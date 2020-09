NBA - Daniel Theis giftet gegen Kyle Lowry: "Er schauspielert oft"

Kyle Lowry hatte neben dem Buzzerbeater von O.G. Anunoby einen großen Anteil daran, dass die Toronto Raptors gegen die Boston Celtics in der Serie auf 1-2 verkürzen konnten. Daniel Theis zeigte sich aber nicht besonders erfreut über die Spielweise des Point Guards.

Unter anderem hatte Theis in der ersten Halbzeit ein Flagrant-1-Foul kassiert, als er Lowry unabsichtlich mit dem Ellenbogen getroffen hatte.

Unabhängig davon war Lowry mit 31 Punkten und 7 Assists in fast 47 Minuten Spielzeit überragend, was auch Theis anerkennen musste. "Er war gestern sehr angriffslustig", sagte Theis bei einer Medienrunde am Samstag. "Er hat ständig den Korb attackiert und das ist dann hart zu verteidigen, weil er oft auch schauspielert."

Bei den Celtics wolle man deswegen darauf genau achten und solche Situationen verhindern. "Wir müssen da die Hände weglassen", erklärte der Deutsche. "Im nächsten Spiel werden wir versuchen, das zu beherzigen und die Zone besser verteidigen."

Trotz Flopping herrscht großer Respekt vor Lowry bei den Celtics, das bestätigte auch Coach Brad Stevens. "Er war sehr entschlossen, auch wenn wir das teilweise nicht gut verteidigt haben", meinte der Coach. "Er ist aber einfach auch ein richtig guter Spieler und das muss man dann auch so hinnehmen."

Für Toronto war dieser Sieg enorm wichtig. Noch nie hat ein Team einen 0-3-Serienrückstand noch umgebogen, nun haben die Kanadier in Spiel 4 in der Nacht auf Sonntag die Möglichkeit, die Serie wieder auszugleichen.

