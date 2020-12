NBA News: James Harden hält trotz John Wall an Trade-Forderung an die Houston Rockets fest

James Harden hält an seinem Wechselwunsch fest, wie ESPN berichtet. Die ordentlichen Auftritte der Houston Rockets in der Preseason, insbesondere von John Wall, haben nichts an der Trade-Forderung des MVPs von 2018 geändert.

Wall hatte nach seinem Preseason-Debüt für die Rockets gesagt, dass er darauf hoffe, dass Harden gerne mit ihm einen Backcourt bilden würde. "Ich glaube, James und ich könnten eine tolle Kombination sein", sagte Wall in der Nacht auf Montag nach der 91:104-Niederlage gegen die Chicago Bulls.

"Ich hoffe einfach, dass wir die Möglichkeit erhalten, das in der Regular Season auszuprobieren." Harden hat dies aber nicht überzeugt. Es gibt bei ihm "keine Veränderung", heißt es in dem Bericht, Harden will also weiterhin getradet werden, auch wenn es "nichts Persönliches" zwischen ihm und Wall sei.

Harden darf nach dem Durchlaufen des Sicherheitsprotokolls der NBA erst am Montag ins Training der Rockets einsteigen. Der Franchise hat er mittlerweile signalisiert, dass er sich professionell verhalten will, auch wenn die Suche nach einem Trade womöglich noch eine Weile dauert.

Houston hat bisher mit den Brooklyn Nets und den Philadelphia 76ers gesprochen, zwei Teams, die Harden ausdrücklich als Wunschziele genannt hatte. Brooklyn will sich jedoch nicht von Kyrie Irving trennen und die Sixers haben bisher weder Joel Embiid noch Ben Simmons angeboten.

Houston jedoch habe kein Interesse an ausschließlich jungen Spielern und Draft-Picks; die Rockets wollen für Harden einen legitimen All-Star zurück.