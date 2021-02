NBA-Gerüchte: Los Angeles Lakers und New York Knicks an Trade für Mo Bamba interessiert?

Center Mo Bamba von den Orlando Magic zieht wenige Wochen vor der Trade Deadline offenbar Interesse von den Los Angeles Lakers und New York Knicks auf sich. Bei den Magic konnte sich der Nr.6-Pick von 2018 bisher nicht wie erhofft einschlagen.

Wie Marc Berman von der New York Post berichtet, könnte der 22-Jährige vor der Trade Deadline am 25. März ein Trade-Ziel der Knicks werden. Die Traditionsfranchise aus dem Big Apple muss mehrere Wochen auf Starting-Center Mitchell Robinson verzichten, der sich seine rechte Hand brach.

Dahinter sieht die Center-Rotation mit Nerlens Noel und Taj Gibson eher dünn aus. Dem Bericht zufolge gab es bei den Knicks zudem interne Gespräche über eine potenzielle Verpflichtung von Norvel Pelle, der vor kurzem von den Brooklyn Nets entlassen wurde.

Die Knicks hatten angeblich bereits im Draft 2018 ein Auge auf Bamba geworfen. Der 2,13-Meter-Mann, geboren in Harlem, New York, konnte in Orlando nie richtig Fuß fassen, auch aufgrund verschiedener Verletzungen. In der aktuellen Saison kam er bisher nur in 12 Spielen zum Einsatz und flog immer wieder ganz aus der Rotation. Zuletzt kam Bamba immerhin vermehrt auf Minuten, über die komplette Saison gesehen legt er 4,9 Punkte und 3,7 Rebounds in 8,6 Minuten auf.

Neben den Knicks nennt Berman auch die Los Angeles Lakers als Interessenten an dem Big Man. Der amtierende Champion muss mehrere Wochen auf Anthony Davis verzichten, der mit einer Wadenzerrung ausfällt. Womöglich sind die Lakers deshalb auf der Suche nach zusätzlicher Unterstützung für den Frontcourt.