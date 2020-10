NBA Finals - Anthony Davis taucht in Spiel 3 der Los Angeles Lakers ab: Ein Sinnbild für das ganze Team

Die Los Angeles Lakers haben in Spiel 3 der NBA Finals ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Komplett unauffällig war dabei Anthony Davis, der nicht an seine starken Leistungen aus den ersten beiden Partien anknüpfen konnte. Der Forward stand sinnbildlich für die pomadige Vorstellung der Kalifornier. Hier geht es zu den Höhepunkten der Partie.

Nur 9 Würfe für Anthony Davis in einem Finals-Spiel. Wer sich nicht die Nacht um die Ohren geschlagen hat, wird sicherlich zweimal auf den Boxscore geblickt haben, ob er sich denn da nicht verlesen hat. Hier noch einmal die Bestätigung: Nein, das ist kein Fehler, die Braue nahm in knapp 33 Minuten nur neun Versuche aus dem Feld und erarbeitete sich lediglich zwei Freiwürfe.

Nur in Spiel 4 gegen Portland in der ersten Runde nahm Davis weniger Würfe, damals musste der Forward jedoch nur 17 Minuten ran und stand in dieser Zeit bei +37, seine Arbeit war also schnell erledigt. Das Gegenteil war an diesem Abend der Fall. In den ersten beiden Spielen hatte Davis die Big Men der Heat wie Zwerge aussehen lassen und legte entsprechende Zahlen auf.

