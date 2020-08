NBA - Protest gegen Polizeigewalt: Milwaukee Bucks boykottieren Spiel 5 gegen Orlando

Eigentlich sollte um 22 Uhr Spiel 5 der Serie zwischen den Milwaukee Bucks und den Orlando Magic beginnen. Stattdessen sind die Bucks aus Protest in der Kabine geblieben.

Wie The Athletic berichtet, wird damit gegen die Polizeigewalt in den USA protestiert, nachdem kürzlich mit Jacob Blake erneut ein Schwarzer durch sieben Schüsse in den Rücken verletzt wurde. Der Vorfall hatte sich in Kenosha, Wisconsin ereignet.

Bucks-Guard George Hill hatte in der Folge dieses Vorfalls so wie einige andere Spieler in Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn mache, die NBA-Saison fortzusetzen.

Die Magic hatten vor dem Spiel ihre Warmups absolviert, nachdem die Bucks jedoch in der Kabine blieben, verließen auch sie die Halle.

Zuvor hatten bereits Spieler der Raptors und Celtics gesagt, dass sie darüber nachdenken, womöglich Spiel 1 der am Donnerstag starteten Zweitrundenserie zu boykottieren. Nun sind ihnen die Bucks zuvorgekommen. Das Team von Giannis Antetokounmpo führt in der Serie bis dato mit 3-1.

Dieser Artikel wird mit weiteren Informationen fortlaufend aktualisiert.