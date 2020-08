NBA - LeBron James dominiert bei Lakers-Sieg gegen Trail Blazers: Willkommen, Playoff-LeBron!

LeBron James ist ganz offensichtlich in Playoff-Form angekommen. Der Superstar der Los Angeles Lakers hat sein Team mit einem dominanten Auftritt zum 116:108-Sieg in Spiel 3 gegen die Portland Trail Blazers geführt. Anschließend heimst der King eine Menge Lob ein - bei den Blazers macht man sich aber noch keine Sorgen.

Den "Attack-Mode" nannten Lakers-Coach Frank Vogel und Anthony Davis das, was sie in den 48 Minuten zuvor auf dem Parkett von LeBron James präsentiert bekamen. Der King führte sein Team mit 38 Punkten (11/18 FG), 12 Rebounds und 8 Assists zum 116:108-Sieg in Spiel 3 gegen die Portland Trail Blazers und damit zur 2-1-Serienführung (hier gibt es LeBrons Highlights im Video).

"Ich liebe es", schwärmte Coach Vogel im Anschluss über seine Nr. 23. "Er hat in der Zone und am Ring gelebt. Er hat den Kontakt gesucht und wollte sein Power-Game spielen, das er so gut beherrscht." Schon vor der Serie wurde LeBron ein gewisser Matchup-Vorteil im Duell mit Portland zugesprochen, das nicht unbedingt über elitäre Flügelverteidiger verfügt. Das nutzte James in Spiel 3 gnadenlos aus.

Zwar waren Carmelo Anthony oder Gary Trent Jr. in der Defense gegen LeBron stets bemüht und immer mit viel Einsatz dabei, dennoch zog dieser in vielen Situationen scheinbar mit Leichtigkeit in die Zone, wo er in direkter Ringnähe überragende 7 seiner 8 Versuche im Korb unterbrachte. Stoppen konnten die Blazers ihn nur mit Fouls, LeBron stand 17-mal an der Freiwurflinie, traf allerdings nur 12 Freebies.

LeBron selbst war mit dieser Quote natürlich nicht zufrieden, genauso wenig wie mit seinen 8 Ballverlusten. Seinen dominanten Auftritt schmälerte dies aber nicht. Der Lakers-Star präsentierte sich von Beginn an extrem aggressiv und war gerade in Halbzeit eins im Alleingang dafür verantwortlich, dass die Lakers nicht zu sehr ins Hintertreffen gerieten.

© getty

LeBron mit dominantem Auftritt: "Muss aggressiv sein"

Denn den besseren Start erwischten die Blazers, die im ersten Viertel zwischenzeitlich mit 9 Punkten in Front lagen. Dann nahm aber LeBron das Heft in der Lakers-Offense in die Hand. "Nach Spiel 1 wussten wir, dass er seinen Fokus wechseln und versuchen wird, mehr zu scoren", erklärte Coach Vogel LeBrons Herangehensweise. "Das haben wir heute gesehen. Aber wenn die Hilfe kam, hat er auch den Ball verteilt. Er hatte 8 Assists, er hat also alles gemacht."

Das war aus Lakers-Sicht in den ersten 24 Minuten auch bitter nötig. Bei L.A. kehrten nach dem dominanten Spiel 2 die Shooting-Probleme zurück, in Halbzeit eins traf Purple-and-Gold nur 3 von 12 von Downtown und auch Anthony Davis war kein Faktor (6 Punkte, 1/3 FG). In der Halbzeitpause raunte LeBron ESPN-Reporterin Cassidy Hubbarth angesprochen auf seine 22 Punkte bis zu diesem Zeitpunkt zu: "Ich muss aggressiv sein."

Zumindest so lange, bis Davis endlich so richtig im Spiel ankam. "Ich habe 'Bron gesagt, dass ich ein wenig Druck von ihm nehmen muss", sagte AD nach der Partie. "Ich hatte nur drei Wurfversuche in der ersten Hälfte. Ich wollte nicht, dass er das Team die ganze Zeit tragen muss."

Lakers vs. Trail Blazers: Anthony Davis dreht in Hälfte zwei auf

Davis ließ seinen Worten Taten folgen. 23 seiner 29 Punkte (11/18 FG, dazu 11 Rebounds und 8 Assists) erzielte die Braue nach dem Seitenwechsel. "Er wollte in der ersten Halbzeit einfach das richtige Play machen, hat den Ball bewegt. Er wurde dann in der zweiten Hälfte richtig aggressiv", sagte Vogel.

