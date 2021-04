NBA: Dallas Mavericks zurück in der Spur - Luka Doncic und Kristaps Porzingis dominieren gegen die Bucks

Die Dallas Mavericks haben gegen die Milwaukee Bucks einen Sieg geholt und damit den Ausrutscher gegen Houston vom Vortag vergessen gemacht. Beim 116:101-Erfolg ist Verlass auf die beiden Stars des Teams.

Dallas Mavericks (29-22) - Milwaukee Bucks (32-19) 116:101 (BOXSCORE)

Luka Doncic (27 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists) und Kristaps Porzingis (26, 17 Rebounds) führten ihr Team zu einem hart umkämpften Sieg, der durch ein dominantes Schlussviertel (36:17) eingetütet werden konnte. Zuvor hatten sich die Bucks ohne ihren MVP Giannis Antetokounmpo teuer verkauft, obwohl Khris Middleton einen rabenschwarzen Tag erlebte.

Der Swingman der Bucks kam auf 14 Punkte bei 6/27 aus dem Feld, dafür sprangen andere in die Bresche. Vor allem Donte DiVincenzo (22) und Bobby Portis (20, 14 Rebounds) zeigten gute Leistungen, während Brook Lopez (16) vor allem in Halbzeit eins auffiel. Bei den Mavs waren neben den Stars auch Josh Richardson (14) und Tim Hardaway Jr. (12) gut aufgelegt. Maxi Kleber traf vier seiner sieben Dreier für 12 Punkte (dazu 5 Rebounds).

Giannis wurde bei den Bucks von Portis als Starter ersetzt, dazu begannen wie üblich Jrue Holiday, DiVincenzo, Middleton und Lopez. Die Mavs eröffneten mal wieder mit Doncic, Richardson, Dorian Finney-Smith, Kleber und Porzingis, nachdem Kleber am Vortag gegen Houston noch von Nicolo Melli als Starter vertreten wurde.

Der Deutsche fügte sich mit zwei Dreiern im ersten Viertel auch gleich gut ein, ansonsten ging aber weder bei Dallas (3/10) noch Milwaukee (2/7) im ersten Viertel viel von Downtown. Porzingis verzeichnete 8 frühe Punkte aus dem Zweierbereich, auf der Gegenseite begann vor allem Holiday gut. Kein Team konnte sich in den ersten zwölf Minuten absetzen, zur Viertelpause führte Milwaukee mit 31:29.

Im zweiten Viertel reduzierte sich das Tempo auf beiden Seiten. Milwaukee suchte immer wieder Lopez im Post, der in der ersten Hälfte 13 Punkte erzielte, auf der Gegenseite schmissen Doncic und Porzingis die Show. Nach zwei erfolgreichen Doncic-Drives unmittelbar vor der Pause ging es mit 56:55 für die Bucks in die Kabinen.

Dallas dominiert im Schlussviertel

Im dritten Viertel schien Dallas dann zunächst zu übernehmen. Gutes Ball-Movement führte zu offenen Würfen und die Defense wirkte verbessert, nach einem Dreier von Tim Hardaway Jr. führten die Mavs mit 8. Prompt folgte jedoch ein Turnover auf den nächsten, 6 Punkte von Portis und 2 von DiVincenzo später war die Partie wieder ausgeglichen. Milwaukee ging sogar in Führung, nachdem Doncic zu viel meckerte und DiVincenzo den resultierenden Technical Free Throw versenkte. Und dann folgte noch ein Dreier des Guards - die Bucks beendeten das Viertel mit einem 12:0-Run! 84:80.

Im Schlussviertel trat Dallas dann wieder seriöser auf. Doncic verkürzte zunächst selbst, dann servierte er Porzingis zwei Dreier in Folge - der zweite sorgte 6:43 Minuten vor Schluss erneut für eine 2-Punkte-Führung. Milwaukee fand offensiv nun keine Mittel mehr, da Middleton wie schon die gesamte Partie über Schwierigkeiten hatte. Drei Minuten vor Schluss erhöhte Richardson per Driving Layup auf +10 für Dallas, danach wurde es schnell sehr deutlich.

Eine Minute vor dem Ende nahm Bucks-Coach Mike Budenholzer seine Stars bereits runter, Kleber sorgte mit seinem vierten Dreier Sekunden später für den Schlusspunkt und durfte dann ebenfalls raus.

Dallas hat damit sechs seiner letzten sieben Spiele gewonnen. Die nächste Partie findet in der Nacht auf Montag gegen San Antonio statt. Für die Bucks, die zum zweiten Mal in Folge verloren, geht es in der Nacht auf Samstag gegen Charlotte weiter.