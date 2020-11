NBA Trade-Gerüchte: Dallas Mavericks angeblich hinter Star-Trio her

Die Dallas Mavericks sind offenbar auf der Suche nach einem zweiten Playmaker neben Luka Doncic und haben dafür ein Star-Trio im Visier. Die Milwaukee Bucks suchen angeblich einen Abnehmer für Eric Bledsoe und die Celtics haben wohl ein Auge auf Jrue Holiday geworfen. Hier gibt es alle News und Gerüchte aus der NBA.

NBA Trade-Gerüchte: Mavs angeblich hinter Star-Trio her

Wie Kevin O'Connor von The Ringer berichtet, wollen die Dallas Mavericks in dieser Offseason einen zweiten Playmaker an die Seite von Luka Doncic stellen. Es kursieren schon länger Gerüchte, dass die Mavs einen dritten Star neben Doncic und Kristaps Porzingis an Land ziehen wollen, dafür ist Dallas angeblich bereit, den kompletten Kader mit Ausnahme der beiden Eckpfeiler zur Verfügung zu stellen.

O'Connor bringt drei Namen ins Spiel, die die Mavs angeblich "jagen": Victor Oladipo von den Indiana Pacers, Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets und Zach LaVine von den Chicago Bulls. Letzterer könnte zur Verfügung stehen, sollte Chicago im kommenden NBA Draft (18. November) mit dem 4. Pick einen Guard auswählen.

LaVine legte vergangene Saison im Schnitt 25,5 Punkte, 4,8 Rebounds sowie 4,2 Assists auf. Oladipo verpasste einen Großteil der Spielzeit verletzungsbedingt und konnte in seinen 19 Auftritten nicht an sei All-NBA-Niveau früherer Tage anknüpfen. Dinwiddie kam auf 20,6 Punkte und 6,8 Assists im Schnitt, allerdings wollen die Nets den Guard angeblich nur in einem Paket für einen dritten Star neben Kevin Durant und Kyrie Irving abgeben.

