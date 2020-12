NBA Christmas Games: Livestream, Übertragung und Vorschau zum großen NBA-Feiertag mit den Lakers und Mavs

Wie gewohnt fährt die NBA am 25. Dezember die ganz großen Kaliber auf. Wir haben alle Infos zur Übertragung der Christmas Games - und liefern die Vorschau für alle Spiele!

Mit LeBron James, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und vielen Weiteren sind am ersten Weihnachtstag fast alle Stars der NBA im Einsatz, stolze 13 Stunden am Stück können sich die Fans mit der besten Basketballliga der Welt um die Ohren schlagen. So sieht das Programm aus:

NBA Christmas Games: Termine und Livestream

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 25.12/18 Uhr Miami Heat New Orleans Pelicans DAZN 25.12/20.30 Uhr Milwaukee Bucks Golden State Warriors DAZN 25.12/23 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets DAZN 26.12/2 Uhr Los Angeles Lakers Dallas Mavericks DAZN 26.12/4.30 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers DAZN

Die Spiele sind allesamt bei DAZN zu sehen. Im Free TV werden die Partien nicht übertragen, einzig im League Pass der NBA kann man die Spiele ansonsten live sehen.

18 Uhr - Miami Heat vs. New Orleans Pelicans: Die Vorschau

Die erste Partie des Abends findet beim 2020er Finalisten am South Beach statt. Miami hat im Lauf der Offseason vor allem auf Kontinuität gesetzt, die eigenen Free Agents Meyers Leonard und Goran Dragic wurden gehalten, dazu wurde vorzeitig mit All-Star Bam Adebayo verlängert. Jae Crowder und Derrick Jones Jr. verließen das Team, wofür Maurice Harkless sowie Avery Bradley verpflichtet wurden.

Miami gehört mit seinem etablierten Star Jimmy Butler so auch in 20/21 zu den Teams, die im Osten um die Krone mitspielen dürften und Chancen auf die Finals haben. Von diesem Punkt sind die Pelicans noch ein ganzes Stück weit entfernt, doch New Orleans gilt schon jetzt gemeinhin als ein Team, dem die Zukunft in der Western Conference gehören könnte.

Das liegt insbesondere an Zion Williamson. Der letztjährige Nr.1-Pick ist nach vielen Verletzungen in Jahr eins endlich fit und zeigte in der Preseason bereits, dass er nichts von seiner Explosivität eingebüßt hat. Gemeinsam mit All-Star Brandon Ingram, der vor der Saison eine Vertragsverlängerung zu maximalen Bezügen unterschrieb, soll Zion die Pelicans in eine glorreiche Zukunft führen. Mit Stan Van Gundy steht zudem ein neuer Coach an der Seitenlinie. Der Auftakt gegen Toronto ist schon mal geglückt.

20.30 Uhr - Milwaukee Bucks vs. Warriors: Die Vorschau

Im zweiten Spiel des Abends trifft einer der großen Gewinner auf einen der Verlierer der Offseason: Während die Bucks in Feierstimmung sind, seitdem der zweifache MVP Giannis Antetokounmpo den größten Vertrag der NBA-Geschichte unterschrieb, vermissen die Dubs Klay Thompson, der sich nach einem Kreuzbandriss im Vorjahr nun auch noch einen Achillessehnenriss zugezogen hat.

Rückkehrer Stephen Curry hat so eine noch größere Last zu schultern, was sich im Auftaktspiel gegen die Brooklyn Nets bereits negativ bemerkbar machte. Allerdings bleiben die Warriors ein ambitioniertes Team: Neu dabei sind unter anderem Andrew Wiggins und Kelly Oubre sowie der Nr.2-Pick James Wiseman, der gegen Brooklyn ein vielversprechendes Debüt feierte.

Die Bucks sind da schon etwas weiter - in den vergangenen beiden Jahren legte Milwaukee jeweils die beste Bilanz der Liga hin, nun wurde mit Jrue Holiday ein neuer Star aus New Orleans geholt, der dabei helfen soll, der Franchise den ersten Titel seit 1971 zu sichern.

