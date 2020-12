NBA-News - Stephen Curry nach Warriors-Pleite angefressen: "Wir müssen gewinnen. Sofort!"

Stephen Curry hat nach der bitteren 99:138-Pleite gegen die Milwaukee Bucks (hier geht es zu den Highlights) einen eindringlichen Appell an das Team geliefert. Die Golden State Warriors müssen "sofort" Siege einfahren, doch Curry blieb nach den zwei herben Pleiten zum Auftakt auch etwas ratlos zurück.

Auf die Frage, was das größte Problem der Warriors in den ersten beiden Saisonspielen gegen die Brooklyn Nets (99:125) und die Bucks (99:138) gewesen sei, antwortete der 32-Jährige: "Vieles."

Die Punktedifferenz von -65 in den ersten beiden Saisonspielen ist die zweitschlechteste in der Geschichte der NBA, hinter den Clippers 1987/88 mit -71. Die 39-Punkte-Pleite gegen die Bucks war die zweithöchste Niederlage in einem Christmas Games nach einem 100:162 der Syracuse Nationals 1960 gegen die Knicks.

"Wir haben gegen zwei Teams mit Championship-Ambitionen gespielt", sagte Curry nach der Partie. "Das ist das Level, auf das wir wollen, aber wir sind nicht ansatzweise nah dran." Eine Antwort auf die Probleme, insbesondere in der Offensive, hatte der Chefkoch aber nicht.

"Ich weiß es nicht", sagte Curry. "Wir müssen uns einfach mehr darauf fokussieren, was wir machen wollen. Wenn du deine Würfe nicht triffst, dann versuchst du es manchmal zu erzwingen und denkst nicht nach. Unser gemeinsamer IQ muss deutlich besser werden in diesen Momenten, wenn wir nicht treffen."

"Planlose" Warriors gehen gegen Milwaukee Bucks unter

Auch der Point Guard selbst erwischte mit 19 Punkten bei 6/17 aus dem Feld und 2/10 von Downtown einen gebrauchten Abend. Kelly Oubre Jr. traf sogar nur 1 seiner 10 Wurfversuche für 3 Zähler, Andrew Wiggins kam auf 12 Punkte bei 6/18 aus dem Feld. Golden State traf insgesamt nur 22,2 Prozent von Downtown (10/45 Dreier). Einziger Lichtblick war Nr.2-Pick James Wiseman mit 18 Punkten und 8 Rebounds.

"Wir hatten gerade erst zwei gute Trainingstage. Unsere Execution hat gepasst, wir sind in unsere Offense gekommen, haben gute Cuts gemacht - und heute hat nichts geklappt", bilanzierte Head Coach Steve Kerr. "Wir waren zerstreut und planlos. Deshalb bin ich enttäuscht, aber ich übernehme dafür die Verantwortung. Ich bin der Head Coach."

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind die Warriors bei den Chicago Bulls zu Gast, auf dem Papier eine etwas leichtere Aufgabe als die Nets und Bucks. "Wir haben nicht erwartet, dass es so früh so hart wird", erklärte Curry, "aber wir wussten, dass es ein langer Prozess werden würde." Dennoch stellte der mittlerweile zweitbeste Scorer der Warriors-Franchise-Geschichte klar: "Wir müssen gewinnen. Sofort!"