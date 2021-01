NBA: Dallas Mavericks gehen bei den Toronto Raptors unter - Luka Doncic enttäuscht

Die Dallas Mavericks haben bei den Toronto Raptors eine deftige 93:116-Pleite kassiert. Die weiterhin ersatzgeschwächten Mavs finden die komplette Partie über nicht in ihren Rhythmus, auch Luka Doncic kann dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken. Die Raptors ziehen in der zweiten Halbzeit davon.

Toronto Raptors (5-8) - Dallas Mavericks (6-7) 116:93

Im zweiten Spiel eines Back-to-Backs war bei den Mavs die Luft raus. Nachdem Doncic gegen die Bulls noch das 29. Triple-Double seiner Karriere aufgelegt hatte, blieb der 21-Jährige an diesem Abend blass. Am Ende hatte er nur 15 Punkte (4/11 FG, 0/3 Dreier) und immerhin 9 Assists sowie 7 Rebounds zu verzeichnen.

"Jedes Mal, wenn ich zum Korb ziehe, sehe ich vier Leute in der Zone. Das ist der Grund, warum ich nur 11 Würfe nehme", sagte ein bedienter Doncic nach der Partie angesprochen auf die gute Defensiv-Leistung der Raptors, die teils auch ihre Box-and-One-Defense auspackten. Das Shooting der Mavs konnte dem Slowenen dieses Mal kaum Platz verschaffen, Dallas traf nur 9/36 aus der Distanz (25 Prozent).

Einen rabenschwarzen Abend erwischte dabei Tim Hardaway Jr. Der Guard schien nach seinen Leistenproblemen noch nicht zu 100 Prozent fit zu sein, keiner seiner 12 Würfe landete im Ring (0/6 Dreier) - es war die schlechteste Shooting-Performance in der Geschichte der Mavs. Sein Vater Tim Hardaway hält seit 1991 ligaweit den Rekord für die meisten Fehlwürfe ohne Treffer mit 0/17.

Letztlich wehrte sich Kristaps Porzingis mit 23 Punkten (8/14 FG) und 9 Brettern noch am meisten gegen die Pleite, Trey Burke erzielte von der Bank 17 Punkte, James Johnson kam auf 15 Zähler. Die dritte Mavs-Pleite in Folge konnten sie aber nicht verhindern, solch eine Niederlagenserie gab es für Dallas letztmals im März 2019.

Die meisten Fehlversuche ohne Treffer: Auch die Besten werfen Backsteine! © getty 1/29 Heute vor 29 Jahren stellte Tim Hardaway im Warriors-Trikot einen unrühmlichen Rekord auf: Er drückte 17-mal aus dem Feld ab - und verzeichnete keinen einzigen Treffer! Auch andere NBA-Stars erwischten ähnlich düstere Abende. SPOX zeigt die Liste. © getty 2/29 Platz 16: RAFER ALSTON (Toronto Raptors) - 5 Punkte (0/12 FG) und 8 Assists gegen die Milwaukee Bucks in der Saison 2004/05 © getty 3/29 Platz 16: AUSTIN CROSHERE (Indiana Pacers) - 5 Punkte (0/12 FG) gegen die Philadelphia 76ers in der Saison 2004/05 © getty 4/29 Platz 16: GILBERT ARENAS (Washington Wizards) - 3 Punkte (0/12 FG) gegen die San Antonio Spurs in der Saison 2004/05 © getty 5/29 Platz 16: ANTAWN JAMISON (Cleveland Cavaliers) - 2 Punkte (0/12 FG), 7 Rebounds gegen die Charlotte Bobcats in der Saison 2009/10 © getty 6/29 Platz 16: TY LAWSON (Denver Nuggets) - 2 Punkte (0/12 FG), 9 Rebounds und 11 Assists gegen die Atlanta Hawks in der Saison 2013/14 © getty 7/29 Platz 16: PATRICK MCCAW (Golden State Warriors) - 2 Punkte (0/12 FG, 0/6 Dreier) gegen die San Antonio Spurs in der Saison 2016/17 © getty 8/29 Platz 16: CHRIS PAUL (L.A. Clippers) - 2 Punkte (0/12 FG) und 12 Assists gegen die New Orleans Pelicans in der Saison 2013/14 © getty 9/29 Platz 16: BRANDON KNIGHT (Phoenix Suns) - 1 Punkt (0/12 FG) und 10 Assists gegen die Portland Trail Blazers in der Saison 2015/16 © getty 10/29 Platz 16: DEREK ANDERSON (Portland Trail Blazers) - 0 Punkte (0/12 FG, 0/5 Dreier) gegen die Sacramento Kings in der Saison 2001/02 © getty 11/29 Platz 16: AARON GORDON (Orlando Magic) - 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Milwaukee Bucks in der Saison 2016/17 © getty 12/29 Platz 16: KENT BAZEMORE (Atlanta Hawks) - 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Minnesota Timberwolves in der Saison 2018/19 © getty 13/29 Platz 16: ANDREW WIGGINS (Minnesota Timberwolves) - 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Chicago Bulls in der Saison 2018/19 © getty 14/29 Platz 16: ZACH RANDOLPH (Portland Trail Blazers) - 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Lakers in der Saison 2004/05 © getty 15/29 Platz 5: RON ARTEST (Chicago Bulls) - 7 Punkte (0/13 FG), 9 Rebounds gegen die Orlando Magic in der Saison 1999/2000 © getty 16/29 Platz 5: DERRICK FAVORS (Utah Jazz) - 6 Punkte (0/13 FG) und 14 Rebounds (davon 9 offensiv) gegen die Sacramento Kings in der Saison 2011/12 © getty 17/29 Platz 5: GARY HARRIS (Denver Nuggets) - 5 Punkte (0/13 FG) gegen die Utah Jazz in der Saison 2019/20 © getty 18/29 Platz 5: RUSSELL WESTBROOK (Oklahoma City Thunder) - 4 Punkte (0/13 FG) gegen die Memphis Grizzlies in der Saison 2011/12 © getty 19/29 Platz 5: VINCE CARTER (New Jersey Nets) - 3 Punkte (0/13 FG) gegen die Toronto Raptors in der Saison 2008/09 © getty 20/29 Platz 5: GERALD WILKINS (New York Knicks) - 3 Punkte (0/13 FG) gegen die Los Angeles Clippers in der Saison 1989/90 © getty 21/29 Platz 5: VERNON MAXWELL (Houston Rockets) - 2 Punkte (0/13 FG, 0/6 Dreier) gegen die Washington Bullets in der Saison 1990/91 © getty 22/29 Platz 5: STANLEY JOHNSON (Detroit Pistons) - 2 Punkte (0/13 FG) gegen die Charlotte Hornets in der Saison 2017/18 © getty 23/29 Platz 5: JOSH JACKSON (Phoenix Suns) - 2 Punkte (0/13 FG) gegen die Houston Rockets in der Saison 2017/18 © getty 24/29 Platz 5: TOM GUGLIOTTA (Minnesota Timberwolves) - 0 Punkte (0/13 FG) gegen die New York Knicks in der Saison 1995/96 © getty 25/29 Platz 5: DAVID WESLEY (Charlotte Hornets) - 0 Punkte (0/13 FG) gegen die New Jersey Nets in der Saison 2000/01 © getty 26/29 Platz 3: JUNIOR BRIDGEMAN (Milwaukee Bucks) - 3 Punkte (0/14 FG) gegen die Washington Bullets in der Saison 1983/84 © getty 27/29 Platz 3: DINO RADJA (Boston Celtics) - 0 Punkte (0/14 FG), 10 Rebounds gegen die San Antonio Spurs in der Saison 1993/94 © getty 28/29 Platz 2: RODNEY MCCRAY (Sacramento Kings) - 4 Punkte (0/15 FG) gegen die Utah Jazz in der Saison 1988/89 © getty 29/29 Platz 1: TIM HARDAWAY (Golden State Warriors) - 2 Punkte (0/17 FG) und 13 Assists gegen die Minnesota Timberwolves in der Saison 1991/92

