Auch die Hawks hatten einen solchen Wendepunkt, auch wenn es unfair wäre, Pierce (Bilanz: 14-20) für den schwachen Start allein verantwortlich zu machen. McMillan (27-11) hat zwar sicher einen positiven Einfluss, tatsächlich waren die Hawks unter ihm allerdings auch einfach gesünder - und sie profitierten davon, dass Bogdan Bogdanovic im Saisonverlauf immer besser wurde.

Der Serbe hat mit der Zeit eine gute Chemie mit Young entwickelt, kommt aber auch als Alleinunterhalter bestens zurecht und ist on fire (43,8 Prozent Dreier bei 7,6 Versuchen). Die beiden Guards sind die treibenden Kräfte einer an ihren besten Tagen vielseitigen und brandgefährlichen Offense, in der sich auch Danilo Gallinari viel besser zurechtfindet als zum Saisonstart.

Sogar beim Point Differential waren beide Teams fast exakt gleichauf, auch wenn sie auf sehr unterschiedlichen Wegen dorthin kamen. Dass die Knicks im direkten Vergleich alle drei Spiele gewannen, hat für John Collins keine Bedeutung: "Das interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt beginnt eine neue Saison", sagte der Hawks-Big zu dem Matchup.

New York Knicks vs. Atlanta Hawks: Zahlen und Fakten

Knicks Hawks Bilanz Regular Season 41-31 41-31 Offensiv-Rating (Platz) 110,7 (24) 115,4 (9) Defensiv-Rating (Platz) 108,4 (4) 113,2 (17) Net-Rating (Platz) +2,3 (11) +2,3 (12) Direkter Vergleich 3-0 0-3

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Knicks die Serie

Das Rezept der Knicks ist recht simpel: Beinharte Defense, wenig Tempo (kein Team spielte langsamer) und jede Menge Randle, der der wichtigste Scorer und der wichtigste Playmaker des Teams ist. Mit ihm, Barrett, Rose, Quickley, Reggie Bullock und Alec Burks haben die Knicks sechs Dreierschützen im 40-Prozent-Bereich, diese Präzision wird es auch in den Playoffs brauchen.

New York hat abgesehen von Randle und Rose recht wenige Spieler, die konstant für sich und andere kreieren können, das zeigt sich gerade im Zweierbereich, wo 28 Teams eine bessere Quote aufwiesen. Die Hawks sind kein exzellentes Defensiv-Team, insbesondere dann, wenn Clint Capela nicht spielt - irgendwie dürften die Knicks versuchen, dem Schweizer Foul-Trouble anzuhängen. Dann sollten sich auch in Korbnähe mehr Räume auftun.

Defensiv wird sich viel auf Young konzentrieren. New York schaffte es in der Regular Season, ihn bei unter 33 Prozent von draußen zu halten; generell dürfte der Plan lauten, ihn mehr von draußen schießen zu lassen und Fouls zu vermeiden. Allerdings hat Atlanta mittlerweile so viele Scoring-Optionen, dass eine hohe defensive Disziplin vom gesamten Kader gefordert ist.

Der Kader der New York Knicks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Elfrid Payton Reggie Bullock R.J. Barrett Julius Randle Nerlens Noel Derrick Rose Alec Burks Kevin Knox Obi Toppin Taj Gibson Immanuel Quickley Frank Ntilikina Norvel Pelle

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Hawks die Serie

Die Defense gegen Randle steht im Fokus: Bei den drei Knicks-Siegen während der Saison legte der All-Star 40, 44 und 28 Punkte auf, allerdings stand den Hawks ihre vielleicht beste defensive Option gegen Randle dabei auch nicht zur Verfügung. De'Andre Hunter hat nun rechtzeitig zu den Playoffs nach langer Verletzungspause sein Comeback gegeben und dürfte viele Minuten im direkten Duell sehen.

Kann Hunter im Eins-gegen-Eins gegen Randle einigermaßen bestehen, würde das weniger Double-Teams und damit weniger Freiräume für die restlichen Knicks bedeuten - möglicherweise ein entscheidender Vorteil, denn offensiv bleiben diese wie erwähnt limitiert. Ist der Swingman noch nicht bereit für dieses Duell, müssten es womöglich wieder Capela oder Collins versuchen.

Offensiv wird das eigene Off-Ball-Movement wichtig sein. Vor allem unter Pierce, aber teilweise auch danach tendierten die Hawks dazu, Young (oder Bogdanovic) zuzusehen und sich abseits des Balles wenig zu bewegen, damit würde man es einer exzellenten Defense wie der der Knicks zu leicht machen. Die Hawks müssen alle Waffen ihres tiefen Arsenals nutzen.

Der Kader der Atlanta Hawks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Trae Young Bogdan Bogdanovic De'Andre Hunter John Collins Clint Capela Lou Williams Kevin Huerter Tony Snell Danilo Gallinari Onyeka Okongwu Kris Dunn Solomon Hill Nathan Knight Bruno Fernando

Knicks vs. Hawks: Wer gewinnt die Serie?

Es ist eng: Die Hawks haben den etwas tieferen Kader, die Knicks haben den Heimvorteil (und immerhin 10 Prozent Auslastung im Madison Square Garden). Thibodeau hat eine bessere Playoff-Ausbeute als McMillan, der mit Indiana 13 seiner letzten 16 Erstrundenspiele verlor und die erste Runde überhaupt erst einmal überstanden hat (2005 mit Seattle). Allerdings ging es dabei relativ oft gegen LeBron James.

Letztendlich dürften in diesem Duell Nuancen entscheiden. Bekommen die Knicks genug Offense aufs Parkett? Wie schlagen sich Randle und Young bei ihren Playoff-Debüts? New York hat zuletzt stark in engen Spielen performt und den MSG auf seiner Seite. Die Fabel-Saison geht noch weiter. Prognose: Knicks in 7.