Seinen 11 Zählern im dritten Durchgang ließ er 12 weitere im Schlussabschnitt folgen. Darunter gleich drei Midrange-Jumper in Folge aus dem Pick'n'Pop heraus, die jeweils der starke Alex Caruso (10 Punkte, 7 Vorlagen) assistierte. AD malträtierte in dieser Phase die Blazers-D, in der Jusuf Nurkic immer einen Schritt zu spät war.

Generell wirkte Portland gegen Ende der Partie nicht mehr ganz so frisch wie die Lakers. Damian Lillard und Co. kamen gegen die nun starke Lakers-Defense nicht mehr so zum Zuge wie noch zu Spielbeginn oder in Spiel 1. Einen Run konnten sie nicht mehr starten. Stattdessen machten LeBron und Davis den Sack zu, das Duo war an den letzten 21 Lakers-Punkten direkt beteiligt.

"Jedes Spiel erfordert eine andere Herangehensweise. Heute wollte ich aggressiv sein, in die Zone kommen und meine Teamkollegen finden und das habe ich von Beginn an geschafft", bilanzierte LeBron nach seinem 111. Playoff-Spiel mit mindestens 30 Punkten (in 242 Partien). "Ich habe ein paar Freiwürfe vergeben, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, in einem guten Rhythmus zu sein."

LeBron James klettert in den Playoff-Ranglisten nach oben

Zusätzlich zu seinen aggressiven Drives ermutigte Coach Vogel seinen Superstar, Dreier zu werfen. Der reagierte mit 4 Triples bei 8 Versuchen, womit er an Klay Thompson vorbei auf Rang 3 der All-Time-Dreierschützen der Playoffs rutschte. So scorte LeBron alle seine Punkte entweder in der Restricted Area, von Downtown oder von der Freiwurflinie. Aus der Mitteldistanz nahm er keinen einzigen Wurf.

"Er war im Attacke-Modus. Wir brauchen ihn immer so", sagte Davis. "Es ist schwierig, ihn zu stoppen und er macht immer noch die richtigen Plays. Wenn er attackiert, ist es unser Job, Würfe zu treffen." Das gelang den Lakers und vor allem Kentavious Caldwell-Pope (13, 3/8 Dreier) in Halbzeit zwei deutlich besser. Letztlich beendete L.A. das Spiel mit 10 Triples bei 30 Versuchen (33,3 Prozent).

"Als die Jungs die Würfe getroffen haben, hatten LeBron und ich noch mehr Platz. Die Defense kann nicht so viel helfen, wenn wir unsere Würfe treffen", erklärte AD das simple Rezept. Gleichzeitig bekamen die Rollenspieler der Lakers vor allem deshalb gute Looks, weil LeBron eben nicht nur als Scorer, sondern auch als Playmaker brillierte.

James schnappte sich so Playoff-Sieg Nummer 158 in seiner Karriere. Damit hat er nun einen mehr als Spurs-Legende Tim Duncan auf dem Konto (Derek Fisher steht mit 161 Siegen auf Platz 1). "Er hat in der Postseason gelebt, das war seine Adresse. Mit dem Big Fundamental in einer Reihe zu stehen, bedeutet mir eine Menge", sagte LeBron angesprochen auf den Vergleich mit dem fünfmaligen Champion.

