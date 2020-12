"Die Show geht weiter": Giannis Antetokounmpo verlängert Vertrag bei den Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo (26) verlängert langfristig bei den Milwaukee Bucks. Das gab der zweifache MVP am Dienstagabend deutscher Zeit bekannt. Er unterschreibt den größten Deal der NBA-Geschichte, allerdings enthält der Vertrag eine Ausstiegsklausel.

"Das ist meine Heimat, das hier ist meine Stadt. Es ist ein Segen für mich, für die nächsten fünf Jahre ein Teil der Milwaukee Bucks zu sein", schrieb Antetokounmpo auf seinen Social-Media-Accounts. "Lasst uns diese Jahre nutzen. Die Show geht weiter, packen wir's an."

Wie sein Berater gegenüber ESPN bestätigte, unterschreibt der Grieche einen Maximalvertrag - die sogenannte "Supermax Extension" - über fünf Jahre und insgesamt 228,2 Millionen Dollar - es ist der größte Deal der NBA-Geschichte. Antetokounmpos Vertrag bei den Bucks wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Der Deal enthält zusätzlich eine Austiegsklausel nach dem vierten Jahr, also im Sommer 2025.

Giannis Antetokounmpo war im NBA-Draft 2013 an 15. Stelle von den Bucks aus Griechenland gedraftet worden, wo der Sohn nigerianischer Einwanderer in der zweiten Liga gespielt hatte. Sein unglaubliches Talent zeigte sich früh: In seiner dritten Saison machte er 16,9 Punkte im Schnitt und wurde zum Most Improved Player gewählt, 2019 gewann er seinen ersten MVP-Award. In der vergangenen Saison vollbrachte er das Kunststück, neben dem MVP-Award auch noch die Auszeichnung für den Defensive Player of the Year zu gewinnen.

Allerdings warten die Bucks mit ihm immer noch auf den großen Durchbruch in den Playoffs: 2018/19 scheiterten die Bucks in den Eastern Conference Finals am späteren Champion Toronto Raptors, in der abgelaufenen Saison unterlag das Team mit einem angeschlagenen Antetokounmpo in der zweiten Playoff-Runde den Miami Heat.

Auch deshalb hatten sich Teams wie die Heat oder die Dallas Mavericks Chancen ausgerechnet, Giannis aus Milwaukee wegzulocken, sollte der auf der Suche nach den größtmöglichen Titelchancen einen Wechsel in Betracht ziehen.

Mit dem größten Deal der NBA-Historie sind diese Überlegungen allerdings hinfällig. Antetokounmpo ist übrigens der sechste Spieler, der einen Supermax-Vertrag unterschreibt (John Wall, Russell Westbrook, James Harden, Damian Lillard, Stephen Curry).

