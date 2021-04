NBA: Wann sind die Playoffs? Datum, Termine, Modus, TV-Übertragung, Livestream

Die Regular Season neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, in gut vier Wochen stehen bereits die NBA Playoffs auf dem Programm! SPOX fasst alle Infos zu den Terminen, zum Modus und zur Übertragung der Postseason im TV und Livestream zusammen.

NBA: Wann sind die Playoffs? Datum und Termin

Der Start der Playoffs 2021 ist für den 22. Mai angesetzt. Dann beginnt die erste Playoff-Runde mit insgesamt 16 Teams, jeweils acht aus der Eastern und acht aus der Western Conference. Der aktuelle Zeitplan der NBA sieht vor, dass spätestens am 22. Juli ein neuer Champion feststeht.

Vor der Postseason stehen noch einige Partien in der regulären Saison auf dem Programm. Die Regular Season läuft noch bis zum 16. Mai. Dann stehen allerdings noch nicht alle Playoff-Teilnehmer fest. Die letzten Tickets werden erst im Play-In-Turnier vom 18. bis zum 21. Mai vergeben.

NBA Playoffs: Welche Teams nehmen teil?

Im Vergleich zu früheren Jahren, in denen jeweils die nach der Bilanz besten acht Teams aus jeder Conference den Einzug in die Playoffs schafften, gibt es dieses Jahr eine kleine Änderung: das Play-In-Turnier.

2021 qualifizieren sich nur noch die jeweils sechs besten Teams automatisch für die Playoffs. Der Siebt- und Achtplatzierte macht im Anschluss an die Regular Season den 7-Seed in einem Spiel unter sich aus. Der Verlierer muss im Duell gegen den Gewinner aus der Partie Neunter gegen Zehnter um den letzten verbliebenen Playoff-Platz kämpfen. Hier gibt es alle Infos zum Play-In-Turnier.

NBA Playoffs: Der Modus - wie läuft die Postseason ab?

Sobald die acht Teilnehmer an den Playoffs feststehen, kann die erste Runde starten. Die beiden Conferences spielen zunächst getrennt voneinander einen Ost- und einen West-Champion aus. Dazu trifft in der ersten Runde das Team mit der besten Bilanz auf den im Play-In-Turnier ausgespielten 8-Seed. Der Zweite trifft auf den 7-Seed, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften.

Alle Runden in den NBA Playoffs werden in einer Best-of-7-Serie gespielt, das bedeutet: Das Team, das als erstes vier Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Nach der ersten Runde stehen die Conference Semifinals, dann die Conference Finals an.

Die beiden Sieger der Conferences treffen in den Finals aufeinander. Auch hier entscheidet sich in höchstens sieben Spiele, wer am Ende als neuer NBA-Champion die Larry O'Brien Trophy in die Höhe strecken darf.

NBA Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Wie in der vergangenen Saison auch ist DAZN in Deutschland der Ansprechpartner Nummer eins beim Thema Live-Basketball. Der Sportstreaming-Dienst hat sich ein umfangreiches Rechte-Paket von der NBA gesichert, das auch die Playoffs umfasst.

Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde wird es jede Nacht mindestens ein Spiel geben, das live und exklusiv auf DAZN übertragen wird. Ab den Conference Finals zeigt der Streaming-Dienst dann sogar jede Partie - das gilt auch für die Finals!

Auch in der regulären Saison werdet Ihr mit NBA-Basketball auf DAZN versorgt. Hier findet Ihr eine Übersicht mit den Partien, die live auf DAZN gezeigt werden.

Neben der NBA hat das "Netflix des Sports" noch mehr US-Sport wie die NFL, MLB und NHL im Programm, zusätzlich kommen auch Fußball-Fans mit ausgewählten Spielen aus der Bundesliga, der Serie A, LaLiga, Ligue 1, sowie der Champions League und Europa League voll auf ihre Kosten.

NBA - Playoff-Rennen: Die Tabellen im Osten und Westen

So sehen die Tabellen in der Eastern und Western Conference derzeit aus (Stand: 23. April 2021). Die aktuellen Standings findet Ihr immer hier.