NBA - Wer kommt, wer geht? Die Offseason-Pläne der Dallas Mavericks © getty / imago images 1/28 Die Free Agency steht vor der Tür, in gut zwei Wochen könnte es schon losgehen. Die Teams suchen bereits jetzt Wege, sich zu verbessern, so auch die Mavs. Welche Pläne hat Dallas in der Offseason? Ein Überblick. © getty 2/28 2019/20: Die Mavs gewannen in der Regular Season 43 von 75 Spielen und belegten damit Platz 7 in der Western Conference. In der ersten Runde war nach sechs Spielen gegen die L.A. Clippers Endstation. © getty 3/28 EIGENE FREE AGENTS: Courtney Lee (34, Unrestricted) – Der erfahrene Guard spielte keine große Rolle (24 Einsätze), den Restart verpasste er komplett. Man wird ihn kaum halten, garantiert nicht für sein aktuelles Gehalt (12 Mio. Dollar). © getty 4/28 J.J. Barea (36, Unrestricted) – Der Puerto Ricaner ist mittlerweile schon fast ein weiterer Assistant Coach. Kam nur auf 29 Einsätze; sollte man ihn noch einmal halten, dann wohl wieder nur zum Minimum. Auch ein Karriereende scheint möglich. © getty 5/28 Michael Kidd-Gilchrist (27, Unrestricted) – Der Defensivspezialist kam erst während der Saison und stand gegen die Clippers immerhin 49 Minuten auf dem Court. Ist offensiv aber so limitiert, dass eine Weiterverpflichtung unwahrscheinlich scheint. © getty 6/28 Antonius Cleveland (26, Restricted) – Der Guard hat enorme Sprungkraft. Bisher konnte er sich aber bei keinem Team festspielen, auch in Dallas hatte er diese Saison beim zweiten Anlauf nicht viele Einsätze. © imago images / ZUMA Press 7/28 Josh Reaves (23, Restricted) – Spielte diese Saison als Two-Way Player. Hatte in den Playoffs immerhin einen siebenminütigen Einsatz, dürfte aber keine Priorität in der Offseason sein. © getty 8/28 Tim Hardaway Jr. (28, Spieler-Option) – Knapp 19 Mio. Dollar stehen dem Guard kommende Saison zu, wenn er sie nimmt. Entgegen aller Erwartungen wäre das ein fairer Deal für Dallas. THJ könnte aber auch einen neuen, längerfristigen Vertrag bevorzugen. © getty 9/28 Willie Cauley-Stein (27, Spieler-Option) – Der Center sollte Dwight Powell ersetzen, verpasste dann aber selbst den Restart. Per Option kann er sich für 2020/21 2,2 Mio. Dollar sichern. © getty 10/28 SALARY CAP: Wenn Hardaway und Cauley-Stein ihre Optionen ziehen, stehen für die kommende Saison bereits knapp 111 Mio. Dollar in den Büchern der Mavs. Topverdiener ist Kristaps Porzingis mit 29,5 Mio. © getty 11/28 Viel Platz bleibt damit definitiv nicht für GM Donnie Nelson. Noch ist nicht klar, wie hoch die Cap-Grenze liegen wird, sie dürfte aber unter den zuvor projizierten 115 Mio. liegen. Dallas kann also vermutlich nur mit Exceptions Free Agents bekommen. © getty 12/28 GERÜCHTE: Laut Mike Fisher von 247Sports steht ein „physischer, harter Spieler“ auf dem Zettel, der als Two-Way-Wing fungiert. Ironischerweise könnte das jemand wie Marcus Morris (Clippers) sein, auch wenn er und Doncic momentan keine Freunde sind. © imago images / Eibner Europa 13/28 Außerdem wurden die Mavs in der Vergangenheit schon mehrfach mit Goran Dragic in Verbindung gebracht. Der Dragon harmoniert in der Nationalmannschaft gut mit Luka. Er dürfte nach starken Playoffs aber wohl zu teuer für Dallas werden. © imago images / Kyodo News 14/28 Wichtig zu erwähnen ist aber: Dallas hat in dieser Offseason nur limitierte Möglichkeiten, 2021 aber hätten sie Stand jetzt Platz für einen weiteren Maximalvertrag. Wahrscheinlich gibt es vorerst keine Langzeitverträge, um diesen Status beizubehalten. © getty 15/28 DRAFT: Dallas hat im kommenden Draft Stand jetzt den 18. und den 31. Pick. Gut möglich, dass die Mavs auch dabei besonders auf Flügelspieler achten werden. © getty 16/28 Womöglich warten die Mavs auch gar nicht bis 2021. Laut Brad Townsend von den Dallas Morning News wollen die Texaner schon jetzt einen dritten Star. Dabei ist jeder Spieler verfügbar, der nicht Doncic oder Porzingis heißt. © getty 17/28 Doch wer könnte das sein? Der größte verfügbare Name, der via Trade kommen könnte, ist wohl Jrue Holiday. Die New Orleans Pelicans sollen gewillt sein, sich Angebote für den defensivstarken Guard anzuhören. © getty 18/28 Viel anbieten kann Dallas aber nicht. Es ist fraglich, ob New Orleans Spieler wie Tim Hardaway (auslaufender Vertrag) oder Seth Curry spannend finden würde. Die beiden Draft-Picks müssten wohl auch dran glauben. © getty 19/28 Ein prominenter Free Agent, der mit Dallas in Verbindung gebracht wurde, ist Danilo Gallinari. Der Forward, der zuletzt für OKC spielte, dürfte aber mehr als nur eine Exception über knapp 10 Millionen Dollar wert sein. © getty 20/28 Die Mavs waren schon im Februar am Italiener dran, doch ein Deal mit den Thunder platzte. Klappt es jetzt? Gallo schwärmte kürzlich von Doncic in höchsten Tönen. Vielleicht bekommen die Euro-Mavs ja noch Zuwachs. © getty 21/28 Ein weiterer Free Agent, der mit Dallas in Verbindung gebracht wird, ist Jerami Grant. Der Nuggets-Forward will aus seinem Vertrag aussteigen und wäre wohl die Optimalbesetzung auf dem Flügel, da er auch gegen die Stars seinen Mann stehen kann. © getty 22/28 Sollten die Mavs aktiv werden, würde das wohl auch heißen, dass sie sich aus dem Rennen um Giannis Antetokounmpo verabschieden. Der Grieche kann bis zum Saisonstart eine Verlängerung unterschreiben und wäre dann vom freien Markt im Jahr 2021. © imago images / ZUMA Wire 23/28 Tut er das nicht, gelten die Mavs als einer der heißesten Kandidaten, wenn sie dann genug Cap Space haben. Neben den Bucks gelten auch die Toronto Raptors und die Miami Heat als mögliche Destinationen, doch Dallas ebenfalls gute Chancen ausgerechnet. © getty 24/28 PROJIZIERTE STARTING FIVE (Kader am 7.11.2020): POINT GUARD: Luka Doncic (21; Stats 19/20: 28,8 Punkte, 9,4 Rebounds, 8,8 Assists) © getty 25/28 SHOOTING GUARD: Tim Hardaway Jr. (28; Stats 19/20: 15,8 Punkte, 3,3 Rebounds, 39,8 Prozent Dreier) © getty 26/28 SMALL FORWARD: Dorian Finney-Smith (27; Stats 19/20: 9,5 Punkte, 5,7 Rebounds, 37,6 Prozent Dreier) © getty 27/28 POWER FORWARD: Maxi Kleber (28; Stats 19/20: 9,1 Punkte, 5,2 Rebounds, 1,1 Blocks) © getty 28/28 CENTER: Kristaps Porzingis (25; Stats 19/20: 20,4 Punkte, 9,5 Rebounds, 2 Blocks) – laboriert an einem Meniskusriss

NBA, Gerüchte: Was passiert mit Victor Oladipo?

Um Oladipo kursierten den Sommer über immer wieder Trade-Spekulationen, am Donnerstag berichtete J. Michaels vom Indianapolis Star, dass er vergangene Saison öfters seine Teamkollegen verärgert habe, indem er Spieler anderer Teams gefragt haben soll, ob er nicht mit ihnen spielen könne.

Es soll sogar bereits Trade-Gespräche zwischen den Pacers und rivalisierenden Teams gegeben haben, in denen offenbar Drei-Team-Trade-Szenarien um Oladipo und Myles Turner besprochen wurden. An Turner sollen wohl die Celtics und Hornets interessiert gewesen sein. Nach der Einstellung des neuen Head Coaches Nate Bjorkgren verdichteten sich jedoch die Anzeichen, dass Oladipo zu Saisonbeginn weiter im Pacers-Trikot auflaufen wird.

Milwaukee Bucks suchen wohl Trade für Eric Bledsoe

Die Milwaukee Bucks sind angeblich sehr aktiv in Trade-Diskussionen, das vermeldet Kevin O'Connor (The Ringer). Offenbar suche das Front Office einen Abnehmer für Eric Bledsoe und habe den Guard schon mehreren Teams angeboten. Der 30-Jährige steht noch für drei Jahre und 54,4 Millionen Dollar unter Vertrag, sein letztes Jahr ist allerdings nur teilweise garantiert.

Vor allem Bledsoes Auftritte in den Playoffs waren in den vergangenen Jahren enttäuschend. Die Bucks wurden zuletzt unter anderem mit Chris Paul in Verbindung gebracht, um die Point-Guard-Position zu verstärken. Laut O'Connor ist Milwaukee aber auch an Robert Covington und P.J. Tucker von den Houston Rockets interessiert.

NBA Trade-Gerüchte: Boston Celtics wohl an Holiday dran

Die Boston Celtics haben gleich drei Erstrundenpicks im NBA Draft 2020 (Nr.14, Nr.26 und Nr.30), nach Informationen von O'Connor sind die Kelten allerdings daran interessiert, diese Picks in einen Lottery-Pick umzuwandeln. Seinen Quellen zufolge will Boston dann diesen deutlich besseren Pick nutzen, um Point Guard Jrue Holiday von den New Orleans Pelicans loszueisen.

NBA-Gerüchte: Aaron Gordon von den Magic zu haben?

Nochmal O'Connor: Angeblich planen auch die Orlando Magic, im Draft nach oben zu traden. Dafür liege offenbar ein Paket um den Nr.15-Pick und Aaron Gordon auf dem Tisch. Der Forward steht noch zwei Jahre für 34,5 Millionen Dollar unter Vertrag, vergangene Saison legte der 25-Jährige im Schnitt 14,4 Punkte und 7,7 Rebounds auf.

NBA Draft: Die Reihenfolge in der Lottery

Draft-Position Team 1 Minnesota Timberwolves 2 Golden State Warriors 3 Charlotte Hornets 4 Chicago Bulls 5 Cleveland Cavaliers 6 Atlanta Hawks 7 Detroit Pistons 8 New York Knicks 9 Washington Wizards 10 Phoenix Suns 11 San Antonio Spurs 12 Sacramento Kings 13 New Orleans Pelicans 14 Boston Celtics

NBA Trade-Gerüchte: San Antonio Spurs vor Ausverkauf?

Die San Antonio Spurs könnten Gerüchten zufolge vor einem größeren Umbruch stehen. Laut O'Connor stehen sowohl LaMarcus Aldridge, als auch DeMar DeRozan und Patty Mills auf der Trade-Liste. Am australischen Guard sind angeblich die Bucks und Sixers interessiert, derweil sollen die Lakers ein Auge auf DeRozan geworfen haben.

NBA Free Agency: Rockets wohl mit Interesse an Serge Ibaka

Ungeachtet der Trade-Gerüchte um Russell Westbrook planen die Houston Rockets weiter ihre Offseason. Wie Tim MacMahon von ESPN im Podcast "Brian Windhorst & The Hoop Collective" berichtet, haben die Texaner wohl ein Auge auf Serge Ibaka geworfen.

Der 31-jährige Free Agent würde sowohl Rim-Protection als auch einen gefährlichen Distanzwurf mitbringen. Allerdings haben die Rockets kein Cap Space zur Verfügung. Als Alternative nannte MacMahon Nerlens Noel.