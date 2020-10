NBA FInals, Miami Heat, News und Gerüchte: Mamba Jerseys der Lakers "waren Motivation"

Die Miami Heat haben durch den Erfolg in Spiel 5 gegen die Los Angeles Lakers die Finals um zumindest zwei Tage verlängert. Jae Crowder gab an, dass die schwarzen Mamba-Jerseys der Lakers für Motivation sorgten. Goran Dragic wird dagegen wohl weiter pausieren müssen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Miami Heat.

Miami Heat: Mamba-Jerseys der Lakers waren Motivation

Miami hat die Serie durch einen Sieg in Spiel 5 verlängert und damit den Lakers einen Strich durch die Rechnung gemacht, nachdem diese extra für das Spiel ihre schwarzen Mamba-Jerseys zu Ehren von Kobe Bryant tragen wollten.

"Wir haben das alles mitbekommen, dass sie die schwarzen Jerseys extra anziehen wollten und darin noch nie verloren haben" erklärte Jae Crowder zu Marc J. Spears (The Undefeated) Das war Motivation für uns und hat uns wirklich angestachelt."

Vor Spiel 5 hatten die Lakers die Mamba-Jerseys viermal getragen, viermal waren die Lakers als Sieger vom Feld gegangen. "Wir haben die Motivation dann in die richtigen Bahnen gelenkt und das hat uns an diesem Abend dann auch geholfen." In Spiel 6 werden die Lakers nun wieder andere Jerseys tragen müssen, da Miami ihrerseits schwarz tragen wird.

Miami Heat: Goran Dragic bleibt fraglich

Keine Neuigkeiten bei der Personalie Goran Dragic. Der Slowene wird wie schon seit einigen Tagen als "zweifelhaft" im Injury Report der NBA gelistet. Mehr Informationen gab es von Seiten der Heat nicht.

Der Slowene verletzte sich in Spiel an der Fußsohle und kehrte seither nicht mehr in die Serie zurück. Vor Spiel 4 versuchte es der Point Guard noch einmal und war beim Warmup dabei, musste aber schnell abbrechen. Dabei wurde er wenig später auf der Bank sitzend von der Kamera eingefangen, wie er aus Enttäuschung bittere Tränen vergoss.

Vor Spiel 5, welches die Heat mit 111:108 gewannen, war dagegen schon mehrere Stunden vor Tip-Off klar, dass Dragic nicht mitwirken würde.

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 108:111 6 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig