NBA: Philadelphia 76ers haben nur 6 Spieler - Partie gegen Denver Nuggets vor Absage

Das Spiel zwischen den Philadelphia 76ers und den Denver Nuggets am Samstag (21 Uhr live auf DAZN) steht auf der Kippe. Nach dem positiven Corona-Befund von Seth Curry sind sieben weitere Spieler wegen des Gesundheitsprotokoll der NBA fraglich, den Sixers gehen somit die Spieler aus.

Nach dem positiven Coronabefund von Curry befinden sich derzeit sieben weitere Spieler im sogenannten "Health and safety protocol": Joel Embiid, Tobias Harris, Danny Green, Matisse Thybulle, Shake Milton, Vincent Poirier und Paul Reed.

Der positive Test von Curry wurde am Donnerstag während des Spiels gegen die Brooklyn Nets bekannt. Der Shooting Guard spielte zwar nicht, war aber in Phasen auf der Bank der Sixers anwesend. Neben den sieben Spielern fehlen in Terrance Ferguson (private Gründe), Furkan Korkmaz (Adduktorenzerrung) sowie Mike Scott (Knie) noch drei weitere Spieler.

Somit bleiben für den Moment nur Tony Bradley, Dwight Howard, Isaiah Joe, Dakota Mathias, Tyrese Maxey und Ben Simmons übrig, das sind gerade einmal sechs Spieler. Das würde eine automatische Absage nach sich ziehen, da mindestens acht Akteure einsatzbereit sein müssten.

Noch warten die Sixers auf den Bericht der Kontaktverfolgung durch die NBA, um herauszufinden, wer wirklich mit Curry in Kontakt war. So könnten einige der sieben fehlenden Spieler womöglich doch auflaufen.

Gelingt dies nicht, droht der NBA die zweite Absage der Saison. Zum Auftakt der neuen Spielzeit musste die Partie zwischen den Houston Rockets und den Oklahoma City Thunder nach einem Corona-Fall bei den Rockets abgesagt werden.