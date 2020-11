NBA-Gerüchte: Dallas Mavericks angeblich an Danilo Gallinari interessiert

Die Dallas Mavericks haben angeblich ein Auge auf Danilo Gallinari geworfen. Der Italiener gehört in einer eher schwachen Free-Agency-Klasse 2020 zu den interessantesten Spielern. Allerdings wird es wohl große Konkurrenz im Werben um Gallinari geben.

Wie Ian Begley von SNY.tv berichtet, gehe innerhalb der Mavs-Organisation von mehreren Personen das Interesse aus, Gallinari in der Free Agency zu umwerben. Gleichzeitig möchte Dallas aber angeblich weiterhin Cap Space für die Offseason 2021 wahren, um möglicherweise Giannis Antetokounmpo - sollte dieser sich gegen eine vorzeitige Verlängerung bei den Bucks entscheiden - zu umgarnen.

Andere Berichte vermeldeten in den vergangenen Wochen, dass die Mavs schon in dieser Offseason einen dritten Star an die Seite von Luka Doncic und Kristaps Porzingis stellen wollen, anstatt abzuwarten. Zuletzt waren unter anderem die Namen Zach LaVine, Victor Oladipo und Spencer Dinwiddie im Gespräch.

Gallinari legte in der vergangenen Saison für die Oklahoma City Thunder 18,7 Punkte und 5,2 Rebounds bei 43,8 Prozent aus dem Feld und 40,5 Prozent von Downtown auf. Allerdings ist er bereits 32 Jahre alt, womöglich passt er nicht perfekt in die Timeline der Mavs um Doncic (21) und Porzingis (25). Dennoch waren die Mavs laut Brad Townsend von der Dallas Morning News bereits zur Trade Deadline an Gallinari dran.

Der Forward bekam vergangene Saison 22,6 Millionen Dollar von den Thunder überwiesen, als Unrestricted Free Agent wird er den vielleicht letzten großen Vertrag seiner Karriere anpeilen. Das Interesse scheint vorhanden, laut Begley könnten sich auch die New York Knicks eine Rückkehr von Gallinari vorstellen, allerdings gehe das Front Office eher davon aus, dass er sich einem Titelanwärter anschließen wird.