Mavs vs. Raptors: Alles andere als ein Offensiv-Feuerwerk

Auf Seiten der Raptors avancierte Kyle Lowry mit 23 Punkten (9/12 FG, dazu 9 Rebounds und 7 Assists) zum Topscorer seiner Farben, Unterstützung erhielt er von Chris Boucher (21 und 10), der seine gute Form bestätigte. Norman Powell steuerte 17 Punkte bei und Pascal Siakam drehte auf dem Weg zum dritten Erfolg in Serie in der zweiten Halbzeit auf (15 von 19 Punkten).

Die Mavs durften sich über die Rückkehr von Jalen Brunson sowie Hardaway Jr. freuen. Letzterer hatte die vergangene Partie aufgrund von Leistenproblemen verpasst, Brunson musste vier Spiele aufgrund des Gesundheitsprotokolls der Liga aussetzen. Beide kehrten in die Starting Five der Texaner zurück, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell und Josh Richardson fehlten dagegen weiterhin.

Im ersten Viertel machte sich bemerkbar, dass die dezimierten Mavs keine lange Pause zwischen dem Spiel am Sonntagabend in Dallas gegen die Bulls und dem Gastspiel in Tampa hatten. Im zweiten Teil des Back-to-Backs brannten die Mavericks alles andere als ein Offensiv-Feuerwerk ab, nur 5/18 der Feldwurfversuche landeten im Ring (27,8 Prozent). Allerdings lief es auch für die Raptors nicht besser, beide Teams trafen jeweils nur 1 ihrer 10 Versuche aus der Distanz (22:18 für Toronto).

Toronto Raptors überrollen Mavs in der zweiten Halbzeit

Das wollte sich Rick Carlisle ganz offensichtlich nicht länger antun. Der Head Coach der Mavericks verabschiedete sich nach einer Schimpftirade gegen die Referees bereits eine Minute vor dem Ende des ersten Viertels mit zwei Technischen Fouls in die Kabine. Im zweiten Durchgang fand Dallas dann immerhin besser in einen Rhythmus, auch dank Johnson, der 8 Mavs-Zähler in Folge erzielte. Ein Dreier von Brunson (13) machte einen 13:2-Lauf perfekt, der Dallas nach einem zwischenzeitlichen 10-Punkte-Rückstand wieder die Führung bescherte. Letztlich ging es mit 47:47 in die Halbzeitpause.

Doncic war bis dahin zumindest in Sachen Scoring kein Faktor und auch im dritten Durchgang blieb der Slowene blass. Dafür fing nun Lowry langsam aber sicher Feuer. Gemeinsam mit Siakam führte der Point Guard die Raptors zu einem 16:2-Lauf, mit dem sich die Hausherren bis auf 14 Zähler absetzten. Dallas fehlte in dieser Phase die Firepower, um mitzuhalten. Zwar verkürzten die Mavs ein wenig, dennoch ging es mit -9 in den Schlussabschnitt.

Doch auch im letzten Durchgang gab es kein Aufbäumen der Mavs mehr. Doncic legte im vierten Viertel nur ein Pünktchen auf, Dallas traf nur noch einen der letzten 10 Dreierversuche. Toronto nutzte die Offensiv-Schwächen der Mavs zu einem weiteren 9:0-Run früh im Abschnitt und machte damit Nägel mit Köpfen. Der Raptors-Vorsprung wuchs bis auf 23 Punkte an, die Messe war gelesen.