All-Time Dreierschützen Playoffs: LeBron schnappt sich einen Splash Brother © getty 1/26 LeBron James hat sich mit 4 Dreiern gegen die Blazers in der Rangliste der meisten Playoff-Dreier auf das Treppchen geballert. Doch wer hat in der Postseason noch mehr Distanzwürfe getroffen? Hier kommt das Ranking. © getty 2/26 PLATZ 25: Chris Paul - 180 Dreier in 105 Spielen - New Orleans Hornets, L.A. Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder (Stand: 23. August 2020). © getty 3/26 PLATZ 24: Dan Majerle - 181 Dreier in 123 Spielen - Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Miami Heat. © getty 4/26 PLATZ 23: Kawhi Leonard - 184 Dreier in 114 Spielen - San Antonio Spurs, Toronto Raptors, L.A. Clippers (Stand: 23. August 2020). © getty 5/26 PLATZ 22: J.J. Redick - 189 Dreier in 110 Spielen - Orlando Magic, Milwaukee Bucks, L.A. Clippers, Philadelphia 76ers (Stand: 23. August 2020). © getty 6/26 PLATZ 21: Rasheed Wallace - 190 Dreier in 177 Spielen - Portland Trail Blazers, Detroit Pistons, Boston Celtics. © getty 7/26 PLATZ 19: Michael Finley - 200 Dreier in 129 Spielen - Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Boston Celtics. © getty 8/26 PLATZ 19: Scottie Pippen - 200 Dreier in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers. © getty 9/26 PLATZ 18: Jason Terry - 221 Dreier in 124 Spielen - Dallas Mavericks, Boston Celtics, Houston Rockets, Milwaukee Bucks. © getty 10/26 PLATZ 17: Danny Green - 235 Dreier in 127 Spielen - San Antonio Spurs, Toronto Raptors (Stand: 23. August 2020). © getty 11/26 PLATZ 16: Jason Kidd - 236 Dreier in 158 Spielen - Phoenix Suns, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks. © getty 12/26 PLATZ 15: Kyle Korver - 245 Dreier in 138 Spielen - Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks (Stand: 23. August 2020). © getty 13/26 PLATZ 14: Robert Horry - 261 Dreier in 244 Spielen - Houston Rockets, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs. © getty 14/26 PLATZ 13: Chauncey Billups - 267 Dreier in 146 Spielen - Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Denver Nuggets, New York Knicks, Los Angeles Clippers. © getty 15/26 PLATZ 12: Paul Pierce - 276 Dreier in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers. © getty 16/26 PLATZ 11: Derek Fisher - 285 Dreier in 259 Spielen - Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder. © getty 17/26 PLATZ 10: James Harden - 289 Dreier in 119 Spielen - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand: 23. August 2020). © getty 18/26 PLATZ 9: J.R. Smith - 291 Dreier in 132 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers (Stand: 23. August 2020). © getty 19/26 PLATZ 8: Kobe Bryant - 292 Dreier in 220 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 20/26 Platz 7: Kevin Durant - 304 Dreier in 139 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 23. August 2020). © getty 21/26 PLATZ 6: Reggie Miller - 320 Dreier in 144 Spielen - Indiana Pacers. © getty 22/26 PLATZ 5: Manu Ginobili - 324 Dreier in 218 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 23/26 PLATZ 4: Klay Thompson - 374 Dreier in 123 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 23. August 2020). © getty 24/26 PLATZ 3: LeBron James - 375 Dreier in 242 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: Stand: 23. August 2020). © getty 25/26 PLATZ 2: Ray Allen - 385 Dreier in 171 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 26/26 PLATZ 1: Stephen Curry - 470 Dreier in 112 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 23. August 2020).

Lakers vs. Trail Blazers: Damian Lillard noch unbesorgt

Geht es nach dem King, soll in der Nacht von Montag auf Dienstag direkt der nächste Playoff-Sieg herausspringen, wenn Spiel 4 gegen die Blazers ansteht (ab 3 Uhr). Portland hofft dann auf mehr Unterstützung für Lillard (34) und C.J. McCollum (28). Zwar lief Anthony im dritten Viertel kurzzeitig mal heiß (13 seiner 20 Punkte in diesem Durchgang), ansonsten blieben aber sowohl Melo als auch Jusuf Nurkic (10) und der restliche Supporting Cast blass.

Ein weiterer Dorn im Auge von Head Coach Terry Stotts: Die Anzahl der Freiwürfe, die die Lakers zugesprochen bekamen. "Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal ein Spiel erlebt habe, in dem die Freiwurf-Diskrepanz so groß war", sagte Stotts etwas angefressen. Die Lakers standen am Ende bei 43 Freiwürfen (nur 28 Treffer, 65,1 Prozent), Portland nur bei 19 (18 Treffer, 94,7 Prozent).

Lillard fügte an, dass auch die Lakers ein physisches Team seien, also auch Portland mehr Trips an die Freiwurflinie verdient gehabt hätte. Und ein weiterer Grund für die Niederlage laut Lillard: "Das war nicht unser Abend. Der Einsatz war da. Die Aggressivität war da. Wir haben einfach nicht die Würfe getroffen, die wir normalerweise machen."

Wirkliche Sorgen scheint man sich ob der zweiten Niederlage im dritten Spiel gegen die Lakers aber nicht zu machen. "Ich war schon in schlechteren Situationen in einer Serie. Es steht 2-1", betonte Lillard. "Jetzt steht Spiel 4 an, das müssen wir uns holen."

Es ist allerdings kein gutes Zeichen für die Blazers, dass Playoff-LeBron offenbar in der Postseason 2020 angekommen ist.

Die Serie zwischen den Los Angeles Lakers und Portland Trail Blazers im Überblick