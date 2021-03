NBA: Paul George muss Bußgeld zahlen nach Kritik an Schiedsrichtern: "Eine Menge Lügen"

Paul George hatte sich nach der 89:105-Niederlage seiner L.A. Clippers gegen die Dallas Mavericks am Mittwoch darüber beschwert, dass die Clippers kaum Pfiffe bekommen hätten und zu wenig an der Freiwurflinie gewesen wären. Die Gespräche mit den Schiedsrichtern wären nur noch "eine Menge Lügen", hatte PG gesagt und wurde dafür mit einem Bußgeld von 35.000 US-Dollar bestraft.

George beschrieb es nach der Partie als "irrsinnig", dass die Clippers nur elfmal an die Freiwurflinie kamen und nur 16 Fouls gegen die Mavericks gepfiffen wurden. Die Mavericks gingen jedoch auch nur zwölfmal bei 15 Fouls gegen die Clippers an den Charity Stripe.

George zeigt sich besonders frustriert davon, dass die Konversationen mit den Offiziellen während einer Partie selten zu etwas führen würden. "Nur eine Menge Lügen. Mehr kann ich nicht sagen. Es sind eine Menge Lügen. Sie wissen was los ist", sagte George etwas wage.

"Ich glaube, viele Pfiffe gingen nicht in unsere Richtung. Wir attackieren den Ring durchgehend, es ist irrsinnig dass wir diese Pfiffe nicht bekommen", schimpfte George, der sein Team mit 28 Punkten anführte: "Hoffentlich schicken wir eine Menge Video-Clips, die Liga muss sich das anschauen."

"Wenn sie es nicht pfeifen, dann pfeifen sie es nicht. Das ist der traurige Teil, da wir keine Spieler sind, die sich absichtlich fallen lassen", führte PG aus: "Wir sind keine Spieler, die unsere Körper in den Gegner werfen. Wir spielen körperlich, genau wie alle anderen Spieler in der Liga. Außer anfangen uns hinzuschmeißen und zu floppen können wir nicht wirklich was machen."

Die Clippers haben nur 5 ihrer vergangenen 13 Spiele gewonnen und stehen mit einer Bilanz von 26-16 auf dem vierten Platz der Western Conference. In der laufenden Saison gehen die Clippers pro Spiel durchschnittlich 19,6-Mal pro Spiel an de Freiwurflinie, Platz 26 in der gesamten Liga. Die Washington Wizards führen diese Statistik mit 27,2 Freebies pro Spiel an.