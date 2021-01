NBA Roundp: Clippers überstehen LaVine-Gala - Warriors siegen trotz Currys Horrorabend

Klare Sache für die Jazz, die den Weg für den Sieg bereits im ersten Viertel ebneten. Donovan Mitchell erzielte 13 seiner 28 Punkte in diesem Abschnitt, Utah führte früh mit 20 Zählern. Detroit, das am Freitag nach einem 23-Punkte-Defizit noch gegen Phoenix gewann, kämpfte, näher als auf 6 Punkte am Ende des dritten Abschnitts sollten sie nicht mehr herankommen.