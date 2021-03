NBA-News: LaVar Ball fordert Trade für Pelicans-Star Lonzo: "Kann nicht in New Orleans bleiben"

LaVar Ball ist nicht zufrieden damit, wie sein Sohn Lonzo von den New Orleans Pelicans eingesetzt wird und fordert einen Trade zur Deadline am 25. März. "Er kann nicht in New Orleans bleiben" betonte Ball gegenüber ESPN.

"Stellt euch vor, jemand ist ein großartiger Redner, aber sein Arbeitgeber entscheidet irgendwann, ihn zum besten Hausmeister der Welt zu machen", holte Ball aus und erläuterte seinen Vergleich: "Lonzo war schon immer ein Playmaker, warum würdest du ihn zu einem Defensivspezialisten und Dreierschützen machen wollen?"

"Und warum willst du Zion und Brandon Ingram, die noch nie in ihrer Karriere Playmaker waren, zu Playmakern machen? Sie sind Scorer!" fuhr Ball fort: "Aber du willst den Ball in ihre Hände geben, sie sind keine Playmaker! Sie waren keine Playmaker bei Duke also werden sie auch in der Liga keine Playmaker sein! Und dann sieht man, dass sie Schwierigkeit haben werden, Spiele zu gewinnen, wenn der Playmaker keine Plays machen darf!"

"Ich weiß nicht, was sie machen werden. Aber ich hoffe, dass er getradet wird", betonte LaVar. "So wie er jetzt spielt, mag ich es nicht."

Lonzo Ball wurde 2017 an zweiter Stelle von den Los Angeles Lakers gedraftet und nach zwei Saisons im Anthony-Davis-Trade zu den Pelicans geschickt, für die er in seinem zweiten Jahr 14,2 Punkte, 4,2 Rebounds und 5,5 Assists pro Spiel auflegt und 42,6 Prozent aus dem Feld, 38,9 Prozent von der Dreierlinie und 76,7 Prozent von der Freiwurflinie trifft. Alle Wurfquoten sind aktuell Career-Highs für den 23-Jährigen.

Ball wurde schon zu Beginn der Saison nach sehr schwachem Start als Trade-Kandidat gehandelt, hat sich seither aber deutlich gesteigert und trifft den Dreier hochprozentiger. In der Defense empfiehlt er sich schon seit längerer Zeit als überdurchschnittlich Verteidiger, worauf sein Karriereschnitt von 1,5 Steals pro Spiel hinweist.

Die Pelicans stehen derzeit mit einer Bilanz von 17 Siegen und 24 Niederlagen auf dem zwölften Platz in der Western Conference. Nachdem Coach Stan Van Gundy vor wenigen Wochen mehr Playmaking-Aufgaben an Zion übergeben hatte, agierte die Pels-Offense deutlich erfolgreicher als noch zuvor. Zuletzt gab es Gerüchte, dass New Orleans Lonzo aufgrund der verbesserten Auftritte nicht traden möchte.