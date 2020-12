NBA News: Anthony Davis als MVP? Teamkollege Jared Dudley ist zuversichtlich

Anthony Davis hat am Donnerstag offiziell seinen neuen Fünfjahresvertrag über 190 Millionen Dollar bei den Los Angeles Lakers unterschrieben. Sein neuer und alter Teamkollege Jared Dudley erwartet nun den nächsten Schritt vom 27-jährigen Superstar.

"Ich erwarte von A.D., dass er den MVP holt", sagte Dudley bei einer Videokonferenz am Donnerstag. "Ich erwarte von ihm, dass er den Weg vorgibt. Wir wissen bei LeBron James, dass er die ganzen Auszeichnungen hat, aber A.D. hat sie noch nicht. Er hat das Talent, er hat die Einstellung. Er ist die Zukunft und die Gegenwart."

Davis landete bereits in der Vorsaison auf Platz 6 im MVP-Voting, seine bisher beste Platzierung war Rang 3 in der Saison 2017/18. Sein Teamkollege James indes hat den Award des wertvollsten Spielers der Liga schon viermal gewonnen und erreichte vergangene Saison Platz 2 hinter Giannis Antetokounmpo, dürfte also erneut ein Konkurrent sein.

LeBron James und Anthony Davis: "1A und 1B"

Für die Lakers ist das natürlich ein gutes Problem. "Wir werden vom besten Spieler der Welt angeführt, und dann vom zweitbesten Spieler der Welt", sagte Markieff Morris, ohne zu spezifizieren, wer von beiden wer ist. "Oder 1A und 1B, wie auch immer man es nennen will."

Auch Davis sprach am Donnerstag erstmals nach seiner Vertragsverlängerung mit den Reportern. Für den Big Man ging es jedoch nicht um eigene Awards, sondern die Titelverteidigung: "Ich bin sehr motiviert, ich möchte es wieder tun", sagte Davis. "Seitdem ich diese Trophäe in der Hand gehalten habe, möchte ich es wieder tun. Man wird süchtig nach diesem Gefühl, diesen Siegen."

Die Lakers gehen als Topfavorit in die neue Saison. Neben neuen Verträgen für Davis und James verstärkte sich die Franchise unter anderem mit Dennis Schröder, Montrezl Harrell und Wesley Matthews. "Wir sind defensiv und offensiv besser geworden", freute sich Kentavious Caldwell-Pope, der ebenfalls seinen Vertrag in Los Angeles verlängert hat.