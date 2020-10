NBA Finals - Los Angeles Lakers vs. Miami Heat, Spiel 2 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Nach dem 98:116-Debakel zum Auftakt der NBA Finals 2020 stehen die Miami Heat in Spiel 2 gegen die Los Angeles Lakers bereits unter Druck. LeBron James und Co. wollen dagegen den nächsten Schritt Richtung Titel machen. Hier gibt es alle Infos, wo Ihr die Partie heute Nacht live im Livestream verfolgen könnt.

Ihr habt Bock auf die NBA Finals? Mit DAZN verpasst Ihr keine Szene - holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

NBA Finals - Los Angeles Lakers vs. Miami Heat, Spiel 2: Termin und Austragungsort

Spiel 2 der NBA Finals 2020 zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat ist für heute Nacht angesetzt. Tip-Off der Partie ist am Samstag (3. Oktober) um 3 Uhr deutscher Zeit.

Wie alle anderen Partien der Playoffs findet auch Spiel 2 in der NBA-Bubble in Disney World statt. Einen echten Heimvorteil gibt es also für die offiziellen "Gastgeber", in diesem Fall die Lakers, im ESPN Wide World of Sports Complex in Disney World nicht.

NBA Finals: Lakers vs. Heat heute live im Livestream auf DAZN

Die kompletten NBA Finals 2020 sind live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen, im Free-TV werden die Spiele nicht übertragen. Der Sportstreaming-Dienst hat sich ein umfangreiches Rechtepaket gesichert, in dem alle Partien der Finals inkludiert sind. Los geht es kurz vor Tip-Off gegen 3 Uhr mit folgendem DAZN-Duo an den Mikrofonen:

Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Dre Voigt

Zusätzlich habt Ihr die Option, auf den US-amerikanischen Originalkommentar zurückzugreifen. In dem Fall könnt Ihr der Expertise der ABC-Crew um Kommentator Mike Breen und den Analysten und Ex-Coaches Jeff Van Gundy und Mark Jackson lauschen.

Das alles bekommen Neukunden sogar gratis! Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Angebot von DAZN, das neben der NBA auch die weiteren US-Sportligen wie NFL, MLB und NHL oder Fußball der Spitzenklasse aus der Champions League oder Bundesliga umfasst, vier Wochen lang testen. Anschließend kostet Euch ein Abo 11,99 Euro im Monat, das Jahres-Abo gibt es für 119,99 Euro. Hier geht's zum Probemonat!

NBA Finals: Alle Infos zu Spiel 2 zwischen den Lakers und Heat

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 3. Oktober 3 Uhr Lakers - Heat, Spiel 2 Lukas Schönmüller & Dre Voigt DAZN

© getty

NBA Finals, Spiel 2: Die Vorschau zu Lakers vs. Heat

Das war mal ein Ausrufezeichen, das die Lakers in Spiel 1 gegen Miami gesetzt haben. Nachdem die Heat anfangs noch den besseren Start erwischten, dominierte das Team aus der Stadt der Engel die restlichen drei Viertel fast nach Belieben. Zwischenzeitlich lag L.A. mit bis zu 32 Punkten in Front, am Ende stand ein deutlicher 116:98-Erfolg.

"Wir haben darüber gesprochen, dass wir nahe an der Perfektion spielen müssen und das haben wir heute nicht einmal ansatzweise geschafft", lautete im Anschluss das ernüchternde Fazit von Jimmy Butler. Mit 23 Punkten war er noch Topscorer seines Teams, ansonsten konnte aber kaum ein Heatle überzeugen. Die Star-Power der Lakers mit Anthony Davis (34 Punkte) und LeBron James (25, 13 Rebounds und 9 Assists) sowie deren Dreierfeuerwerk (15/38 3FG) waren letztlich zu viel.

Als wäre die Blowout-Pleite nicht schon schlimm genug, musste Miami auch noch mehrere Verletzungen von Schlüsselspielern verkraften. Goran Dragic wird aufgrund einer Fußverletzung wohl erst einmal eine Weile ausfallen, ob Bam Adebayo in Spiel 2 auflaufen kann, ist aufgrund einer Schulterverletzung noch ungewiss.

Dabei bräuchte es wohl ein Heat-Team in Bestbesetzung, um gegen den Favoriten aus Hollywood die nächste Überraschung zu schaffen, nachdem Butler und Co. bereits die Bucks und Celtics überraschend aus den Playoffs geworfen hatten. LeBron James betonte nach Spiel 1 jedoch, dass die Finals noch lange nicht entschieden seien.

Schon einmal hatte er sich nach einer 1-0-Führung zu sicher gefühlt, das rächte sich 2011 gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks. "Die Scheiße brennt bis heute in mir", gab der King zu. LeBron und AD werden alles daran setzen, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird. Ein Sieg in Spiel 2 wäre schon mal ein wichtiger Schritt in Richtung Championship.

Los Angeles Lakers vs. Miami Heat: Die NBA Finals im Überblick

Die ersten vier Partien der NBA Finals finden im Zwei-Tages-Rhythmus statt, bevor es eine kleine Pause gibt. Spätestens am 14. Oktober ist die NBA-Saison 2019/20 dann vorbei.

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig