NBA, Los Angeles Lakers - Anthony Davis erklärt Verlängerung: "Wollte so viel Sicherheit wie möglich"

Anthony Davis überraschte nicht wenige, als für vor einigen Tagen für fünf Jahre bei den Los Angeles Lakers verlängerte. Der Superstar erklärte nun seine Sichtweise und reagierte auf die Kommentare aus der Organisation, dass er bald MVP werden könnte.

"Ich hätte auch für zwei, drei Jahre unterschreiben können", sagte Davis bei einer Video-Konferenz. "Ich muss die Dinge aber auch realistisch sehen. Ich habe mich schon einige Male verletzt und mit einem Zweijahresvertrag wettest du gewissermaßen auf dich selbst. Ich klopfe auf Holz, dass nichts passiert."

In seiner bisher einzigen Saison für die Lakers blieb Davis zumeist gesund, der Forward absolvierte 62 von 71 möglichen Spielen und hatte nur ein paar Probleme mit der Schulter und dem Steißbein. In den Playoffs machte AD alle Spiele, jedoch hatte er dabei fast schon chronische Knöchelprobleme.

"Ich möchte so viel Sicherheit wie möglich und so lange es geht, bei diesem Team bleiben", führte Davis weiter. "Fünf Jahre sind die beste Situation für mich." In diesem fünf Jahren wird Davis 190 Millionen Dollar kassieren, für die letzte Saison hat der Big Man eine Spieler-Option.

NBA-Topverdiener: Das sind die 50 bestbezahlten Spieler der Saison 2020/21 © getty 1/51 Anthony Davis hat als letzter großer Free Agent einen neuen Vertrag unterschrieben. 190 Millionen über fünf Jahre kassiert der Lakers-Star nun. Zu den absoluten Spitzenverdienern zählt AD aber nicht. Hier ist die Top-50 der anstehenden Saison. © getty 2/51 Platz 50: Fred VanVleet (26, Toronto Raptors) - 21,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 (Spieler-Option für 23/24) © getty 3/51 Platz 49: Harrison Barnes (28, Sacramento Kings) - 22,2 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © getty 4/51 Platz 48: Draymond Green (30, Golden State Warriors) - 22,2 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 (Spieler-Option für 23/24) © getty 5/51 Platz 47: Jaylen Brown (23, Boston Celtics) - 23,9 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 6/51 Platz 46: LaMarcus Aldridge (35, San Antonio Spurs) - 24,0 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © getty 7/51 Platz 45: Buddy Hield (27, Sacramento Kings) - 24,9 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 8/51 Platz 44: Nikola Vucevic (29, Orlando Magic) - 26,0 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © getty 9/51 Platz 43: Jrue Holiday (30, Milwaukee Bucks) - 26,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022 (Spieler-Option für 21/22) © getty 10/51 Platz 42: Jamal Murray (23, Denver Nuggets) - 27,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2025 © imago images / Icon SMI 11/51 Platz 41: Brandon Ingram (23, New Orleans Pelicans). - 27,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2025 © getty 12/51 Platz 40: Al Horford (34, Oklahoma City Thunder) - 27,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © getty 13/51 Platz 39: Rudy Gobert (28, Utah Jazz) - 27,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © getty 14/51 Platz 38: Giannis Antetokounmpo (25, Milwaukee Bucks) - 27,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © getty 15/51 Platz 37: DeMar DeRozan (31, San Antonio Spurs) - 27,7 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © getty 16/51 Platz 36: Gordon Hayward (30, Charlotte Hornets) - 27,9 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 17/51 Platz 35: Otto Porter Jr. (27, Chicago Bulls) - 28,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © getty 18/51 Platz 34: D’Angelo Russell (24, Minnesota Timberwolves) - 28,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © imago images / ZUMA Wire 19/51 Platz 33: Bradley Beal (27, Washington Wizards) - 28,8 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022 © getty 20/51 Platz 32: Andre Drummond (27, Cleveland Cavaliers) - 28,8 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © getty 21/51 Platz 31: C.J. McCollum (29, Portland Trail Blazers) - 29,4 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 22/51 Platz 28: Kristaps Porzingis (25, Dallas Mavericks) - 29,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 (Spieler-Option für 23/24) © getty 23/51 Platz 28: Karl-Anthony Towns (24, Minnesota Timberwolves) - 29,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © imago images 24/51 Platz 28: Devin Booker (23, Phoenix Suns) - 29,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 25/51 Platz 25: Joel Embiid (26, Philadelphia 76ers) - 29,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © getty 26/51 Platz 25: Andrew Wiggins (25, Golden State Warriors) - 29,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © imago images / Icon SMI 27/51 Platz 25: Nikola Jokic (25, Denver Nuggets) - 29,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © getty 28/51 Platz 24: Steven Adams (27, New Orleans Pelicans) - 29,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Verlängerung ab 21/22 über durchschnittlich 17,5 Mio.) © imago images / Agencia EFE 29/51 Platz 23: Kyle Lowry (34, Toronto Raptors) - 30,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © imago images / Icon SMI 30/51 Platz 22: Ben Simmons (24, Philadelphia 76ers) - 30,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2025 © imago images / AFLOSPORT 31/51 Platz 21: Pascal Siakam (26, Toronto Raptors) - 30,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 32/51 Platz 20: Kevin Love (32, Cleveland Cavaliers) - 31,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 © getty 33/51 Platz 19: Damian Lillard (30, Portland Trail Blazers) - 31,6 Mio. Dollar - Vertrag bis 2025 (Supermax-Verlängerung ab 21/22 über durchschnittlich 44,1 Mio. Dollar) © getty 34/51 Platz 18: Anthony Davis (27, Los Angeles Lakers) - 32,7 Mio. Dollar - Vertrag bis 2025 (Early-Termination-Option vor 2024/25) © getty 35/51 Platz 17: Khris Middleton (29, Milwaukee Bucks) - 33,1 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 (Spieler-Option für 23/24) © getty 36/51 Platz 16: Kyrie Irving (28, Brooklyn Nets) - 33,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Spieler-Option für 22/23) © getty 37/51 Platz 15: Tobias Harris (28, Philadelphia 76ers) - 34,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 38/51 Platz 12: Jimmy Butler (31, Miami Heat) - 34,4 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Spieler-Option für 22/23) © imago images / Icon SMI 39/51 Platz 12: Kemba Walker (30, Boston Celtics) - 34,4 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Spieler-Option für 22/23) © getty 40/51 Platz 12: Kawhi Leonard (29, L.A. Clippers) - 34,4 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022 (Spieler-Option für 21/22) © getty 41/51 Platz 11: Mike Conley (32, Utah Jazz) - 34,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2021 © imago images / Icon SMI 42/51 Platz 10: Klay Thompson (30, Golden State Warriors) - 35,4 Mio. Dollar - Vertrag bis 2024 © getty 43/51 Platz 9: Paul George (30, L.A. Clippers) - 35,5 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022 (Spieler-Option für 21/22) © imago images 44/51 Platz 8: Blake Griffin (31, Detroit Pistons) - 36,8 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022 (Spieler-Option für 21/22) © getty 45/51 Platz 7: LeBron James (35, Los Angeles Lakers) - 39,2 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022 (Spieler-Option für 21/22) © getty 46/51 Platz 6: Kevin Durant (32, Brooklyn Nets) - 40,1 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Spieler-Option für 22/23) © imago images / Icon SMI 47/51 Platz 4: James Harden (31, Houston Rockets) - 41,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Spieler-Option für 22/23) © imago images 48/51 Platz 4: John Wall (30, Washington Wizards) - 41,3 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Spieler-Option für 22/23) © getty 49/51 Platz 2: Russell Westbrook (31, Houston Rockets) - 41,4 Mio. Dollar - Vertrag bis 2023 (Spieler-Option für 22/23) © getty 50/51 Platz 2: Chris Paul (35, Phoenix Suns) - 41,4 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022 (Spieler-Option für 21/22) © getty 51/51 Platz 1: Stephen Curry (32, Golden State Warriors) - 43,0 Mio. Dollar - Vertrag bis 2022

Los Angeles Lakers: Anthony Davis ein MVP?

Damit einhergehend steigen natürlich auch die Erwarungen. Jared Dudley setzte die Latte einen Tag zuvor hoch, der Forward sprach davon, dass er erwarte, dass AD in der anstehenden Saison auf den MVP-Award schielt. Coach Frank Vogel ging sogar noch einen Schritt weiter: "Ich glaube, dass er einen MVP haben wird, wenn er seine Karriere mal beenden wird.

Davis selbst gab sich dagegen bescheiden. "Für mich ist es hart, mir Ziele wie MVP oder Defensive Player of the Year zu setzen", sagte Davis. "Ich lasse das auf mich zukommen. Wenn ich mein volles Potenzial ausschöpfe, dann können solche Dinge passieren. Das Ziel ist aber ein weiterer Titel und ich will der Anker unserer Defense sein."