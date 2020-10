NBA Finals: Los Angeles Lakers wurden laut NBA in der Schlussphase von Spiel 5 zweimal benachteiligt

Lakers-Coach Frank Vogel war nach Spiel 5 überhaupt nicht mit den Referees einverstanden. Der Last Two Minute Report brachte nun hervor, dass die Lakers in der Schlussphase tatsächlich zweimal benachteiligt wurden.

Darin heißt es, dass die Schiedsrichter bei noch einer Minute zu spielen, ein Shooting Foul von Jimmy Butler gegen LeBron James übersahen. Einfluss auf das Spiel hatte dies jedoch nicht, weil LeBron sich sofort den Offensiv-Rebound schnappte und per Putback auf 106:105 stellte.

28 Sekunden vor dem Ende übersahen die Schiedsrichter zudem noch ein Vergehen von Andre Iguodala, der sich länger als drei Sekunden in der eigenen Zone aufhielt, ohne einen Gegenspieler zu bewachen. Auch hier war das nicht zum Nachteil der Lakers, weil wenig später Anthony Davis einen Korbleger zur Führung (108:107) traf.

Hier geht es zum offiziellen Last Two Minutes Report der NBA.

Die zwei Calls, über die sich Vogel echauffierte, waren dagegen laut NBA korrekt. Jimmy Butler hatte dabei jeweils ein Foul gegen Markieff Morris (46,7 Sekunden vor Ende) und Anthony Davis (16,8 Sekunden) gezogen und daraufhin alle seine vier Freiwürfe verwandelt.

"Das waren zwei schlechte Pfiffe, die Butler an die Linie gebracht haben", sagte Vogel direkt nach dem Spiel. "Das ist sehr unglücklich bei der Wichtigkeit dieses Spiels. Anthony war perfekt vertikal hochgegangen und Markieff hatte seine Hände am Ball", sagte Vogel. Die NBA sah es jedoch, wie aus dem Last Two Minutes Report zu entnehmen, etwas anders.

NBA Finals: "Melo hätte den reingemacht" - Die Netzreaktionen zum Sieg der Miami Heat in Spiel 5 © Twitter 1/18 Mit einem weiteren 30-Punkte-Triple-Double hat Jimmy Butler die Heat zum Sieg in Spiel 5 der NBA Finals geführt. Auch weil Danny Green einen offenen Wurf in den Schlusssekunden vergab. Wir zeigen die Reaktionen aus dem Netz. © Twitter/Hawk 2/18 "Melo hätte den reingemacht." © Twitter/joshhart 3/18 "Das war ein guter Pass zu einem WEIT offenen 3-Punkte-Werfer... Wer was anderes sagt, sollte nicht über Basketball sprechen." © Twitter/CJMcCollum 4/18 "Guter, freier Wurf. Leute wollen dass LeBron über drei Leute wirft weil er wohl der GOAT ist. Dazu ist er auch gut genug, aber er ist darauf eingestellt, schlaue Aktionen zu machen und das ist ein hochprozentiger, freier Wurf von einem NBA-Champion." © Instagram/snoopdogg 5/18 Bring deinen Arsch zurück in die Trainingshalle, scheiß' auf schlafen gehen. Krieg deinen Wurf hin Idiot, wir sind ein Spiel entfernt. Was zur Hölle machst du?" © Instagram/snoopdogg 6/18 Das erklärt sich von selbst ... © Twitter/TheHoopCentral 7/18 Screenshot von Danny Green (2012): "Wenn Danny Green nur einen Wurf getroffen hätte, hätte das eine andere Serie werden können... er soll ein Schütze sein und zeigt sich nicht auf der großen Bühne *kopfschütteln*" © Twitter/fredsta23 8/18 © Twitter/TheTraeYoung 9/18 "Dieses Duell zwischen Bron & Jimmy" © Twitter/robertmays 10/18 "Die Bulls haben Jimmy Butler für weniger Kleingeld getradet als man in seiner Couch finden kann" © Twitter/MiamiHeat 11/18 "Einen Sieg entfernt davon, einen Sieg entfernt zu sein" © Twitter/loganmmurdock 12/18 "Die Heat spielen als würden sie sich gerade DMX auf voller Lautstärke anhören" © Twitter/SethPartnow 13/18 "Die gesamte NBA schießt in den niedrigen 40ern bei weiiiit offenen Dreiern. Historisch gesehen wird ein Wurf zum Sieg oder zum Unentschieden mit abgeschalteter Wurfuhr mit niedrigen 30ern getroffen. Green hat verworfen, das Spiel wurde früher verloren." © Twitter/KingJosiah54 14/18 "So schaut sich Kentavious Caldwell-Pope die Trophäe des Finals-MVPS an." © Twitter/Hou5ton4L 15/18 "Ich habe Danny Green und Markieff ohne Masken in der Lobby gesehen." © Twitter/1Tyus 16/18 "Alle runter vom Feld und lasst Jimmy und Bron einfach 1-gegen-1 spielen zu diesem Zeitpunkt." © Twitter/knickstape007 17/18 "Danny Green und Keef Morris geben Bron Flashbacks." © Twitter/RealTristan13 18/18 "Dieses 'Bron vs. Jimmy'-Matchup ist außergewöhnlich zu beobachten."

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 108:111 6 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig