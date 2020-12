NBA - Giannis Antetokounmpo nach Verlängerung mit Milwaukee Bucks: "Ich bin ein Mann meines Wortes"

Giannis Antetokounmpo bleibt langfristig bei den Milwaukee Bucks. Der Grieche unterschrieb kürzlich seine Supermax-Extension bis 2026, nun erklärte der MVP seine Beweggründe.

"Es ist der Ort, an dem ich sein möchte"; sagte Antetokounmpo auf einer Pressekonferenz, nachdem er am Tag zuvor eine Vertragsverlängerung bei den Bucks unterschrieben hatte, die ihm ab 2021 228 Millionen Dollar über fünf Jahre einbringen wird. "Hier möchte ich meine Kinder aufwachsen sehen. Ich fühle mich gut hier", sagte der Grieche weiter.

Der MVP der vergangenen beiden Jahre galt als der Hauptpreis der Free Agency 2021, doch Antetokounmpo nahm sich mit der Verlängerung selbst vom Markt, auch weil ihm Loyalität enorm wichtig sei. "Ich bin ein Mann meines Wortes", betonte der Greek Freak. "Das Team hat mir vertraut, an mich geglaubt, sich um mich und meine Familie gekümmert. Ich wollte dafür immer etwas zurückgeben und das versuche ich, seit ich hier bin. Ich muss nun noch mehr geben."

Giannis Antetokounmpo: Keine Garantie für Titel

Mit Antetokounmpo wollen die Bucks ihren ersten Titel seit 1971 gewinnen. In den vergangenen beiden Jahren war Milwaukee jeweils das beste Team der Regular Season, scheiterte jedoch in den Playoffs an Toronto und Miami, die stattdessen den Osten in den Finals vertraten.

Der Grieche glaubt weiter an die Chance mit den Bucks, auch weil keiner vorhersagen kann, wer in die Finals kommt. "Nirgendwo hat man eine Garantie, eine Championship zu gewinnen", versicherte Giannis. "Vielleicht dauert es zehn Jahre, vielleicht gewinne ich nie einen Titel. Was auch immer passiert, ich weiß, wer ich bin und an was ich glaube."

Die Bucks zogen Antetokounmpo im NBA Draft 2013 mit 15. Pick, inzwischen gewann der Grieche zweimal den MVP sowie einmal den Award des besten Verteidigers der Saison.