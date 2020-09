NBA: Michael Porter Jr. kritisiert Offense der Denver Nuggets - Gegenwind von NBA-Stars

Die Denver Nuggets erzielten in Spiel 4 gegen die L.A. Clippers gerade einmal 85 Punkte. Forward Michael Porter Jr. befand im Anschluss, dass der Angriff der Nuggets zu abhängig von Nikola Jokic und Jamal Murray sei. Einige NBA-Stars reagierten darauf mit Unverständnis.

Kein Nuggets-Spieler nahm nach der Pause bei der 85:96-Pleite in Spiel 4 mehr als drei Würfe. Porter selbst kam auf zwei Würfe, über das Spiel erzielte der Rookie 15 Punkte. Der Forward deutete nun aber an, dass Jokic und Murray zu viel in Denvers Offense machen.

"Das liegt alles am Play-Calling, den Coaches und an den Händen, in welchen sie den Ball sehen wollen", sagte Porter Jr. auf die Frage, weswegen es nach der Pause bei den Nuggets hakte. "Wir haben sie (Jokic und Murray, Anm. d. Red.) immer weiter gefüttert. Sie sind tolle Spieler, aber ich glaube, dass wir mehr Spieler einbeziehen sollten. Wir müssen den Ball mehr bewegen und dürfen gegen solch ein Team nicht so ausrechenbar sein."

Die Nuggets liegen nun 1-3 in der Serie zurück, nur in Spiel 2 konnte Denver die Clippers schlagen. Porter Jr. erklärte auch, dass er die Probleme der Offense ansprechen wolle und dies direkt gegenüber Coach Michael Malone und seinem Stab kommunizieren wolle.

Damian Lillard verwundert über Aussagen von Porter

"Wenn ich eine Rolle auf dem Feld spiele und viele Minuten sehe, dann glaube ich, dass ich das ansprechen sollte", sagte Porter Jr. weiter. "Ich werde ihnen sagen, was ich auf dem Feld sehe. (...) Wir müssen den Ball bewegen und wir haben auch genug Leute, die Basketball spielen und scoren können. Also müssen wir sie auch einsetzen."

Innerhalb der NBA sorgten Porters Aussagen sofort für Aufsehen. All-Stars wie Damian Lillard oder Nikola Vucevic reagierten in Form von Tweets mit Kopfschütteln auf die Aussagen des 21-Jährigen. Der legt in seiner ersten Postseason im Schnitt 12,1 Punkte sowie 7,1 Rebounds auf. Spiel 5 findet in der Nacht auf Samstag um 0.30 Uhr statt.

Nuggets vs. Clippers: Die Serie im Überblick