NBA-News: Paul George einigt sich mit den L.A. Clippers auf vorzeitige Vertragsverlängerung

Paul George hat sich mit den L.A. Clippers auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Dies bestätigte sein Berater Aaron Mintz von CAA Sports gegenüber ESPN. Kurze Zeit später machte es die Franchise aus Los Angeles offiziell und bindet den Flügelspieler damit bis 2025 zu maximalen Bezügen.

Zuvor hätte George die Möglichkeit gehabt, im kommenden Sommer aus seinem Vertrag auszusteigen. Zusätzlich zu den 35,4 Millionen Dollar in der anstehenden Spielzeit kassiert PG-13 nun 190 Millionen Dollar. Sein Vertrag beinhaltet eine Spieleroption für die Saison 2024/25.

Georges exaktes Gehalt könnte möglicherweise noch etwas geringer ausfallen, falls der Salary Cap durch die Auswirkungen der Corona-Pademie schwächer ansteigt als ursprünglich kalkuliert. George ist dazu berechtigt, 35 Prozent des Salary Caps der Clippers zu beziehen.

Der 30-Jährige, der aus Südkalifornien stammt, hatte bereits am vergangenen Wochenende in einer Medienrunde erklärt, seine Karriere als Clipper beenden zu wollen. Gemeinsam mit Kawhi Leonard will er in der kommenden Spielzeit Wiedergutmachung für die verpatzte Saison, die mit einem Zweitrundenaus gegen die Denver Nuggets nach 3-1-Führung endete, betreiben.

"Die vergangene Saison war für mich nicht akzeptabel. Ich bin einer der besten Spieler des Teams und habe nicht gut gespielt", erklärte George, der in den Playoffs lediglich 20,2 Punkte bei 39,8 Prozent aus dem Feld auflegte. In zehn Saisons mit den Pacers, Thunder und Clippers wurde er einmal All-NBA First Team und viermal ins All-NBA Third Team gewählt.