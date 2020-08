NBA-News: Damian Lillard fällt mit Knieverletzung für Spiel 5 zwischen Trail Blazers und Lakers aus

Damian Lillard hat sich bei der 115:135-Niederlage in Spiel 4 der Erstrundenserie gegen die Los Angeles Lakers das rechte Kniegelenk verstaucht und wird in Spiel 5 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) nicht auflaufen können. Das teilten die Blazers in einem offiziellen Statement mit.

Demnach hätte eine zweite MRT-Untersuchung die Diagnose ergeben. Ein erstes MRT direkt nach Spielende von Spiel 4 war noch uneindeutig. Lillard verletzte sich im dritten Viertel von Spiel 4 bei einem Drive zum Korb. Anschließend musste er die Partie verlassen und konnte nicht mehr zurückkehren.

Die Trail Blazers liegen nach der Blowout-Pleite mit 1-3 in der Serie zurück (die Höhepunkte der Partie gibt es hier im Video) und stehen vor dem Playoff-Aus. Ohne Lillard sinken die Chancen auf einen Sieg in Spiel 5 und damit eine Verlängerung der Erstrundenserie gewaltig.

Der 30-Jährige hatte sein Team mit spektakulären Leistungen seit dem Restart noch in die Playoffs gehievt und den MVP-Award für die Seeding Games abgeräumt. Auch in Spiel 1 gegen die Lakers setzte Lillard seinen Lauf fort, mit 34 Punkten führte er die Blazers zu einem Überraschungsssieg zum Auftakt der Best-of-Seven-Serie.

In den acht Seeding Games in der Disney-Bubble legte Lillard im Schnitt 37,6 Punkte und 9,6 Assists bei 49,7 Prozent aus dem Feld und 43,6 Prozent von Downtown auf. In den bisherigen vier Playoff-Partien gegen die Lakers kam er auf 24,3 Zähler und 4,3 Assists (40,6 Prozent FG, 39,4 Prozent 3FG).