NBA, Boston Celtics News und Gerüchte: GM Ainge sagt, dass Kemba Walker "nicht er selbst" war

Die Boston Celtics verpassten gegen die Miami Heat den erstmaligen Einzug in die Finals seit zehn Jahren. General Manager Danny Ainge erklärte nun in seiner Abschluss-PK, dass Kemba Walker in den Playoffs nicht in seiner besten Verfassung war. Zudem stellte er Jayson Tatum eine Vertragsverlängerung in Aussicht.

Boston Celtics: Kemba Walker war "nicht er selbst"

Kemba Walker plagte sich während der Saison immer wieder mit Knieproblemen herum, eine Operation wird es aber laut Bostons General Manager Danny Ainge in der Offseason nicht geben. Dennoch gab Ainge an, dass Walker nicht an seine Top-Form aus der Frühphase der Saison anknüpfen konnte.

"Er will es nicht sagen, dass [er nicht er selbst war]. Er sagt das nicht zu den Coaches, zu den Medien oder zu mir. Ich habe von ihm keine einzige Ausrede gehört, aber wenn ich die Spiele gesehen habe, konnte man erkennen, dass er körperlich nicht in der Verfassung von Oktober, November oder Dezember war."

Laut Ainge werde man sich nun zusammensetzen und einen Plan schmieden, wie man Kemba besser schützen könne und ihn für die komplette Saison in einer guten körperlichen Verfassung halten könne.

Walker hatte in den Playoffs einige gute Momente, doch die Zahlen zeigen, dass der Point Guard nicht komplett auf der Höhe war. So traf der 30-Jährige in seinen 17 Partien in der Postseason nur 31 Prozent seiner Dreier, in der Regular Season waren es noch über 38 Prozent.

Boston Celtics: Ainge deutet Maximal-Verlängerung für Jayson Tatum an

Der Go-to-Guy in den Playoffs war stattdessen Jayson Tatum, der in dieser Offseason eine Vertragsverlängerung erhalten kann. Noch ist es Danny Ainge nicht erlaubt, darüber zu sprechen, aber der GM signalisierte, dass es nur um eine Formalie handelt.

"Jayson weiß, wie sehr wir ihn schätzen", sagte Ainge. "Wir haben eine gute Beziehung und auch Jayson gefällt es hier. Ich bin optimisitisch, dass wir in der Offseason zu einer Einigung kommen werden."

Tatum kann zum Start der Free Agency eine Rookie Extension unterschreiben, noch läuft sein Vertrag bis 2021. Da der 22-Jährige in dieser Saison ins All-NBA Third Team gewählt wurde, kann er maximal 30 Prozent des Salary Caps (ohne All-NBA wären es 25) einfordern. Wie viel das dann sein wird, steht noch nicht fest, da aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht klar ist, wie hoch der Salary Cap in den kommenden Jahren sein wird.