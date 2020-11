NBA: Will Devin Booker die Phoenix Suns verlassen? "Keine Druckmittel"

Über Monate hält sich nun schon das Gerücht, dass Devin Booker früher oder später die Phoenix Suns verlassen möchte. Angeheizt wurde dies wieder im Bill Simmons Podcast, als Ryen Russillo dies als schlecht gehütetes Geheimnis bezeichnete. Es gibt dafür jedoch Gegenwind, daran sei nichts dran, so der einhellige Tenor.

"Das ist zu 100 Prozent nicht wahr", entkräftete John Gambadoro von Arizona Sport 98.7 dieses Gerücht. "So etwas hat er noch niemandem gesagt (...) Glaubt diesen Müll nicht", sagte der gut vernetzte Radio Host.

Auch Michael Scotto von HoopsHype bekam ähnliche Antworten, nachdem er sich innerhalb der Liga umhörte. Verschiedene Verantwortliche, die mit den Suns gesprochen haben, erklärten, dass Phoenix den All-Star-Guard nicht traden werden.

"Er hat überhaupt kein Druckmittel", erklärte ein Verantwortlicher aus der Eastern Conference. "Er hat noch vier Jahre Vertrag in Phoenix. Es ist völlig ausgeschlossen, dass er einen Trade fordert, wenn er noch so lange unter Vertrag steht." Jon Krawczynski (The Athletic) berichtete zuletzt ebenfalls, dass die Minnesota Timberwolves ein Auge auf den Shooting Guard geworfen haben, doch nicht daran glauben, dass Booker tatsächlich verfügbar wäre.

Booker wurde 2015 von den Suns gedraftet und hat in Phoenix noch einen Vertrag bis 2024, der ihm bis dahin rund 130 Millionen Dollar einbringen wird. Die Suns verpassten seit Bookers Ankunft stets die Playoffs, in der abgelaufenen Saison war es so knapp wie nie zuvor, als Phoenix in der Bubble alle acht Spiele gewann und dennoch Portland den Vorzug für den letzten Playoff-Platz lassen musste.

Booker spielte dabei eine überragende Saison und wurde erstmals in seiner Karriere All-Star. Der 24-Jährige legte durchschnittlich 26,6 Punkte auf, spielte 6,5 Assists und traf 48,9 Prozent seiner Würfe aus dem Feld.