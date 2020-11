NBA Draft 2020 - LaMelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman und Co.: Das sind die Top-Talente des Jahrgangs

Am 18. November 2020 findet der NBA Draft 2020 statt, welches Nachwuchstalent geht als Nr.1-Pick über die Theke und wird damit Nachfolger von Zion Williamson? SPOX gibt einen Überblick über die Stärken und Schwächsten der Top-Prospects.

Den kompletten NBA-Draft seht Ihr live auf DAZN - holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

Im Folgenden stellen wir Euch die größten Anwärter auf den Top-Pick und die weiteren potenziellen Top-10-Talente vor. Die Auswahl wird in den kommenden Tagen regelmäßig ausgebaut.

LaMelo Ball | Guard | 19 Jahre | Illawarra Hawks, Australien

Der jüngere Bruder von Pelicans-Guard Lonzo gilt als potenzieller Kandidat, von den Minnesota Timberwolves an erster Stelle gepickt zu werden. Zuletzt gab es allerdings Spekulationen, dass LaMelo in Interviews mit Teams nicht überzeugen konnte.

LaMelo Ball - Stärken:

Hervorragender Spielmacher

Team-Spieler

Gutes Ballhandling

Respektabler Floater

LaMelo Ball - Schwächen:

Kein Sprungwurf aus dem Lehrbuch

Kein herausragender Athlet

Schwache On-Ball-Defense

Hier geht es zum ausführlichen Draft-Porträt von LaMelo Ball.

© getty

Anthony Edwards | Guard | 19 Jahre | Georgia

Der zweite von drei Favoriten auf den Nr.1-Pick in diesem Jahr. Am College für die Georgia Bulldogs wechselten sich allerdings spektakuläre Aufritte mit durchwachsenen Spielen ab.

Anthony Edwards - Stärken:

Bulliger Guard mit guten physischen Voraussetzungen für die NBA

Gute Explosivität bei Drives zum Korb

Sauberer Sprungwurf

Enormes Potenzial in der Defense ...

Anthony Edwards - Schwächen:

... aber kann er das auch regelmäßig abrufen?

Fragezeichen bei seinem Motor

Nur ein reiner Scorer

Fragwürdige Wurfauswahl

Hier geht es zum ausführlichen Draft-Porträt von Anthony Edwards.

NBA - Big Board: Das sind die 20 besten Spieler im Draft 2020 © getty 1/42 Der NBA Draft 2020 rückt immer näher, höchste Zeit für das SPOX Big Board! Bevor am 18. November die Picks verkündet werden, stellen wir Euch heute die 20 besten Spieler des Jahrgangs vor. © getty 2/42 Anmerkung: Dies ist kein Mock Draft - wer in unserem Big Board auf dem 1. Platz geführt wird, muss nicht auch an Nr.1 gepickt werden. Team-Fits spielen hier keine Rolle, es geht ausschließlich darum, wer das größte Talent des Jahrgangs ist. Los geht's! © getty 3/42 PLATZ 20: Jalen Smith (Maryland, C, 20 Jahre) - 15,5 Punkte, 10,5 Rebounds und 2,4 Blocks bei 53,8 Prozent FG und 36,8 Prozent Dreier in 31,3 Minuten (31 Spiele) © getty 4/42 Kann das Spiel mit seinem Shooting auf der Fünf breit machen, gleichzeitig ein guter Finisher am Ring, aber kein guter Passer. Beschützt den Ring - am Perimeter gegen kleine, schnelle Guards aber oftmals aufgeschmissen. © getty 5/42 PLATZ 19: Saddiq Bey (Villanova, PF, 21 Jahre) - 16,1 Punkte, 4,7 Rebounds und 2,4 Assists bei 47,7 Prozent FG und 45,1 Prozent Dreier in 33,9 Minuten (31 Spiele) © getty 6/42 Einer von mehreren potenziellen 3-and-D-Spezialisten dieses Jahrgangs. Sowohl als Spot-Up-Shooter als auch aus der Bewegung heraus trifft er hochprozentig, aber kein explosiver Drive. Defensiv vielseitig, aber kann er das auch auf die NBA übertragen? © getty 7/42 PLATZ 18: Precious Achiuwa (Memphis, PF/C, 21 Jahre) - 15,8 Punkte, 10,8 Rebounds und 1,9 Blocks bei 49,3 Prozent FG und 32,5 Prozent Dreier in 30,4 Minuten (31 Spiele) © getty 8/42 Die Upside ist groß, der 2,06-Meter-Mann hat das Potenzial zu einem vielseitigen Verteidiger auf mehreren Positionen. Auch im Pick'n'Roll oder in Transition gefährlich, allerdings ist sein Spiel auf allen Ebenen noch sehr roh. © getty 9/42 PLATZ 17: Aaron Nesmith (Vanderbilt, F, 21 Jahre) - Stats: 23 Punkte, 4,9 Rebounds und 0,9 Assists bei 51,2 Prozent FG und 52,2 Prozent Dreier in 35,7 Minuten (14 Spiele) © getty 10/42 Der wahrscheinlich beste Shooter im Draft, der in seinem Sophomore-Jahr überragende 52,2 Prozent bei 8,2 Versuchen von Downtown traf. Am Ring gibt es für ihn allerdings nicht viel zu holen, dazu kein guter Passer. Defensiv immerhin solide. © getty 11/42 PLATZ 16: Kira Lewis Jr. (Alabama, PG, 19 Jahre) - Stats: 18,5 Punkte, 4,8 Rebounds, 5,2 Assists und 1,8 Steals bei 45,9 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier in 37,6 Minuten (31 Spiele) © getty 12/42 Bei Lewis Jr. sticht zuallererst die irre Geschwindigkeit ins Auge. Zeigte sich in Sachen Playmaking und Effizienz im Laufe der Saison verbessert, kreiert Offense für sich und andere. Manchmal aber ZU schnell unterwegs und daher fehleranfällig. © getty 13/42 PLATZ 15: Cole Anthony (North Carolina, G, 20 Jahre) - Stats: 18,5 Punkte, 5,7 Rebounds, 4,0 Assists und 1,3 Steals bei 38,0 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 34,9 Minuten (22 Spiele) © getty 14/42 Der ehemalige High-School-Star ist in erster Linie ein Scorer, der dem Gegner auf verschiedenste Weise Punkte einschenken kann. Guter Finisher, guter Jumper. Allerdings ist die Wurfauswahl und sein Playmaking für die Kollegen verbesserungswürdig. © getty 15/42 PLATZ 14: Aleksej Pokusevski (Olympiacos II, PF, 18 Jahre) - Stats: 9,9 Punkte, 7,3 Rebounds, 2,8 Assists und 1,7 Blocks bei 40 Prozent FG und 32,1 Prozent Dreier in 21,3 Minuten (12 Spiele) © imago images / ANE Edition 16/42 Trotz seiner Größe von 2,13 Meter bewegt er sich wie ein Flügelspieler und passt wie ein Guard. Versenkt auch den ein oder anderen Dreier, muss aber körperlich noch zulegen. Dafür jetzt schon guter Shotblocker. © getty 17/42 PLATZ 13: R.J. Hampton (New Zealand Breakers, SG, 19 Jahre) - Stats: 8,8 Punkte, 3,9 Rebounds und 2,4 Assists bei 40,7 Prozent FG und 29,5 Prozent Dreier in 20,6 Minuten (15 Spiele) © getty 18/42 Explosiver Guard, was ihn bei Drives enorm gefährlich macht. Dank der Athletik auch defensiv mit Potenzial und ein guter Off-Ball-Spieler. Allerdings noch roh als Playmaker und auf seinen Jumper ist kein Verlass. Arbeitete daran zuletzt mit Mike Miller. © getty 19/42 PLATZ 12: Tyrese Maxey (Kentucky, SG, 19 Jahre) - Stats: 14,0 Punkte, 4,3 Rebounds und 3,2 Assists bei 42,7 Prozent FG und 29,2 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (31 Spiele) © getty 20/42 Guter Combo-Guard mit einem netten Floater und gutem Drive zum Korb. Seine Quoten sind ausbaufähig, die Form seines Jumpers verspricht aber Besserung. Zudem ein starker On-Ball-Verteidiger, dem es aber etwas an Athletik fehlt. © getty 21/42 PLATZ 11: Patrick Williams (Florida State, SF, 19 Jahre) - Stats: 9,2 Punkte, 4,0 Rebounds und je 1 Assist, Steal und Block bei 45,9 Prozent FG und 32,0 Prozent Dreier in 22,5 Minuten (29 Spiele) © getty 22/42 Zwar offensiv noch recht roh, deutete aber bereits Potenzial als Scorer off the dribble und als solider Playmaker an. Glänzt bisweilen in der Defense mit starker Athletik und Hustle. Vielseitig einsetzbar. © getty 23/42 PLATZ 10: Devin Vassell (Florida State, SG, 20 Jahre) - Stats: 12,7 Punkte, 5,1 Rebounds, 1,6 Assists und 1,4 Steals bei 49,0 Prozent FG und 41,5 Prozent Dreier in 28,8 Minuten (30 Spiele) © getty 24/42 Besitzt das Potenzial, ein starker 3-and-D-Spezialist in der Association zu werden. Defensiv kann er sofort helfen, offensiv kreiert er aber kaum für sich selbst. Seine Dreierquote (41,5 Prozent) spricht für sich - nahm allerdings nur 3,5 Versuche. © getty 25/42 PLATZ 9: Isaac Okoro (Auburn, SF, 19 Jahre) - Stats: 12,9 Punkte, 4,4 Rebounds, 2,0 Assists und 0,9 Blocks bei 51,4 Prozent FG und 28,6 Prozent Dreier in 31,5 Minuten (28 Spiele) © getty 26/42 Einer der Top-Verteidiger dieses Jahrgangs, vermutlich sogar der beste auf dem Flügel. Trifft gute Entscheidungen und kann auch am Ring abschließen, am Wurf muss er aber noch feilen. Seine Freiwurf-Quote von 67,4 Prozent macht nicht viel Hoffnung. © getty 27/42 PLATZ 8: Tyrese Haliburton (Iowa State, PG, 20 Jahre) - 15,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 6,5 Assists und 2,5 Steals bei 50,4 Prozent FG und 41,9 Prozent Dreier in 36,7 Minuten (22 Spiele) © getty 28/42 Für den Guard spricht seine Spielintelligenz, sein Passing und seine Qualitäten als Spot-Up-Shooter. Wurf aus dem Dribbling dagegen keine Gefahr, zudem ist er nicht der Schnellste und nicht der Athletischste. © getty 29/42 PLATZ 7: Obi Toppin (Dayton, PF/C, 22 Jahre) - 20,0 Punkte, 7,5 Rebounds, 2,2 Assists, 1,2 Blocks und 1,0 Steals bei 63,3 Prozent FG und 39,0 Prozent Dreier in 31,6 Minuten (31 