33 Punkte sowie 11,5 Rebounds bei 63 Prozent aus dem Feld und 60 Prozent von der Dreierlinie erzielte A.D. im Schnitt, was Diskussionen anfachte, ob denn nicht der frühere Pelicans-Star sogar LeBron James den Bill-Russell-Award des Finals-MVPs streitig machen könnte.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Heat vs. Lakers Spiel 3: Finals-MVP? So wird das aber nichts, Jungs © getty 1/20 Die Miami Heat sind nach einer tollen Vorstellung von Jimmy Butler in den Finals angekommen. Die Lakers-Stars? Überzeugten in Spiel 3 nicht so sehr. Hier kommen die Noten! © getty 2/20 HEAT - TYLER HERRO (Starting Point Guard): Haderte lange mit seiner Effizienz, war in der Schlussphase aber mit einigen starken Aktionen und bösen Blicken zur Stelle. 6/18 FG erzählten hier nicht die ganze Wahrheit. Note: 3 © getty 3/20 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Stark verbessert, obwohl er wieder nur 3/10 Dreiern traf. Sein Aktivitätsniveau und seine Shooting Gravity waren dennoch essenziell, sein Plus/Minus-Rating das beste aller Spieler (+27). Note: 2,5 © getty 4/20 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): Machte ohne zu übertreiben eins der besten Playoff-Spiele der letzten zehn Jahre. Ein Meisterwerk, defensiv wie offensiv. Note: 1 © getty 5/20 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Kam diesmal viel besser mit der Aufgabe Davis zurecht und half dabei, dass dieser nur läppische neun Würfe abgab. Traf nur 2/8 Dreiern, dennoch war es eine gute Vorstellung. Note: 2 © getty 6/20 MEYERS LEONARD (Starting Center): Spielte nur eine geringe Rolle, sah dabei aber besser aus als in Spiel 2. Traf all seine drei Field Goals (darunter ein Dreier) und legte sich defensiv ins Zeug. Note: 3 © getty 7/20 KENDRICK NUNN (Backup Guard): Eindeutig der schwächste Spieler bei Miami. Verpasste defensiv mehrfach seinen Einsatz und foulte (5 PF in 20 Minuten), vorne mit 4 Ballverlusten. Note: 4 © getty 8/20 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Sein Passing war teilweise mal wieder sehenswert, defensiv mit einigen recht guten Szenen. Selbst abschließen will Iggy jedoch nie. Note: 3,5 © getty 9/20 KELLY OLYNYK (Backup Center): Nach Butler Miamis Bester an diesem Tag. Erzielte effiziente 17 Punkte (5/9 FG) und war auch der einzige Shooter mit Normalform. Defensiv nicht so ein Schwachpunkt wie in Spiel 2. Note: 1,5 © getty 10/20 SOLOMON HILL (im Bild) und DERRICK JONES: Hill bekam immerhin knapp vier Minuten und traf sogar einen Dreier, bei Jones waren es nur 38 Sekunden. Beide waren am Ende nicht zu benoten. © getty 11/20 LAKERS - LEBRON JAMES (Starting Point Guard): 25, 10 und 8 sind oberflächlich gute Zahlen, aber LeBron zeigte ein seltsam fahriges Spiel, nicht nur aufgrund der 8 Turnover. Auch defensiv nicht so stark wie zuletzt. Note: 3,5 © getty 12/20 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): Ein fürchterlicher Auftritt des 3-and-D-Spezialisten, der keinen seiner vier Dreier traf und defensiv auch nicht viel beitrug. War mit Butler heillos überfordert, spielte in der zweiten Hälfte kaum noch. Note: 6 © getty 13/20 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Small Forward): Viel besser als Green war auch KCP nicht, der aber immerhin im dritten Viertel etwas Scoring lieferte und defensiv nicht ganz so mies aussah. Note: 4,5 © getty 14/20 ANTHONY DAVIS (Starting Power Forward): Startete im ersten Viertel katastrophal mit 4 Ballverlusten und ohne Field Goal. Miami verteidigte Davis viel besser, der zudem permanent Foul-Probleme hatte. Insgesamt viel zu passiv. Note: 4,5 © getty 15/20 DWIGHT HOWARD (Starting Center): War diesmal nicht der starke Faktor unterm Korb wie zuletzt und konnte auch die Extra-Aufmerksamkeit für Davis nicht so ausnutzen. Auch defensiv ohne großen Einfluss. Note: 4 © getty 16/20 RAJON RONDO (Backup Guard): Seine Hereinnahme beruhigte die zunächst so Turnover-wütige Offense der Lakers. Gefiel als Rebounder (8) und Vorbereiter (5), auch wenn der Wurf diesmal nicht fiel (2/8 FG). Note: 3 © getty 17/20 ALEX CARUSO (Backup Guard): Auch Caruso war Teil einer guten Bank, die in dieser Partie weitaus mehr lieferte als die Starting Five. Hatte nach LeBron die meisten Freiwürfe bei den Lakers (5/6 FT) und spielte mit guter Dynamik. Note: 3,5 © getty 18/20 KYLE KUZMA (Backup Forward): Der größte Lichtblick bei den Lakers in dieser Partie. Kuzma spielte defensiv mit der richtigen Energie und hatte auch offensiv endlich mal wieder ein gutes Spiel (19 Punkte, 4/8 Dreier). Note: 1,5 © getty 19/20 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Offensiv genau so stark wie Kuzma (19, 5/11 Dreier), defensiv mit dem einen oder anderen Fehler mehr. Trotzdem war auch Morris ein absolut positiver Faktor bei den Lakers. Note: 2 © getty 20/20 J.R. SMITH (Backup Forward): Sorgte prompt für beste Unterhaltung, als er einen Dreier traf, ausgiebig feierte und im nächsten Angriff einen offenen Wurf für einen weitaus schwereren Dreier aus dem Dribbling eintauschte. Dennoch nicht zu benoten.

Anthony Davis: Kein Rhythmus durch Foulprobleme

In Spiel 3 lief jedoch von Beginn an so ziemlich alles schief für den inzwischen siebenfachen All-Star. Alleine im ersten Viertel beging die Braue vier Turnover. Miami übte großen Druck auf Davis aus, meist war es Jimmy Butler, der sich außerhalb von Davis' Sichtfeld zum Doppeln heranschlich und den Lakers-Star davon abhielt, in seine Moves zu gehen.

So nahm Davis im ersten Viertel keinen einzigen Wurf und musste nach sieben Minuten mit zwei Fouls bereits runter. Auch im folgenden Abschnitt kostete ihn ein weiteres Offensiv-Foul mehr Spielzeit, drei Minuten nach dem Wechsel holte er sich beim Kampf um einen Offensiv-Rebound schon Pfiff Nr. 4 ab.

