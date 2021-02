NBA: Giannis Antetokounmpo behält im Duell mit Zion Williamson die Oberhand - Brooklyn Nets siegen weiter

Die Brooklyn Nets feiern gegen Orlando den achten Sieg in Serie, obwohl Kevin Durant weiter fehlt. Washington siegt in Denver, hat am Ende aber jede Menge Glück. Auch die Milwaukee Bucks dürfen sich über das Unvermögen des Gegners freuen, das Duell zwischen Giannis Antetokounmpo und Zion Williamson hält aber, was es verspricht.

Offensiv-Basketball war in New York Trumpf. Sowohl die Brooklyn Nets als auch die New York Knicks feiern klare Siege.

Philadelphia 76ers (22-11) - Dallas Mavericks (15-16) 111:97 (BOXSCORE)

Brooklyn Nets (22-12) - Orlando Magic (13-20) 129:92 (BOXSCORE)

Auch ohne den weiter verletzten Kevin Durant walzen die Nets durch die Liga und feierten mit dem Blowout gegen Orlando den achten Sieg in Folge. Nach anfänglichen Schwierigkeiten dominierte Brooklyn die letzten drei Viertel, wobei Kyrie Irving mit 27 Punkten (11/18 FG) und 9 Assists der beste Scorer der Gastgeber war.

Orlando hielt nur im ersten Viertel mit, welches sie noch mit 28:24 für sich entschieden. Danach war das Spiel eine Einbahnstraße, Brooklyn gewann die folgenden zwölf Minuten mit 41:19. Ein 12:2-Lauf sowie ein weiterer 19:2-Run sorgten für klare Verhältnisse, daran konnte auch Nikola Vucevic nichts ändern. Der Montenegriner erzielte 20 seiner 28 Zähler in der ersten Halbzeit, dazu schnappte der Center sich auch noch 12 Rebounds.

Irving erzielte dann direkt nach der Pause 5 Zähler bei einem weiteren 7:0-Lauf, der jegliche Comeback-Hoffnungen der Magic zerstörte. James Harden (20, 5/10 Dreier, 9 Rebounds, 7 Assists) konnte es so ein wenig ruhiger angehen lassen und spielte nur 33 Minuten. Die Nets versenkten wieder 20 Dreier, neben Harden traf auch Landry Shamet (19, 9 Rebounds) fünf Distanzwürfe.

Im Vergleich dazu standen bei den Magic nur 9 Triples auf der Habenseite, dafür aber auch 18 Turnover, welche Brooklyn mit 25 Zählern bestrafte. Neben Vucevic punkteten zudem nur James Ennis (15, 5/5 FG), Michael Carter-Willams (11) und Dwyane Bacon (11) zweistellig.

New York Knicks (16-17) - Sacramento Kings (12-20) 140:121 (BOXSCORE)