Spiele) © getty 30/42 Eine Dunk-Maschine, die im Fastbreak kaum zu stoppen ist. Offensiv zudem vielseitig mit einem soliden Touch aus der Distanz und kann auch vom Perimeter attackieren. Seine große Schwäche ist die Defense - und er ist schon 22. © getty 31/42 PLATZ 6: Deni Avdija (Maccabi/Israel, F, 19 Jahre) - Stats: 9,0 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,0 Assists bei 50,5 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 21,7 Minuten (59 Spiele in der heimischen Liga und Euroleague) © imago images / Camera 4 32/42 Vielseitigkeit ist Trumpf, das ist das Motto des israelischen Nationalspielers (2,05 Meter). Playmaking-Qualitäten eines Guards, strahlt auch Off-Ball mit Cuts Gefahr aus. Guter Verteidiger, dem es aber an Speed fehlt. Das Shooting kommt und geht. © imago images / Nordphoto 33/42 PLATZ 5: Killian Hayes (ratiopharm Ulm/Deutschland, PG, 19 Jahre) - Stats: 11,6 Punkte, 5,3 Assists, 2,8 Rebounds und 1,4 Steals bei 48,2 Prozent FG und 29,4 Prozent Dreier in 24,8 Minuten (30 Spiele in der BBL, im Pokal und im Eurocup) © imago images / Eibner 34/42 "Beeindruckender Passgeber", sagte Ulms Sportdirektor Leibenath bei SPOX über die größte Stärke des Franzosen. Elitäres Playmaking, gute Wurfmechanik, defensives Potenzial - aber Turnover-anfällig. Einige sehen in ihm den Top-Pick. © getty 35/42 PLATZ 4: Onyeka Okongwu (USC, PF/C, 19 Jahre) - 16,2 Punkte, 8,6 Rebounds, 1,1 Assists und 2,7 Blocks bei 61,6 Prozent FG und 25 Prozent Dreier (bei insgesamt nur vier Versuchen!) in 30,6 Minuten (28 Spiele) © getty 36/42 Starker Verteidiger, der in der Defense fast überall zu finden ist und immer vollen Einsatz zeigt. Allerdings fehlt der Dreier, um in der modernen NBA als Stretch-Five aufzulaufen. Immerhin ein guter Finisher am Ring und solider Ballhandler. © getty 37/42 PLATZ 3: James Wiseman (Memphis, C, 19 Jahre) - Stats: 19,7 Punkte, 10,7 Rebounds und 3,0 Blocks bei 76,9 Prozent FG in 23 Minuten in 3 Spielen (musste College vorzeitig verlassen nach Unregelmäßigkeiten wegen geliehenem Geld von Coach Penny Hardaway) © getty 38/42 Er bringt eine Körpergröße von 2,16 und eine Spannweite von 2,29 Meter mit und bietet in erster Linie Rim-Protection. Auf der anderen Seite mit Potenzial als Finisher in Ringnähe und als Post-Up-Spieler. Viel gesehen hat man von ihm aber eben noch nicht. © getty 39/42 PLATZ 2: Anthony Edwards (Georgia, SG, 19 Jahre) - Stats: 19,1 Punkte, 5,2 Rebounds, 2,8 Assists und 1,3 Steals bei 40,2 Prozent FG und 29,4 Prozent Dreier in 33,0 Minuten (32 Spiele) © getty 40/42 Edwards ist ein hervorragender Scorer mit einem starken Drive und gefährlichem Jumper off the dribble. Hat die Anlagen, ein starker Guard-Verteidiger zu werden, allein die Einstellung macht etwas Sorge. Muss sich als Spot-Up-Shooter verbessern. © getty 41/42 PLATZ 1: LaMelo Ball (Illawarra Hawks/Australien, PG, 19 Jahre) - Stats: 17,0 Punkte, 7,6 Rebounds, 6,8 Assists und 1,6 Steals bei 37,5 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 31,3 Minuten (12 Spiele) © getty 42/42 Ball-Handling, Kreativität und Playmaking, das machen den jüngsten Ball-Spross zur Nr.1 des Jahrgangs. Der beste Passer im Draft, der in Ringnähe einen guten Touch hat und ein solider Verteidiger ist. Nur beim Shooting gibt es Fragezeichen.

James Wiseman | Center | 19 Jahre | Memphis

Viele Experten gehen davon aus, dass Ball, Edwards und James Wiseman die ersten drei Picks im Draft unter sich ausmachen werden - sofern nicht noch ein anderes Prospect in den finalen Wochen dazwischengrätscht. Wiseman absolvierte nur drei Spiele am College, bevor er aufgrund von illegalen Anwerbungsversuchen der Uni suspendiert wurde.

James Wiseman - Stärken:

Guter Ringbeschätzer

Athletik hilft ihm sowohl offensiv als auch defensiv

Gute Kombination aus Größe (2,16 Meter) und Länge (2,29 Meter Spannweite)

James Wiseman - Schwächen:

Lässt sich noch in der Zone rumschubsen

Kein guter Pick'n'Roll-Verteidiger

Fehlendes offensives Spielverständnis

Hier geht es zum ausführlichen Draft-Porträt von James Wiseman.

Killian Hayes | Guard | 19 Jahre | ratiopharm Ulm

Der Franzose spielte sich mit guten Leistungen in der BBL in den Rankings der Scouts weit nach oben. "Er hat sich in diesem Jahr bei uns stärker weiterentwickelt, als es zu erwarten war", lobte Ulm-Sportdirektor Thorsten Leibenath gegenüber SPOX.

Killian Hayes - Stärken:

Starker Playmaker mit guter Größte (1,96 Meter) und Übersicht

Gute Wurfmechanik, guter Floater

Bringt alles mit, um auch defensiv ein Plus-Spieler zu werden

Killian Hayes - Schwächen:

Turnover-Anfälligkeit

Linke Hand stark, rechte Hand schwach

Muss noch am Jumper feilen

Hier geht es zum ausführlichen Draft-Porträt von Killian Hayes.

Tyrese Haliburton | Guard | 20 Jahre | Iowa State

Erst im Sommer 2019 machte er bei der U19-EM so richtig auf sich aufmerksam, in seinem Sopohomore-Jahr folgte dann der endgültige Durchbruch. Mit 17 Assists in einem Spiel gehört ihm der Iowa-State-Rekord.

Tyrese Haliburton - Stärken:

Kreativer Spielmacher mit hohem Basketball-IQ

Vielseitiger Verteidiger

Gute Dreierquoten am College ...

Tyrese Haliburton - Schwächen:

... aber unorthodoxe Wurfbewegung

Fehlende Explosivität und Athletik

Muss physisch zulegen

Hier geht es zum ausführlichen Draft-Porträt von Tyrese Haliburton.

© getty

Obi Toppin | Power Forward | 22 Jahre | Dayton

Die Dunk-Maschine gehört zu den älteren Prospects des Jahrgangs, konnte seine Draft-Aktien im zweiten Jahr am College aber gewaltig steigern. Nach einem äußert produktiven Jahr wurde er als National Player of the Year von der AP ausgezeichnet.

Obi Toppin - Stärken:

Offensiv vielseitig

Überragende Athletik und Sprungkraft

Guter Motor

Obi Toppin - Schwächen:

Fragezeichen in der Defense aufgrund der Physis

Ballhandling nicht überragend, Wurfbewegung ausbaufähig

Wenig Upside aufgrund des Alters?

Hier geht es zum ausführlichen Draft-Porträt von Obi Toppin.

Onyeka Okongwu | Center | 19 Jahre | USC

Neben Wiseman ist Okongwu wohl einer der besten Bigs im Draft-Jahrgang 2020. An der Seite von Lonzo und LaMelo Ball sorgte er bereits an der High School für Furore. Am College befreite er sich schließlich ganz aus ihrem Schatten.

Onyeka Okongwu - Stärken:

Hervorragender Verteidiger, sowohl am Ring als auch am Perimeter

Gutes Post-Up-Game

Gute Beweglichkeit und Explosivität - auch vertikal

Onyeka Okongwu - Schwächen:

Relativ klein für die Center-Position

Wird eher kein moderner Stretch-Big

Eindimensional in der Offense

Hier geht es zum ausführlichen Draft-Porträt von Onyeka Okongwu.

NBA Draft 2020: Die Reihenfolge in der Lottery