NBA, Free Agency: L.A. Clippers wollen wohl Rajon Rondo den Lakers wegschnappen

Rajon Rondo war ein wichtiger Bestandteil der Los Angeles Lakers in den Playoffs auf dem Weg zum Titel. Nun wird der Point Guard Free Agent und wird angeblich ausgerechnet von den L.A. Clippers umgarnt.

Laut Informationen von Marc Stein (New York Times) werden die Clippers Rondo ein Angebot machen, wenn die Free Agency beginnt. Noch besitzt der 34-Jährige eine Spieler-Option über 2,7 Millionen Dollar, doch es ranken sich bereits Gerüchte, dass er den Markt testen wolle und die Option nicht ziehen werde.

Rondo spielte in den vergangenen beiden Jahren für die Lakers und spielte bei der Meisterschaft in der abgelaufenen Saison eine wichtige Rolle. Die Serie gegen die Portland Trail Blazers verpasste der Veteran noch wegen einer Daumenverletzung, doch in den Conference Semifinals gegen die Houston Rockets legte Rondo 10,6 Punkte bei 44,4 Prozent aus der Distanz auf.

Auch in den Finals war auf ihn Verlass. So verbuchte der Spielmacher im entscheidenden Spiel 6 gegen die Miami Heat insgesamt 19 Zähler in 30 Minuten und konnte sich über seinen zweiten NBA-Titel freuen.

NBA Free Agency 2020: Die 15 besten verfügbaren Point Guards © getty 1/31 Nach den Finals ist vor der Free Agency - wann auch immer diese stattfinden wird. Nach den Centern, Power Forwards, Small Forwards und Shooting Guards runden wir die Serie mit den Point Guards ab, die vertragsfrei werden können oder es bereits sind. © getty 2/31 Platz 15: Michael Carter-Williams | Team: Orlando Magic | Alter: 29 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 2,0 Millionen Dollar | Stats 19/20: 7,2 Punkte, 3,3 Rebounds, 42,7 Prozent FG (45 Spiele). © getty 3/31 Seine Karriere schien vorbei, doch MCW spielte als Backup ein solides Jahr für die Magic. Die Probleme bleiben aber die gleichen: Sein Wurf ist schwach, ebenso sein Abschluss am Ring. Wer aber einen Guard-Verteidiger braucht, ist hier richtig. © getty 4/31 Platz 14: Emmanuel Mudiay | Team: Utah Jazz | Alter: 24 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 1,7 Mio. | Stats 19/20: 7,3 Punkte, 2,1 Assists, 46,2 Prozent FG (54 Spiele). © getty 5/31 Ähnliches trifft auf Mudiay zu. Der 24-Jährige bleibt weiter Beweise schuldig, dass er bei einem guten NBA-Team Einfluss nehmen kann. Bei den Jazz wurde er in den Playoffs aus der Rotation gestrichen. © getty 6/31 Platz 13: Cameron Payne | Team: Phoenix Suns | Alter: 25 | Status: Team-Option über 1,9 Mio. | Gehalt 19/20: 0,2 Mio. | Stats 19/20: 10,9 Punkte, 3,9 Rebounds, 48,5 Prozent FG (8 Spiele). © getty 7/31 Etwas Momentum hat dagegen Payne, der seinen Anteil daran hatte, dass die Suns in der Bubble unbesiegt blieben. Der Guard wird nicht immer die Hälfte seiner Dreier treffen, aber die Ansätze machen Hoffnung. Phoenix wird die Option ziehen. © getty 8/31 Platz 12: Shabazz Napier | Team: Washington Wizards | Alter: 29 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: x | Stats 19/20: 10,3 Punkte, 4,7 Assists, 41,2 Prozent FG (56 Spiele). © getty 9/31 In sechs Jahren spielte der frühere NCAA-Champ bereits für sechs Teams. Als Backup eine gute Wahl, da er die Offensive am Laufen halten kann. Für mehr ist er leider zu klein bzw. zu limitiert. © getty 10/31 Platz 11: Jevon Carter | Team: Phoenix Suns | Alter: 25 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 19/20: 1,4 Mio. | Stats 19/20: 4,9 Punkte, 2,0 Rebounds, 42,5 Prozent Dreier (58 Spiele). © getty 11/31 Ein solider 3-and-D-Spieler, dem jedoch ein wenig die Athletik im Angriff abgeht. Wenn er sein Wurf-Volumen etwas steigern kann, dürfte aus Carter ein guter Rotationsspieler werden. © getty 12/31 Platz 10: Tyler Johnson | Team: Brooklyn Nets | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 0,2 Mio. | Stats 19/20: 7,0 Punkte, 1,9 Assists, 38,8 Prozent FG (39 Spiele). © getty 13/31 Nutzte in einem dezimierten Nets-Team seine Chance und traf auch in den Playoffs gut verteidigte Stepbacks. Bleibt er endlich mal gesund, könnte er eine Sixth-Man-Rolle einnehmen. Wohl aber eher nicht in Brooklyn. © getty 14/31 Platz 9: Brad Wanamaker | Team: Boston Celtics | Alter: 31 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 19/20: 1,4 Mio. | Stats 19/20: 6,9 Punkte, 2,5 Assists, 44,8 Prozent FG (71 Spiele). © getty 15/31 Die Definition eines soliden Backups. Wanamaker ist ein guter Verteidiger und kann ein Spiel gestalten. Auch der Wurf ist besser geworden, dazu führte er die Liga bei der Freiwurfquote an. © getty 16/31 Platz 8: Trey Burke | Team: Dallas Mavericks | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 0,2 Mio. | Stats 19/20: 7,4 Punkte, 2,5 Assists, 42,7 Prozent Dreier (33 Spiele). © getty 17/31 Bei Philadelphia aussortiert, in Dallas von der Leine gelassen. Burke spielte in der Bubble seinen besten Basketball und könnte deswegen sogar solide bezahlt werden in dieser Offseason. © getty 18/31 Platz 7: Reggie Jackson | Team: L.A. Clippers | Alter: 30 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 0,7 Mio. | Stats 19/20: 11,9 Punkte, 4,1 Assists 41,1 Prozent FG (31 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 19/31 Der Fit bei den Clippers war nur bedingt da. Ein Starter ist der Point Guard zwar eher nicht mehr, aber die Kalifornier hatten auch ohne Jackson genug Scorer. Ein offensiv limitiertes Team wie Indiana würde da schon eher passen. © getty 20/31 Platz 6: Rajon Rondo | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 34 | Status: Spieler-Option über 2,6 Mio. | Gehalt 19/20: 2,6 Mio. | Stats 19/20: 7,1 Punkte, 5,0 Assists, 41,8 Prozent FG (48 Spiele). © getty 21/31 Totgesagte leben länger! Auch dank Playoff-Rondo sind die Lakers mal wieder Champion. Der Veteran wird aus seinem Vertrag aussteigen und nach mehr Geld schauen. Werden die Lakers ihm das geben? © getty 22/31 Platz 5: Jeff Teague | Team: Atlanta Hawks | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 19,0 Mio. | Stats 19/20: 10,9 Punkte, 5,2 Assists, 43,6 Prozent FG (59 Spiele). © getty 23/31 Atlanta holte den Veteran Anfang des Jahres zur Anleitung von Trae Young wieder zurück, dafür ist Teague der optimale Mann. Wenn er nicht bei den Hawks bleiben möchte, könnte der ein oder andere Contender interessiert sein. © getty 24/31 Platz 4: Kris Dunn | Team: Chicago Bulls | Alter: 26 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 19/20: 5,3 Mio. | Stats 19/20: 7,3 Punkte, 3,4 Assists, 2,0 Steals, 44,4 Prozent FG (51 Spiele). © imago images / ZUMA Press 25/31 Mit Marcus Smart war Dunn womöglich der beste Guard-Verteidiger der Saison. Sein Problem lautet Offense und das wird wohl so bleiben. Noch ist völlig unklar, ob Chicago den 26-Jährigen halten möchte. © getty 26/31 Platz 3: D.J. Augustin | Team: Orlando Magic | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 7,3 Mio. | Stats 19/20: 10,5 Punkte, 4,6 Assists, 39,9 Prozent FG (57 Spiele). © getty 27/31 Auch mit 32 Jahren noch ein Muster an Konstanz. Augustins Fähigkeiten stechen nicht unbedingt hervor, dennoch bleibt er ein guter Floor General. Es wird spannend, ob Orlando ihn halten wird oder er womöglich auf Ringjagd geht. © getty 28/31 Platz 2: Goran Dragic | Team: Miami Heat | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt: 19,2 Mio. | Stats 19/20: 16,2 Punkte, 5,1 Assists, 44,1 Prozent FG (59 Spiele). © getty 29/31 Bis zu seiner Verletzung einer der Gewinner der Playoffs. Der Slowene wirkte dynamisch und war Miamis bester Scorer. Die Heat werden den Drachen halten wollen, zumindest mal für ein Jahr, dann ist bekanntlich alles auf Giannis ausgerichtet. © getty 30/31 Platz 1: Fred VanVleet | Team: Toronto Raptors | Alter: 26 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 9,3 Mio. | Stats 19/20: 17,6 Punkte, 6,6 Assists, 1,9 Steals, 39,0 Prozent Dreier (54 Spiele). © getty 31/31 Die jüngere Option ist VanVleet. Treffsicher aus der Distanz und eine Pest in der Defense - VanVleet kratzte am All-Star-Game und scheint bereit, um ein Team anzuführen. Oder bleibt er doch in Toronto?

Rondo ist damit nach Clyde Lovellette der erst zweite Spieler der NBA-Geschichte, der sowohl mit den Lakers als auch mit den Boston Celtics einen Titel erringen konnte.

Hier geht es zu den besten 15 Point Guards der kommenden Free Agency - auch mit Rajon Rondo.