23 Uhr - Boston Celtics vs. Brooklyn Nets: Die Vorschau

Noch verbindet die Celtics und Nets keine traditionsreiche Rivalität - das könnte sich in den kommenden Jahren allerdings problemlos ändern. Denn beide Teams gehören nicht nur zur absoluten Elite der Eastern Conference, sie sind auch durch die Personalie Kyrie Irving verbunden, der Boston im Sommer 2019 im Schlechten verließ und nach Brooklyn wechselte.

Irving wollte dort ein Star-Duo mit Kevin Durant formen - und nachdem die beiden gegen Golden State erstmals gemeinsam auf dem Court standen, lässt sich der Grund dafür auch gut verstehen. Beide sind elitäre Scorer, die Brooklyns ohnehin variablem Team noch einmal eine riesige Portion Star-Power verschaffen. Insbesondere offensiv gelten die Nets als hochgefährlich und könnten im Osten um die Finals mitspielen.

Das tun die Celtics seit Jahren - in drei der vergangenen vier Spielzeiten landete Boston in den Conference Finals, für die Finals hat es allerdings noch nicht gereicht. In der Offseason hat nun Gordon Hayward das Team verlassen, Kemba Walker ist dazu noch verletzt. Trotzdem ist mit den Celtics erneut zu rechnen. Insbesondere Jayson Tatum und Jaylen Brown scheinen bereit für den nächsten Schritt zu sein.

2 Uhr - Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks: Die Vorschau

Zur US-amerikanischen Primetime treffen der aktuelle König der Liga und sein potenzieller Nachfolger aufeinander. LeBron James, der am 30. Dezember seinen 36. Geburtstag feiert, hat gerade seinen vierten Championship-Ring erhalten und gilt mit den Lakers auch in der neuen Saison als Topfavorit auf den Titel.

Mit Anthony Davis hat der wichtigste Mitspieler LeBrons in der Offseason einen neuen Vertrag unterschrieben, dazu konnten die Lakers ihr Team punktuell sogar noch verstärken. Unter anderem neu ist der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder, der nach einer starken Saison mit OKC auch bei seinem Debüt für die Lakers mit 14 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists überzeugen konnte.

Beim gegnerischen Team ist derweil mit Maxi Kleber ebenfalls ein Deutscher dabei, der Hauptfokus richtet sich allerdings auf Luka Doncic. Der Slowene geht zwar erst in seine dritte Saison, hat sich aber bereits als absoluter Superstar in der NBA etabliert und gilt sogar als Kandidat auf den MVP-Award. Dallas schnupperte vergangene Saison Playoff-Luft und will nun die vorderen Plätze in der Western Conference ins Visier nehmen. Nach dem verpatzten Auftakt gegen die Suns wollen Doncic und Co. nun im Topspiel der Christmas Games eine Reaktion zeigen.

4.30 Uhr - Denver Nuggets vs. L.A. Clippers: Die Vorschau

Zum Abschluss der Christmas Games kommt es zu einem ganz besonders pikanten Wiedersehen. Erst vor einigen Monaten standen sich die Nuggets und Clippers in einer äußerst denkwürdigen Playoff-Serie gegenüber: Die hochfavorisierten Clippers führten mit 3:1, doch dann folgte der Kollaps. In drei Spielen nacheinander verspielte L.A. einen zweistelligen Vorsprung und war letztlich machtlos, als das Team um Nikola Jokic und Jamal Murray ihnen den Platz in den Conference Finals wegnahm.

Für beide Teams änderte sich seither einiges - Denver verlor Free Agent Jerami Grant, verpflichtete dafür aber unter anderem Nationalspieler Isaiah Hartenstein. Bei den Clippers ging mit Montrezl Harrell der amtierende Sixth Man of the Year, wurde durch Serge Ibaka aber mindestens gleichwertig ersetzt. Neu dabei sind außerdem Luke Kennard und Nicolas Batum.

Wie schon im Vorjahr wird es aber vor allem auf die Superstars ankommen. Kawhi Leonard und Paul George starteten beim Auftakt gegen die Lakers brandheiß und erzielten zusammen 63 Punkte. Dieses Duo soll die Clippers unter Neu-Coach Tyronn Lue zur ersten Championship der Franchise-Geschichte führen.