"Durch die Fouls ist er ein wenig passiv geworden", befand auch LeBron James. "Er wollte unbedingt auf dem Feld stehen, aber er konnte nicht so aggressiv wie gewohnt agieren. Die Fouls haben ihn ausgebremst." Lakers-Coach Frank Vogel spielte dabei mit dem Feuer, trotz vier Fouls spulte A.D. die kompletten zwölf Minuten im Abschnitt ab und vermied für die restliche Partie ein weiteres Foul.

"Da muss ich besser werden", gab auch Davis selbst zu. "Ich muss Wege finden. So war ich nicht ich selbst und habe meinen Mitspielern zu viel Druck auferlegt. Das Team baut auf mich, dass ich mit maximalem Einsatz spiele." Davis wirkte einige Male einen Schritt zu langsam oder machte die falsche Rotation, was vom erneut guten Kelly Olynyk bestraft wurde.

Anthony Davis: Kein Weg in die Zone

Der Kanadier war diesmal nicht nur im Pick'n'Pop erfolgreich, sondern überraschte Davis auch, indem er nur einen Block antäuschte und stattdessen direkt in Richtung Korb abduckte. Hilfe gegen Butler konnte Davis durch die ständige Gefahr von Olynyk von draußen ohnehin kaum liefern.

Das war insofern ein gewichtiger Faktor, weil Davis eben offensiv selbst kaum in Erscheinung trat. Gerade einmal drei Abschlüsse in der Zone sind beinahe schon unerhört für einen solch dominanten Spieler. Miami agierte ungemütlich, enorm physisch, sodass Davis zu oft vom Korb wegdriftete. Zwar traf der Forward vier seiner sechs Sprungwürfe, doch damit können die Heat bestens leben.

Hier nur ein Beispiel, dass Miami vor allem Punkte in der Zone vermeiden wollte. Das gelang auch hervorragend, die Heat gewannen das Duell im farbigen Bereich des Courts mit 52:34. Zum Vergleich: In Spiel 2 machten die Lakers noch zehn Zähler mehr als der Gegner in der Zone.

Anthony Davis: Kein Wurf im Schlussviertel

Passivität kann hier als Grund genannt werden, pomadig ist der etwas schärfere Begriff, der aber durchaus angebracht war. Das Ebenbild dafür war Davis, der wie schon erwähnt hocheffizient war und dann im vierten Viertel komplett abtauchte. Ein einziger Wurf in knapp zehn Minuten war viel zu wenig, manchmal stand er teilnahmslos in der Ecke.

Schon in Spiel 2 war auffällig, dass er nach dominanten ersten drei Vierteln kaum mehr in Erscheinung trat und stattdessen fast ausschließlich nur noch LeBron agierte. Waren das nur Ausnahmen oder handelt es sich um ein strukturelles Problem?

Auf Seiten der Lakers wollten sie davon nichts wissen. "Es ist nur eine Niederlage, wir führen noch immer in der Serie", gab sich Davis unbeeindruckt. "Wir bewerten das Ganze nicht über und schauen uns jetzt in Ruhe den Film an." Dort werden die Lakers sicherlich einige Dinge sehen, die sie verbessern können, für eine Sache bedarf es aber nicht einmal das Videostudium.

Anthony Davis: Gibt es nun das Duell mit Bam Adebayo?

20 Ballverluste, davon 10 im ersten Viertel waren untypisch für den bisherigen Playoff-Run von Lila-Gold. Entsprechend vorsichtig sind auch die Worte von Davis zu genießen, der keinen Grund zur Sorge sah. Die Lakers haben es verpasst, einem taumelnden Boxer den entscheidenden Knockout zu verpassen.

Stattdessen dürfte Miami nun Blut geleckt haben und wieder Morgenluft wittern. Auch für Davis dürfte es in Spiel 4 nicht leichter werden, schließlich schart auch Bam Adebayo bereits mit den Hufen. Durch den Sieg in Spiel 3 wurde die Serie mindestens bis Freitag verlängert, da zwischen den Partien 4 und 5 erstmals zwei Tage Pause für beide Teams vorgesehen sind.

Die Hintertür bleibt für die Heat offen, nun ist es an Davis, LeBron und Co. diese wiederzuzudrücken. Und wenn wir aus Spiel 3 eines gelernt haben: Einfach wird das nicht, weil sich Miami bis zur finalen Sirene dagegen wehren wird.

© getty

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig